Barcelona khó "vượt ải" công bằng tài chính La Liga, số phận Rashford ra sao?

Barcelona khó lòng đạt tiêu chuẩn của Luật công bằng chính La Liga nên các tân binh đứng trước nguy cơ không được đăng ký thi đấu.

  

Barcelona khó đạt tiêu chuẩn Luật Công bằng tài chính

Kể từ khi nhậm chức, Chủ tịch Joan Laporta luôn phải "toát mồ hôi" xoay xở tài chính để Barcelona đáp ứng được Luật Công bằng tài chính của La Liga. Vị luật sư người Tây Ban Nha thường xuyên có những pha "cứu thua ở phút 89" cho đội chủ sân Nou Camp. Tuy nhiên, điều đó nhiều khả năng sẽ không xảy ra trong mùa giải này.

Chủ tịch Laporta chưa thể thuyết phục chủ tịch La Liga, Javier Tebas

Theo tin mới nhất từ đài phát thanh xứ Catalunya (RAC1), Barcelona vẫn chưa nhận được sự chấp thuận từ công ty kiểm toán để thông qua thương vụ bán ghế VIP trị giá 100 triệu euro. Đây là yếu tố then chốt giúp cân đối tài chính. Vì vậy, La Liga không thể chấp nhận doanh thu này, khiến ngay cả nhiều người trong CLB bắt đầu tin rằng mọi thứ sẽ không thể hoàn tất trước ngày 1 tháng 9.

Trước đó, đôi bên không tìm được sự thống nhất trong cách hiểu về khoản thu nhập từ khu VIP này. Barcelona cho rằng đây là khoản doanh thu hữu hình, nhưng La Liga cho rằng đây chỉ là con số dự kiến nên không được cộng vào doanh thu của CLB.

Bởi vậy, La Liga đã mời bên thứ ba là công ty kiểm toán vào làm việc. Nếu công ty phê duyệt khoản thu nhập này, Barcelona sẽ được cộng 100 triệu euro vào doanh thu và không phải lo về Luật Công bằng tài chính nữa. Tuy nhiên, công ty kiểm toán không công nhận khoản thu này của đội bóng xứ Catalunya.

Số phận của Rashford và các tân binh khác của Barcelona

Nếu như kết quả không thay đổi cho tới ngày 1/9, Barcelona chắc chắn sẽ không đạt tiêu chuẩn Luật Công bằng tài chính của La Liga. Điều này đồng nghĩa với việc đội bóng này sẽ không được chi tiêu theo mức 1:1, tức là mức chi tiêu ngang bằng với doanh thu. Con số này sẽ bị giảm xuống còn 1/3 hoặc 1/4. Ngoài ra, họ còn không được đăng ký thêm cầu thủ mới và những cầu thủ vừa gia hạn hợp đồng.

Mùa hè vừa qua, họ mang về 3 cầu thủ là Joan Garcia, Roony Bardghji, Marcus Rashford và gia hạn với Wojciech Szczesny, Marc Bernal, Gerard Martín. Trong số này, Rashford là cầu thủ chắc suất đăng ký nhờ việc Barcelona bán 50% quyền sở hữu Trincão cho Sporting CP với giá 11 triệu euro.

Thủ thành Joan Garcia đang được đăng ký nhờ việc Ter Stegen chấn thương 4 tháng. Tuy nhiên, khi thủ môn người Đức trở lại, tân binh của Barcelona sẽ mất suất. Trong khi đó, ba cầu thủ mới gia hạn sẽ không được đăng ký, ít nhất cho tới kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Barcelona còn cách nào khác không?

Câu hỏi được đặt ra là: Barcelona còn "cửa" nào khác để đạt tiêu chuẩn của Luật Công bằng tài chính hay không? Câu trả lời là có. Họ còn một cách nữa là bán cầu thủ. Hiện tại, Marc Casadó đang nhận được sự quan tâm từ một số đội bóng tại Ngoại hạng Anh.

Giá của cầu thủ này rơi vào khoảng 30 triệu euro. Với việc Casadó trưởng thành từ lò đào tạo La Masia, Barcelona sẽ được tính toàn bộ số tiền này vào doanh thu. Tuy nhiên, thương vụ này thành công hay không vẫn là câu hỏi chưa có lời đáp.

Theo Nhật Anh

22/08/2025 12:13 PM (GMT+7)
