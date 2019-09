Đội hình tệ nhất thế giới 2019: Sanchez muối mặt, MU xấu hổ vì Fred - Jones

Thứ Ba, ngày 24/09/2019 08:00 AM (GMT+7)

Trong lúc cả thế giới ca tụng Messi, khen ngợi HLV Klopp và hàng loạt ngôi sao của Liverpool được vinh danh, thì MU đang ở tận cùng của nỗi thất vọng. Trong cuộc bình chọn "The Worst 2019" của tờ Marca, MU có mặt ở hầu hết các "hạng mục".

Trong ngày 24/9, LĐBĐ Thế giới (FIFA) công bố chủ nhân của các danh hiệu tại gala FIFA The Best 2019, thì tờ Marca tiến hành khảo sát độc giả của mình. Nhưng thay vì bình chọn những cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2019, thì tờ báo thân Real này lại bình chọn những gương mặt gây thất vọng nhiều nhất trong năm 2019.

Những cầu thủ tệ nhất thế giới năm 2019: Sanchez, Karius, Coutinho, Renato Sanches

Đã có tổng cộng 263.171 lượt bình chọn trên trang của Marca xung quanh The Worst 2019. Ở hạng mục thủ môn tệ nhất năm 2019, độc giả của Marca - tờ báo thân Real Madrid, vẫn còn rất nhớ cái tên Loris Karius.

Bởi lẽ, những sai lầm tồi tệ của thủ môn người Đức giúp cho Real hưởng lợi, đánh bại Liverpool của Karius để giành chức vô địch Champions League 2017/18. Ở mùa giải 2018/19 vừa qua, phong độ của thủ thành này cũng không có gì ấn tượng, thậm chí còn mắc thêm 1 vài sai lầm. Theo thống kê, 91% trong tổng số 68.234 lượt bình chọn gọi tên Karius. Bên cạnh đó là Rulli (6%) và Begovic (3%).

Ở hàng thủ, Phil Jones là cái tên được độc giả của Marca "chọn mặt gửi vàng" với 41% trong tổng số 63.550 lượt bình chọn, vượt qua bộ đôi của Arsenal là Mustafi (36%) và Lichtsteiner (18%). Có lẽ các độc giả của Marca đã quá quen thuộc với những pha "tấu hài" của trung vệ đang khoác áo MU. Và khi cần tìm trung vệ tệ nhất thế giới thời điểm hiện tại, đám đông sẽ không ngần ngại gọi tên Phil Jones.

Cuộc bình chọn của Marca ở vị trí thủ môn và hậu vệ

Ở hàng tiền vệ, MU tiếp tục "ghi danh" một cầu thủ nữa trong đội hình The Worst 2019. Đó là Fred. Tiền vệ người Brazil chơi rất tệ kể từ khi gia nhập "Quỷ đỏ", cho dù cầu thủ này từng thi đấu rất tốt cùng Shakhtar.

Tuy nhiên, Fred không phải tiền vệ gây thất vọng nhất thế giới thời điểm hiện tại. Mà đó là Philippe Coutinho. Các độc giả của Marca chủ yếu là fan Real Madrid. Do vậy, không ngạc nhiên khi đám đông gọi tên Coutinho - cầu thủ đang khoác áo Bayern Munich dưới dạng cho mượn từ Barcelona. Tỷ lệ bình chọn của Coutinho là 57% trong tổng số 66.747 lượt bình chọn. Ngoài ra, "Cậu bé vàng" một thời Renato Sanches cũng nằm trong danh sách với 32%.

Độc giả Marca bình chọn Sanchez tệ nhất

Cuối cùng là hàng tiền đạo. Alexis Sanchez "chiến thắng áp đảo" với tỷ lệ 75% trong tổng số 64.640 lượt bình chọn. Tiền đạo đang khoác áo Inter Milan dưới dạng cho mượn từ MU trải qua 18 tháng ác mộng cùng "Quỷ đỏ". Sự nghiệp của Sanchez đang đi xuống không phanh. Cùng với Sanchez thì 2 lựa chọn khác của hàng công là Quincy Promes (15%) và Christian Atsu (10%).

Đội hình tệ nhất theo Marca

Chung cuộc, đội hình tệ nhất năm 2019 - The Worst 2019 của Marca khảo sát trên website của mình, có 3 đại diện MU trải dài trục dọc. Đó là Phil Jones ở hàng thủ, Fred hàng tiền vệ và Sachez ở hàng tiền đạo. Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Liverpool đã được vinh danh với danh hiệu HLV xuất sắc nhất cùng Jurgen Klopp, còn Van Dijk, Salah và Mane lọt vào top 10 cầu thủ xuất sắc nhất năm 2019 tại FIFA The Best 2019.