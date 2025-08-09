Độc lạ: Nhập Cư FC đá M-League mùa 2025-2026

Giải nhà nghề cao nhất Malaysia, M-League mùa 2025- 2026 có CLB Nhập Cư FC (Immigration FC). Dù họ non trẻ nhưng hứa hẹn sẽ là đối trọng của CLB đại gia, vô đối Johor Darul Tazim của Malaysia.

Nhập Cư FC được đánh giá sẽ là CLB mạnh và có đủ tiềm năng “lật” sự thống trị của Johor Darul Tazim dường như vô đối 15 năm qua của bóng đá Malaysia. Dẫu mang tên CLB Nhập Cư nhưng họ vẫn có nhiều cầu thủ giỏi của Malaysia “bị hết thời” do làn sóng nhập tịch của các CLB và đội tuyển quốc gia Malaysia.

Nhập Cư FC có cả tiền vệ cánh Rasid Safawi. Ảnh: Shutter

Tiếng là Nhập Cư FC nhưng nơi đấy có những tuyển thủ số má của bóng đá Malaysia như tiền vệ tấn công Rasid Safawi, Arkhyh Ahmad, Faisal Halim... Đặc biệt có cả ngôi sao ngoại nhập tịch Manuel Hidalgo, một cầu thủ nhập tịch Malaysia theo dạng “cầu thủ di sản” đá rất ấn tượng trong màu áo Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam 4-0 hồi ngày 10-6 vừa qua.

HLV trưởng của Nhập Cư FC là Yusri Che Lah, một cựu danh thủ Malaysia.

Giới chuyên gia bóng đá Malaysia nhận định Nhập Cư FC sẽ là đối trọng của Johor Darul Tazim và Selangor.

Khi có trong tay lực lượng tương đối tốt, HLV Yusri Chelah tỏ ra lạc quan đội sẽ có tinh thần chiến đấu cao và tạo ra sự cạnh tranh phong phú cho giải M-League.

Tuy nhiên HLV Yusri Chelah cũng nói ra những khó khăn của đội là các cầu thủ đến từ nhiều quốc gia nói rất nhiều ngôn ngữ khác nhau, nào là tiếng Tây Ban Nha, tiếng Argentina,Brazil (Bồ Đào Nha) và một số ngôn ngữ khác. Khó hơn là những cầu thủ nước ngoài này không biết tiếng Anh thậm chí là từ chuyên môn hay trao đổi đơn giản, trong Nhập Cư FC này có ít nhất 6 ngôn ngữ khác nhau.

Tháng 8 này M-League 2025- 2026 khởi tranh, thời gian chuẩn bị cho giải đấu của Nhập Cư FC là không nhiều. Tuy nhiên cựu danh thủ Malaysia Yusri Chelah tin rằng “ngôn ngữ bóng đá” chung vẫn sẽ hóa giải được những ngôn ngữ giao tiếp, thành phần cầu thủ thì không đến nổi nào. Họ đều có thể hiểu nhau trên sân.

Vấn đề thứ hai mà thuyền trưởng Nhập Cư FC lo lắng là thời tiết Malaysia hiện nay đang rất nắng nóng nên nhiều cầu thủ từ xứ lạnh đến chơi bóng khó có phong độ cao và khó đạt đỉnh điểm của phong độ.

Hai cầu thủ trong đội được đặt niềm tin cao chính là Rasid Safawi và Manuel Higaldo.

M-League 1 của Malaysia mùa tới dù có hai tân binh nhưng cũng chỉ có 13 đội, do có những đội khó khăn kinh tế nên rút khỏi giải. Hai tân binh đó là Nhập Cư FC và DPMM đến từ Brunei.