Ronaldo xứng đáng mất chỗ ở ĐT Bồ Đào Nha từ 4 năm trước

ĐT Bồ Đào Nha mới đây đã phải đón nhận việc Cristiano Ronaldo tự ý rời khỏi đội tuyển sau vụ anh không được vào sân ở trận gặp Na Uy. Ronaldo được cho là đã dỗi vì ban đầu HLV Jorge Jesus hứa sẽ cho anh vào thi đấu, nhưng trong trận đấu đó Bồ Đào Nha đã dẫn bàn trước Na Uy và HLV Jesus quyết định tăng cường cho các vị trí khác thay vì thay tiền đạo.

Cristiano Ronaldo tự ý bỏ ĐT Bồ Đào Nha

Ronaldo tự ý bỏ về đã tạo ra một cuộc khủng hoảng truyền thông cho ĐT Bồ Đào Nha, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả thi đấu của đội. Họ đã thắng Na Uy mà không cần Ronaldo, và họ tiếp tục đánh bại Đan Mạch 4-2 để toàn thắng 3 trận lượt đi vòng bảng UEFA Nations League.

2 trận thắng gần nhất khi không có Ronaldo của Bồ Đào Nha là 2 trận khó nhất của vòng bảng, trước 2 đội có khả năng tranh chấp vị trí của họ (và cả 2 trận BĐN đều cầm bóng chưa đến 50%) cũng như đá trên sân khách. Đan Mạch thậm chí đã đánh bại Bồ Đào Nha 1 năm trước trên sân nhà cũng ở Nations League, với Ronaldo trong đội hình (và tịt ngòi).

Mất chỗ xứng đáng

Bây giờ vấn đề của BĐN là họ vẫn đang tìm cách đưa CR7 trở lại đội tuyển, vì nhiều lý do. Nhưng có thể nói chắc không một lý do nào trong số đó là vì Ronaldo vẫn xứng đáng đá chính ở ĐTQG.

Cristiano Ronaldo ở vòng knock-out các kỳ World Cup & EURO Số trận: 23 Số bàn thắng: 4 - EURO: 3 bàn - World Cup: 1 bàn

Cho đến trước World Cup 2026, những lời kêu gọi loại Ronaldo khỏi vị trí đá chính đã xuất hiện trên các mặt báo ở Bồ Đào Nha. Dù vậy ít nhất Ronaldo đã dẫn đầu danh sách ghi bàn ở vòng loại, và không có cầu thủ nào khác cho thấy mình xứng đáng hơn Ronaldo, nên việc CR7 dẫn đầu hàng công ở Bắc Mỹ mùa hè qua là điều dễ hiểu.

Nhưng sau kỳ World Cup thất bại, sự thay đổi là điều phải được tiến hành và Ronaldo là một trong những người phải bị thay thế vì anh đã 41 tuổi. HLV trưởng đội tuyển quốc gia phải chuẩn bị cho một chu kỳ 2 năm để nhắm đến danh hiệu, vậy Jorge Jesus có lý do gì để tin rằng Ronaldo còn đá bóng khi EURO 2028 diễn ra?

Nhưng Jesus vẫn triệu tập Ronaldo và thậm chí cho CR7 đá chính trước xứ Wales, đối thủ yếu nhất vòng bảng Nations League. Trong 3 trận vừa qua đây là trận duy nhất Bồ Đào Nha cầm bóng nhiều hơn, và Ronaldo sút tới 7 lần, nhưng trật lất tất cả. Tệ hại nhất là cơ hội đầu hiệp 2 khi đón bóng trước khung thành chỉ hơn 5m, không bị ai kèm, và Ronaldo đệm vọt xà.

Đó là trận đấu mà các đồng đội đã dọn cỗ cho Ronaldo liên tục, cơ hội vừa đề cập ở trên là do Pedro Neto căng vào, và Ronaldo sau đó đưa bóng tung lưới xứ Wales từ một pha đối mặt ở phút 59 sau khi Bruno Fernandes chọc khe, nhưng Ronaldo xuất phát quá sớm và bị bắt việt vị.

Bruno Fernandes chọc khe cho Ronaldo ghi bàn vào lưới xứ Wales. 1 phút sau bàn thắng bị tước vì Ronaldo việt vị

Đó là trận dễ nhất của lượt đi và sau đó HLV Jesus không có lý do gì để tin tưởng cho Ronaldo đá chính, khi 2 đối thủ kế tiếp đều cầm bóng nhiều và Bồ Đào Nha không thể để trung phong cắm chỉ trực chờ bóng mà không làm gì khác trong thế trận như vậy.

Người thay thế xứng đáng

Ronaldo mất chỗ là đúng, nhưng quan trọng hơn nữa, Jorge Jesus đã tìm ra trung phong đá thay xứng đáng. Goncalo Ramos đã chọc thủng lưới cả Na Uy lẫn Đan Mạch, anh hiện đã có 14 bàn & 5 kiến tạo trong hơn 1.200 phút khoác áo tuyển, tính ra là tương đương khoảng hơn 13 trận đấu để có được con số đó, rất ổn cho một cầu thủ chủ yếu dự bị cho CR7.

Ramos không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo cho Joao Cancelo mở tỷ số trước Đan Mạch, và cả trận anh đã tạo ra 3 cơ hội dứt điểm cho các đồng đội. Thế còn Ronaldo? Lần kiến tạo gần nhất của CR7 là cách đây 17 trận, gần 2 năm trước, khi gặp Ba Lan hồi tháng 11/2024.

Số cơ hội Ramos tạo ra trong 1 trận gặp Đan Mạch bằng số cơ hội Ronaldo tạo ra trong 8 trận gần nhất Ronaldo ra sân cho ĐT Bồ Đào Nha, và lần cuối Ronaldo tạo ra 3 cơ hội cho đồng đội trong 1 trận cũng là từ 2 năm trước (gặp Croatia tháng 9/2024).

Goncalo Ramos và Cristiano Ronaldo ở các vòng knockout World Cup & EURO Số phút: - Ronaldo: 1969 phút - Ramos: 170 phút Bàn thắng & kiến tạo - Ronaldo: 4 bàn & 2 kiến tạo - Ramos: 4 bàn & 1 kiến tạo

Ngay cả đến chuyện dứt điểm, vốn là thế mạnh của Ronaldo so với các trung phong đồng hương khác, cũng không còn đọ được so với Ramos khi anh bỏ lỡ một loạt trước xứ Wales. Ramos sút tổng cộng 8 lần trong 2 trận thì đã có 2 bàn, Ronaldo sút 7 lần chỉ trong 1 trận gặp xứ Wales và ghi 0 bàn.

Riêng ở khâu vào vị trí thuận lợi để ghi bàn, Ramos đã bắt đầu vượt Ronaldo: Ramos đã ở vào thế đối mặt thủ môn hoặc dứt điểm trong khu 5m50 tới 3 lần trước Đan Mạch, còn Ronaldo lần gần nhất có 3 cơ hội rõ rệt như vậy là ở trận giao hữu cuối cùng trước World Cup (thắng Nigeria 2-1, và Ronaldo cũng không ghi bàn).

Goncalo Ramos là trung phong tốt nhất của Bồ Đào Nha ở các trận knock-out giải lớn trong 5 năm qua

Nếu BĐN thiếu trung phong chất lượng thì Ronaldo vẫn được đá chính là điều còn có thể biện minh được. Nhưng có người đang làm tốt hơn Ronaldo thì lý do gì anh lại nghĩ mình vẫn nên được đá?

Thụt lùi đường dài

Vấn đề của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha là một thành tích ghi bàn khá tệ ở các vòng knock-out tại World Cup & EURO. Nhưng thậm chí nếu nhìn rộng ra việc Bồ Đào Nha đã ghi bàn thế nào ở các vòng knock-out đó thì vấn đề không chỉ là Ronaldo đá kém, anh còn kéo cả hàng công kém đi cùng.

Kể từ sau World Cup 2018, Bồ Đào Nha đã thi đấu 690 phút ở các trận knockout của 2 giải đấu lớn, trong đó Ronaldo góp mặt trong 559 phút. Trong 559 phút đó, Bồ Đào Nha ghi chỉ 1 bàn không từ chấm penalty. Đúng vậy, xin nhắc lại: CHỈ 1 bàn không từ chấm penalty (bàn thắng nâng tỷ số lên 6-1 của Rafael Leao trước Thụy Sĩ tại vòng 1/8 World Cup 2022, khi Ronaldo vào đá ở 21 phút cuối).

Trong khi đó, 131 phút ít ỏi mà Bồ Đào Nha không có Ronaldo trên sân lại mang đến 6 bàn thắng và không bàn nào là penalty, trong đó có 5 bàn vào lưới Thụy Sĩ. Một mình Goncalo Ramos đã ghi 4 bàn trong số đó, bao gồm khoảnh khắc anh hùng trước Croatia ở World Cup vừa qua.

Trầy trật bao nhiêu năm Ronaldo mới ghi được 1 bàn ở vòng knock-out World Cup

Thành tích của các trận Ronaldo xuất phát ở vòng knock-out giai đoạn đó bao gồm thua Bỉ 0-1, hòa Slovenia 0-0 (thắng trong loạt luân lưu), hòa Pháp 0-0 (thua trong loạt luân lưu), thắng Croatia 2-1 và thua Tây Ban Nha 0-1. Điều quá rõ ràng là trong những trận quan trọng nhất, Ronaldo không những “mất màu” mà còn làm cả đội thụt lùi theo.

Ronaldo đã đổ dốc ở ĐTQG trong một quá trình dài, thậm chí trong quá trình đó Goncalo Ramos đã nổi lên là người xứng đáng hơn để thay thế chứ không phải chỉ vài trận gần đây. CR7 do đó không có bất cứ cơ sở nào để đòi đá chính cho ĐTQG, ngoài danh tiếng cũ. Nhiều ý kiến cho rằng, đáng lẽ Ronaldo nên giã từ sự nghiệp quốc tế ngay sau World Cup 2022, tức là cách đây 4 năm.

Nếu Ronaldo nghĩ mình có thể "bắt nạt" liên đoàn lẫn HLV Jesus để cho mình cơ hội đến mốc 1000 bàn thắng, hãy quên điều đó đi vì anh không xứng đáng. Thể thao đặt chiến thắng lên đầu. Lợi ích đội tuyển và danh dự quốc gia không việc gì phải xếp sau ham muốn săn bàn của một cá nhân.