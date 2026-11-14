Thủ môn Owono bị treo giò 12 trận sau pha va chạm khiến Miguel tử vong

Án phạt cao nhất dành cho Owono

Thủ môn Jesus Owono của FC Andorra bị treo giò 12 trận sau pha va chạm dẫn đến cái chết thương tâm của tiền đạo Jesus de Miguel thuộc CLB Tenerife.

Pha va chạm gây ra hậu quả thảm khốc giữa thủ môn Owono và tiền đạo Miguel

Đầu tháng 11, trong một trận đấu tại giải hạng Nhì Tây Ban Nha, De Miguel bị ngừng tim ngay trên sân sau tình huống va chạm mạnh với Owono. Thủ môn này lao ra khỏi vòng cấm, tiến gần đến khu vực giữa sân nhằm ngăn chặn một đường chuyền dài của đối phương.

Owono thực hiện pha truy cản nguy hiểm. Đầu gối phải của thủ môn này va mạnh vào ngực De Miguel, khiến anh lập tức phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

De Miguel được các nhân viên y tế sơ cứu ngay trên sân trước khi chuyển đến bệnh viện và đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ban đầu, tình trạng của tiền đạo Tenerife được thông báo là ổn định, nhưng sau đó nhanh chóng xấu đi. Anh qua đời ngày 3/11.

Theo luật pháp Tây Ban Nha, mọi trường hợp tử vong được xác định không do nguyên nhân tự nhiên đều phải trải qua quá trình điều tra tư pháp. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra về khả năng ngộ sát do vô ý, dù cơ quan công tố nhận định khó có khả năng tiến hành các thủ tục tố tụng hình sự.

Trong khi đó, Ủy ban Kỷ luật RFEF quyết định treo giò Owono 12 trận ở cấp CLB. Đây là mức phạt cao nhất được phép áp dụng theo Điều 102 và Điều 52 trong Bộ luật Kỷ luật của RFEF.

Trong thông báo chính thức, ủy ban kỷ luật giải thích: “Việc đánh giá hành vi trong vụ việc này phải dựa trên những tình tiết được ghi nhận rõ ràng trong báo cáo của trọng tài. Theo đó, cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì dùng chân đánh mạnh vào ngực đối phương với lực quá mức khi bóng vẫn đang trong cuộc”.

Cơ quan này cũng nhấn mạnh hậu quả bi thảm của tình huống va chạm, khiến Jesus de Miguel qua đời, là điều ai cũng biết. Xét tính chất hành vi cùng những tình tiết liên quan, mức phạt cao nhất là treo giò 12 trận được đánh giá là phù hợp.

Owono chưa quyết định tương lai sau bi kịch

Hôm thứ Năm, HLV Carles Manso của FC Andorra tiết lộ Owono vẫn chưa quyết định có tiếp tục sự nghiệp bóng đá hay không sau cái chết của De Miguel.

Thủ môn Owono có thể giải nghệ

Trước đó, thủ môn này thừa nhận đang trải qua “những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời” kể từ khi xảy ra vụ việc.

“Đây là những ngày tháng khó khăn nhất cuộc đời tôi. Tôi gần như không thể tìm được lời nào để diễn tả, đồng thời rất khó tiếp nhận tất cả những gì đã xảy ra”, Owono chia sẻ trong thông điệp được CLB đăng tải.

“Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Jesus. Tôi nghĩ về cậu ấy, gia đình cậu ấy và tất cả những người yêu thương cậu ấy. Tôi hiểu rằng sẽ còn nhiều vấn đề cần giải quyết và tôi sẽ đối diện với mọi chuyện bằng sự tôn trọng cao nhất.

Nhưng lúc này, thành thật mà nói, tôi không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Jesus và nỗi đau mà tất cả chúng ta đang phải trải qua. Mong cậu ấy yên nghỉ”.

Owono hiện là tuyển thủ quốc gia Guinea Xích đạo. Tuy nhiên, thủ môn này không có tên trong danh sách triệu tập cho hai trận đấu của đội tuyển quốc gia gặp Zimbabwe tại vòng loại AFCON (Cúp bóng đá châu Phi) trong tháng này.