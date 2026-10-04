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HLV Bồ Đào Nha bị hỏi dồn về Ronaldo, Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện với CR7

Sự kiện: UEFA Nations League Cristiano Ronaldo Đội tuyển Bồ Đào Nha

HLV Jorge Jesus và tiền vệ Bruno Fernandes liên tục phải trả lời các câu hỏi xoay quanh Cristiano Ronaldo trong buổi họp báo trước trận Bồ Đào Nha tiếp đón Na Uy diễn ra vào lúc 1h45 ngày 5/10 (giờ Việt Nam), thuộc lượt trận thứ tư vòng bảng Nations League.

Diễn biến
Anh nói gì về màn ăn mừng theo kiểu Ronaldo của Hojlund và cú đẩy dành cho HLV Jesus khi trận đấu giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha kết thúc?

Fernandes: “Tôi có xem màn ăn mừng đó, nhưng cậu ấy cũng đã làm như vậy lần trước. Cậu ấy là một người hâm mộ Ronaldo rất lớn. Lần trước, cậu ấy cũng ăn mừng như vậy khi Ronaldo còn trên sân, thậm chí còn lo Ronaldo sẽ phật ý.

Cậu ấy cũng giống như nhiều người trong chúng tôi, lớn lên cùng Ronaldo và muốn noi theo anh ấy. Chúng ta sẽ còn thấy màn ăn mừng này trong 30-40 năm tới và tôi vui khi có một người tái hiện điều mà một cầu thủ Bồ Đào Nha đã làm”.

HLV Bồ Đào Nha bị hỏi dồn về Ronaldo, Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện với CR7 - 1

Anh đánh giá thế nào về thế hệ hiện tại của Bồ Đào Nha so với những thế hệ trước? Đội tuyển có thể vô địch EURO không?

Fernandes: “Tôi nghĩ mỗi thế hệ đều khác nhau. Chúng ta không thể so sánh các thế hệ, mà chỉ có thể kiểm soát những gì mình đang làm ở thời điểm hiện tại. Những bước tiếp theo là tiếp tục tiến bộ và khiến người hâm mộ tự hào”.

Những ngày qua, mọi sự chú ý đều xoay quanh Ronaldo, thay vì ghi nhận 9 điểm mà đội tuyển Bồ Đào Nha giành được sau 3 lượt trận. Anh đã xử lý điều đó như thế nào?

Fernandes: “Đó là một quá trình tự nhiên. Chúng tôi đã quá quen với điều này. Tôi từng chơi cùng Ronaldo ở CLB, nhiều người trong chúng tôi cũng đã thi đấu cùng anh ấy ở đội tuyển trong nhiều năm, và sự chú ý của truyền thông không khiến chúng tôi mất tập trung.

Chúng tôi biết mình đang làm tốt mọi việc, Ronaldo cũng vậy, bởi anh ấy là một phần của đội và đã góp mặt ở trận đấu đầu tiên. Chúng tôi biết mình đang đi đúng hướng, tiến gần hơn đến mục tiêu, và điều quan trọng là phải biết gạt sang một bên mọi thứ có thể tạo ra những tiếng ồn bên ngoài để tập trung vào điều quan trọng nhất trên sân. Những gì diễn ra ngoài sân, chúng tôi phải biết cách kiểm soát cảm xúc khi bước vào sân”.

Anh là một trong những thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Tuần này anh có nói chuyện với các đồng đội về tình hình của Ronaldo không?

Fernandes: “Để khép lại vấn đề này một lần và mãi mãi, tôi không cần phải nói chuyện với các đồng đội. Chúng tôi biết cách giải quyết những vấn đề của mình. Chúng tôi đang có một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến các cầu thủ và vai trò quan trọng nhất của chúng tôi là mang về kết quả.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Ronaldo. Điều tôi nói với anh ấy là điều quan trọng nhất, bất kể chuyện gì xảy ra, đó là anh ấy sẽ không bao giờ ngừng là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và đất nước chúng tôi, với tất cả những gì đã làm cho Bồ Đào Nha và trên toàn thế giới. Anh ấy có một vị trí đặc biệt không chỉ trong số những người vĩ đại nhất mọi thời đại, mà còn trong lòng người dân Bồ Đào Nha.

Chúng tôi không thể chia rẽ. Đội tuyển chỉ có một và mọi gia đình đều nên giải quyết vấn đề của mình sau cánh cửa đóng kín. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy và tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp cho cả hai phía.

Chúng tôi không liên quan đến vấn đề này, dành rất nhiều thời gian chơi bài và đứng ngoài những tranh cãi xoay quanh câu chuyện này. Nhưng tôi mong đất nước không bị chia rẽ, không đưa ra lựa chọn, mà hãy chấp nhận tất cả các phía.

Ronaldo sẽ luôn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển chúng tôi, của bóng đá thế giới, và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả người dân Bồ Đào Nha, bất kể họ yêu mến cậu ấy nhiều hay ít”.

HLV Bồ Đào Nha bị hỏi dồn về Ronaldo, Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện với CR7 - 2

Ông nói trọng tâm phải là Na Uy, nhưng việc duy trì sự tập trung đó khó khăn đến mức nào khi vụ việc Ronaldo xảy ra? Đây có phải là những ngày khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông trong việc giải quyết các vấn đề?

HLV Jesus: “Điều khó khăn nhất trong sự nghiệp của một HLV luôn là giải quyết các vấn đề và cố gắng tìm ra cách để, ngay cả khi không giành chiến thắng, chiến thắng vẫn luôn ở rất gần, qua từng trận đấu.

Dù có thể nói rằng chiến thắng trước Đan Mạch khiến tôi vô cùng tự hào về những gì các cầu thủ đã làm, tôi cũng có thể nói rằng khi trận đấu kết thúc, tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi hoàn toàn có thể hạnh phúc hơn”.

Điều gì khó hơn: ngăn chặn Haaland hay ngăn không cho bóng đến chân cậu ấy?

HLV Jesus: “Chúng tôi cố gắng thực hiện cả hai việc: ngăn chặn cách chơi của Na Uy để họ không dễ dàng đưa bóng đến cho cậu ấy, và khi bóng đến, trung vệ phải đủ mạnh trong những tình huống một đối một với cậu ấy”.

Bồ Đào Nha sẽ thận trọng hơn về mức độ mạo hiểm trong lối chơi nếu đang dẫn bàn hoặc hòa?

HLV Jesus: “Những con số thống kê sau trận đấu là sự thật, và Na Uy là một đội bóng có chất lượng rất cao. Khoảng 5-10 năm trước, họ thường có những cầu thủ cao lớn, tóc vàng, thể hình tốt nhưng không có nhiều phẩm chất kỹ thuật. Ngày nay thì không còn như vậy. Họ vẫn sở hữu những cầu thủ cao lớn, nhưng đồng thời có chất lượng kỹ thuật rất tốt.

Chúng tôi tôn trọng đối thủ, nhưng sẽ không thay đổi ý tưởng của mình. Chúng tôi sẽ chơi để giành chiến thắng, như mọi khi, và chấp nhận mạo hiểm”.

HLV Bồ Đào Nha bị hỏi dồn về Ronaldo, Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện với CR7 - 3

Ông từng nói Ronaldo có vị thế đặc biệt. Bản thân ông cũng có vị thế với tư cách HLV. Vị thế đó có cho phép ông nói ra điều mình thực sự muốn nói về vấn đề này? Ronaldo sẽ là đại sứ của World Cup 2030?

HLV Jesus: “Chúng ta đã nói đến năm 2030 rồi à, còn 4 năm nữa mà. Bóng đá là câu chuyện của từng ngày, thậm chí không phải từng tháng. Ngày mai, trận đấu mới là điều quan trọng nhất. Đây sẽ là một trận đấu được cả hai đội thi đấu với chất lượng rất cao, vô cùng quyết liệt, và đó là điều tôi muốn tập trung vào. Tôi không muốn chuyển hướng khỏi chủ đề và vấn đề hiện tại, đó là Na Uy”.

Ông muốn giành vé vào tứ kết trên sân nhà. Ông chờ đợi sự cổ vũ như thế nào từ khán đài? Ông đã liên lạc với Ronaldo chưa?

HLV Jesus: “Điều tôi tìm kiếm và mong muốn nhận được không gì khác ngoài sự ủng hộ dành cho biểu tượng của đội tuyển. Sự yêu mến đó dành cho toàn đội, cho các cầu thủ. Tôi là một phần của tập thể, là người chỉ huy và là mắt xích của một đội bóng. Tất cả những điều đó cũng bao hàm sự ủng hộ và tình cảm mà người hâm mộ dành cho đất nước.

Trước đây, tôi cũng từng là một CĐV cuồng nhiệt, say mê đội tuyển, và tôi không quan tâm đó là HLV hay cầu thủ, tôi chỉ hướng về lá cờ. Tôi không muốn đứng ngoài bất cứ điều gì liên quan đến đội tuyển”.

Bồ Đào Nha đang nhận được nhiều sự chú ý của truyền thông vì những lý do không mấy tích cực. Ông đã xử lý điều đó như thế nào? Vấn đề Ronaldo và chuyện hòa giải có phải là điều ông muốn gạt sang một bên?

HLV Jesus: “Lúc này, với tôi, tôi sẽ tập trung vào những gì đã nói: đội bóng và đối thủ. Theo quan điểm của tôi, Na Uy là một trong 5 đội tuyển hàng đầu châu Âu, sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc. Chúng tôi phải tập trung và tôi biết vấn đề hiện tại là gì. Sau đó, chúng tôi sẽ có thời gian để phân tích những gì xảy ra ở đây”.

HLV Bồ Đào Nha bị hỏi dồn về Ronaldo, Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện với CR7 - 4

Ronaldo sẵn sàng cho việc hòa giải?

HLV Jesus: “Trọng tâm phải là đội tuyển quốc gia, trong trường hợp này là trận đấu với Na Uy, những gì chúng tôi cần làm tốt, cũng như người dân Bồ Đào Nha, cùng hướng về lá cờ và mục tiêu chung... Không phải là phớt lờ Ronaldo, cậu ấy là một biểu tượng của đội tuyển và của Bồ Đào Nha. Sau trận đấu, chúng ta còn rất nhiều thời gian để nói về vấn đề này”.

Về cuộc đối đầu với Na Uy

HLV Jesus: “Điều tôi chờ đợi ở trận đấu này ư? Điều tôi muốn và kỳ vọng là chúng tôi có thể giành chiến thắng để gần như chắc chắn giành quyền vào tứ kết. Sau đó, nếu có thể tái hiện những gì đã làm được tại Copenhagen, với một trận đấu tuyệt vời, có những khoảnh khắc thể hiện chất lượng cao, bên cạnh chất lượng của các cầu thủ, thì đó cũng là hai điều tôi mong muốn nhất.

Tuy nhiên, trong bóng đá, không phải lúc nào chúng tôi cũng làm được như vậy. Đôi khi chúng tôi làm được, nhưng không phải trong mọi trận đấu. Tôi muốn Bồ Đào Nha giành chiến thắng và ngay trên sân nhà, chúng tôi có thể chính thức ghi dấu tấm vé vào tứ kết”.

Bồ Đào Nha, đương kim vô địch và toàn thắng tại Nations League 2026/27, đang dẫn đầu bảng A4 với 9 điểm, trong khi Na Uy, Xứ Wales và Đan Mạch cùng có 3 điểm. Hôm 2/10, Na Uy nhận thất bại 1-2 trước Xứ Wales tại Cardiff.

Tuy nhiên, bên cạnh những chiến thắng, hành trình gần đây của Bồ Đào Nha còn bị phủ bóng bởi hành động của Cristiano Ronaldo. CR7 đã quyết định rời trại tập trung ở Copenhagen (Đan Mạch) hôm 30/9, được cho là do xảy ra bất đồng với HLV Jorge Jesus. Bồ Đào Nha chỉ cần hòa Na Uy để chắc chắn giành quyền vào tứ kết Nations League.

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Fan chỉ trích HLV Bồ Đào Nha, Ronaldo bị phanh phui lùm xùm "bật thầy"
Fan chỉ trích HLV Bồ Đào Nha, Ronaldo bị phanh phui lùm xùm "bật thầy"

HLV Jorge Jesus nhận phản ứng gay gắt ngay khi trở về Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận đấu với Na Uy.

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Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-04/10/2026 00:32 AM (GMT+7)
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