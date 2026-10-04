HLV Bồ Đào Nha bị hỏi dồn về Ronaldo, Fernandes tiết lộ cuộc nói chuyện với CR7

Anh là một trong những thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Tuần này anh có nói chuyện với các đồng đội về tình hình của Ronaldo không?

Fernandes: “Để khép lại vấn đề này một lần và mãi mãi, tôi không cần phải nói chuyện với các đồng đội. Chúng tôi biết cách giải quyết những vấn đề của mình. Chúng tôi đang có một vấn đề hoàn toàn không liên quan đến các cầu thủ và vai trò quan trọng nhất của chúng tôi là mang về kết quả.

Tôi đã có một cuộc trò chuyện với Ronaldo. Điều tôi nói với anh ấy là điều quan trọng nhất, bất kể chuyện gì xảy ra, đó là anh ấy sẽ không bao giờ ngừng là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển và đất nước chúng tôi, với tất cả những gì đã làm cho Bồ Đào Nha và trên toàn thế giới. Anh ấy có một vị trí đặc biệt không chỉ trong số những người vĩ đại nhất mọi thời đại, mà còn trong lòng người dân Bồ Đào Nha.

Chúng tôi không thể chia rẽ. Đội tuyển chỉ có một và mọi gia đình đều nên giải quyết vấn đề của mình sau cánh cửa đóng kín. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy và tất cả sẽ kết thúc tốt đẹp cho cả hai phía.

Chúng tôi không liên quan đến vấn đề này, dành rất nhiều thời gian chơi bài và đứng ngoài những tranh cãi xoay quanh câu chuyện này. Nhưng tôi mong đất nước không bị chia rẽ, không đưa ra lựa chọn, mà hãy chấp nhận tất cả các phía.

Ronaldo sẽ luôn là biểu tượng lớn nhất của đội tuyển chúng tôi, của bóng đá thế giới, và xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả người dân Bồ Đào Nha, bất kể họ yêu mến cậu ấy nhiều hay ít”.