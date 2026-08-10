ĐT Malaysia từ lực lượng siêu nhập tịch… “lậu” đến bộ khung dự ASEAN Cup 2026 khác nhau ra sao?

ĐT Malaysia tranh tài tại ASEAN Cup 2026 với nhiều tân binh

ĐT Malaysia ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027 đã quy tụ được 7 cầu thủ nhập tịch có năng lực chuyên môn vô cùng ấn tượng. ĐT Malaysia ấy đã toàn thắng 3 lượt trận đầu tiên của vòng loại Asian Cup 2027, trong đó nổi bật nhất là trận thắng đậm 4-0 trước ĐT Việt Nam trên sân nhà Bukit Jalil vào ngày 10/6/2025.

Nhưng niềm vui của ĐT Malaysia không kéo dài lâu. Ngay sau trận đấu “hoành tráng” ấy, ĐT Malaysia và LĐBĐ Malaysia bị cáo buộc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch “lậu” gồm Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Gabriel Palmero, Jon Irazabal và Hector Hevel. Đáng chú ý, trong trận thắng ĐT Việt Nam đầy tai tiếng ấy, Figueiredo và Holgado còn trực tiếp ghi bàn.

ĐT Malaysia đã phải trả giá đắt vì sử dụng cầu thủ nhập tịch sai quy định. Ảnh: VFF

Sau một thời gian rất dài điều tra, vụ việc được đưa tới nhiều tổ chức có thẩm quyền và cuối cùng, cái giá phải trả dành cho ĐT Malaysia là cực đắt: Bị xử thua nhiều trận đấu với tỷ số 0-3, trong đó đương nhiên có trận gặp ĐT Việt Nam, không thể vượt qua vòng loại Asian Cup 2027. Với 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”, họ đương nhiên không còn tư cách thi đấu cho ĐT Malaysia.

Từ đỉnh cao được tạo ra bằng cách làm trái luật, ĐT Malaysia rơi xuống vực sâu. HLV Peter Cklamovski đã ra đi và HLV quen thuộc Tan Cheng Hoe đảm nhận vai trò tạm quyền khi dẫn dắt ĐT Malaysia thi đấu tại ASEAN Cup 2026.

Ngoài việc không còn 7 cầu thủ nhập tịch “lậu”, lực lượng của ĐT Malaysia tham dự ASEAN Cup 2026 không có cả những trụ cột vốn rất giàu kinh nghiệm là Dion Cools, Matthews Davies, Corbin Ong, Nooa Laine và Arif Aiman. Chính vì vậy, HLV Tan Cheng Hoe phải “thay máu” khá triệt để với nhiều gương mặt tương đối xa lạ như Pavithran Gunalan, Wan Kuzain, Daryl Sham George, Aysar Hadi, Rodney Celvin Akwensivie, Ibrahim Manusi, Alif Ahmad hay Faris Danish.

ĐT Việt Nam sẽ đối đầu ĐT Malaysia tại bán kết ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF

Dấu ấn rất rõ ràng: Ngay trận mở màn gặp Myanmar, Malaysia đã có tới 5 cầu thủ lần đầu khoác áo đội tuyển gồm Rodney Akwensivie, Alif Ahmad, Pavithran, Wan Kuzain và Daryl Sham. Gương mặt khá thu hút nhất của ĐT Malaysia có lẽ là Mohamadou Sumareh, cầu thủ nhập tịch gốc Gambia từng rất nổi bật cách đây gần 10 năm nhưng bây giờ đã “cùn” hơn rất nhiều với bằng chứng là ra sân 4 trận tại vòng bảng ASEAN Cup 2026 nhưng chưa có bàn thắng hay pha kiến tạo nào.

Bộ khung của ĐT Malaysia hiện được sử dụng bằng sự kết hợp giữa một số cựu binh với nhiều cầu thủ trẻ. Người hiện có phong độ cao nhất là tiền đạo kỳ cựu Paulo Josue, chân sút đã ghi được 3 bàn thắng tại vòng bảng.

ĐT Malaysia dù suy yếu đi rất nhiều nhưng đã nỗ lực rất đáng khen để giành quyền vào bán kết ASEAN Cup 2026 sau 3 trận thắng và 1 trận thua trước ĐT Thái Lan. ĐT Malaysia chính là đối thủ của ĐT Việt Nam ở vòng bán kết và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá cao hơn hẳn.

Quang Hải và ĐT Việt Nam hiện được đánh giá cao hơn ĐT Malaysia rất nhiều. Ảnh: Lê Hiếu

Nếu so sánh về lần gặp nhau gần nhất vào ngày 31/3, khi ĐT Việt Nam thắng 3-1 ở trận lượt về vòng loại Asian Cup 2026, ĐT Malaysia hiện cũng không có được lực lượng mạnh bằng. Do đó, không phải ngẫu nhiên HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận ĐT Malaysia hiện yếu hơn hẳn khi đọ sức với ĐT Việt Nam và “Harimau Malaya” sẽ phải gồng mình hết sức nếu muốn thi đấu sòng phẳng và hy vọng vào việc tạo ra bất ngờ.

Trận lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Malaysia và ĐT Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 16/8 trên sân Kuala Lumpur. Trận bán kết lượt về giữa hai đội thi đấu vào ngày 19/8 trên sân Mỹ Đình.