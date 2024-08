Đội bóng Long An: Bao giờ như ngày xưa?

Mùa bóng mới giải hạng nhất 2024-2025 đang thật sự bất ổn đối với cựu vương V-League, CLB Long An không biết mình có thể tham dự giải được hay không. Chính vì điều này khiến nhiều người hâm mộ đội bóng Long An đang sốt ruột chờ đợi quyết định của lãnh đạo tỉnh nhà về đội bóng từng làm mưa, làm gió một thời.

CLB Long An vẫn chờ đợi

Giải hạng nhất 2024 - 2025 dự kiến khai mạc vào ngày 19-10. Trước đó, vòng loại Cúp quốc gia sẽ diễn ra vào ngày 1-10. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay đội bóng Long An vẫn còn phải chờ tương lai của mình ra sao khi Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh chấp thuận để công ty giao trả đội bóng cho Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tiếp nhận kể từ ngày 1-8.

Kết thúc mùa giải 2023-2024 Đội bóng Long An xếp vị trí thứ 6, Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An đã gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh và Sở VH-TT & DL Long An.

Hiện Sở VH-TT & DL Long An đã đề nghị công ty lùi thời gian bàn giao sau ngày 1-9 để Sở có thời gian làm việc với các đơn vị, sở, ngành liên quan cũng như tham mưu UBND tỉnh về các chế độ, chính sách, cơ chế tài chính liên quan trước khi tiếp nhận lại đội bóng và chuẩn bị cho mùa bóng mới.

Tương lai của CLB Long An, lực lượng thế nào, đang là dấu chấm hỏi? Giấc mơ trở lại “mái nhà xưa” V-League dường như khó khăn hơn bao giờ hết đối với đội bóng Long An.

Bầu Thắng từng nói sẽ giúp bóng đá Long An trở lại khi chia sẻ : “Lộ trình là cuối mùa 2023, ĐT. Long An sẽ trở lại". Người hâm mộ Long An vẫn tin và vẫn chờ lời nói ấy để rồi tất cả phải thất vọng khi biết đội bóng trả về cho tỉnh.

Huỳnh Tấn Tài khi còn thi đấu cho đội bóng Long An. Ảnh: HD

Cầu thủ Huỳnh Tấn Tài (cựu tuyển thủ U-23 Việt Nam) xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Long An, hiện mùa giải mới anh đã đầu quân cho CLB Hà Tĩnh, tiếc nuối chia sẻ: “ Khi nghe thông tin tôi buồn lắm, nơi mà một thời vang bóng, mà giờ nghe như kết thúc với hàng loạt cầu thủ phải ra đi, không biết đội bóng sẽ ra sao. Bao giờ cho đến như ngày xưa? Mong rằng nhiều doanh nghiệp cùng chung tay vì bóng đá tỉnh nhà để đội có thể trở lại tốt hơn”.

Gánh nặng tài chính là lực cản khiến Long An phải chật vật, không còn là 1 đội bóng từng làm mưa, làm gió ở V-League thuở nào. Điều đó thể hiện rõ qua thành tích của Long An trong gần chục năm qua. Mùa giải 2023 - 2024, Long An đã xếp vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng giải hạng nhất.

Mùa giải 2023, đội bóng Long An đã xuất sắc đạt giải ba. Ảnh: ANH TIẾN

Theo Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An, để duy trì đội bóng tại sân chơi hạng Nhất quốc gia, mỗi năm, công ty phải chi khoảng 25 tỉ đồng. Trong khi đó, số tiền vận động hàng năm chỉ đạt 5-7 tỉ đồng dẫn đến nguồn thu, chi mất cân đối, thiếu hụt, ảnh hưởng đến đời sống của vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên và nghĩa vụ tài chính của các cơ quan quản lý nhà nước.

Người hâm mộ Long An luôn mong muốn đội bóng quê hương sớm trở lại thời đỉnh cao V-League. Ảnh: HD

Khi có thông tin CLB Long An được trả về cho Sở VH-TT Long An, sau mùa giải Hạng nhất 2023-2024, nhiều cầu thủ đã hết hạn hợp đồng và chia tay CLB Long An, hiện còn 10 cầu thủ trong hạn hợp đồng đào tạo trẻ của đội.

Theo lãnh đạo của ngành thể thao Long An, đội bóng đang chờ quyết định của UBND tỉnh Long An về việc tiếp nhận đội bóng, sau đó ngành thể thao sẽ nỗ lực, bảo đảm lực lượng và các điều kiện cần thiết để đội bóng có thể tham dự mùa giải mới.

Bao giờ trở lại?

Hơn 5 năm lại đây, Long An cho người xem cảm giác lực lượng yếu đi sau mỗi mùa giải. Đó là lý do đội bóng Long An chấp nhận với số phận ở hạng Nhất kể từ khi rời khỏi V-League từ mùa 2017.

Lượng khán giả đến sân vận động Long An ít dần so với trước đây. Ảnh: HD

Những năm qua, Long An cũng không thể hiện được hình ảnh của một “ cựu vương V-League” khi chỉ kết thúc mùa giải với vị trí thứ năm, thứ sáu. Chính thành tích không tốt ấy nên khán giả đến sân Long An cổ vũ ngày một thưa dần.

Ông Trần Dễ luôn cháy hết mình với đội bóng quê hương Long An. Ảnh: HD

Khi được hỏi về tình cảnh của CLB Long An, ông Trần Dễ (1 cổ động viên lâu năm của Hội CĐV Long An) không giấu được sự đau lòng. “Nhìn CLB Long An hiện tại, chúng tôi những người đam mê bóng đá đều rất buồn. Bao nhiêu năm đi khắp các tỉnh thành để cổ vũ cho đội bóng quê hương, từ CLB Đồng Tâm Long An vang bóng 1 thời, rồi xuống hạng, lên hạng, lại về hạng nhất, bao thăng trầm của đội bóng, chúng tôi cùng các cầu thủ nếm trải niềm vui đến nổi buồn, không biết bao giờ đội bóng quê hương mới trở lại như xưa?”, ông Dễ than thở.

Nhiều cầu thủ xuất sắc của Long An như Quang Thanh, Tài Em... khiến nhiều đội bóng e ngại. Ảnh: HD

Thời đỉnh cao, CLB Long An, tiền thân là Đồng Tâm Long An có những cầu xuất sắc nhất Việt Nam (Tài Em, Minh Phương, Huỳnh Quang Thanh…), ngoại binh giỏi nhất V.-League (Antonio, Rodriguez, Santos…) cùng HLV phù thủy (Calisto)… Bất cứ đội bóng nào gặp Long An khi ấy cũng phải e ngại. Nhưng giờ đây điều đó chỉ còn là hoài niệm, trong ký ức của người đam mê đội bóng bên bờ sông Vàm.

