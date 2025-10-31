Cô gái nóng bỏng dạy tiếng TBN cho Arnold: Từng thi hoa hậu, biết 7 ngoại ngữ

5 tháng thuần thục tiếng TBN

Real Madrid sắp tới sẽ có trận gặp Liverpool trong khuôn khổ Champions League, và đây được xem là ngày trở lại Anfield rất đáng chú ý của Trent Alexander-Arnold. Hậu vệ người Anh sinh ra tại Liverpool và được CLB đào tạo từ bé trước khi vươn tới thành công ở đội 1, giành mọi danh hiệu cùng “The Kop” trước khi chuyển sang Madrid.

Alexander-Arnold nói tiếng Tây Ban Nha trong ngày ra mắt Real Madrid

Ngay trong lễ ra mắt Real Madrid, Alexander-Arnold đã thể hiện khả năng nói tiếng Tây Ban Nha khá tốt của mình. Điều này làm dấy lên những đồn đoán rằng “TAA” đã học ngôn ngữ mới từ lâu để chuẩn bị cho ngày gia nhập “Los Blancos”, nhưng mới đây đích thân Alexander-Arnold nói anh không tự học mà có sự giúp đỡ.

Chia sẻ trên mạng xã hội, Alexander-Arnold nói: “Tôi đã học tiếng Tây Ban Nha cùng giáo viên của tôi, Sara, được 5 tháng. Tôi trước đây chưa từng nói tiếng TBN nên cần một người có thể giúp tôi học tiếng để không những hòa nhập môi trường mới, mà còn biết được ngay các thuật ngữ bóng đá để hiểu được đồng đội và HLV”.

5 tháng có nghĩa Alexander-Arnold đã học tiếng TBN ở cuối mùa giải 2024/25, chứ không như nhiều fan Liverpool nghĩ rằng anh mất cả năm để học trong lúc vẫn đang khoác áo CLB của họ. Và giáo viên của anh, Sara Duque, quả thực là một lựa chọn không thể tốt hơn.

Cô giáo nóng bỏng hiểu 7 thứ tiếng

Từng là một luật sư thể thao với sự thông hiểu 7 thứ tiếng khác nhau do sinh ra trong gia đình đa văn hóa, cô Sara Duque đã bén duyên với nghề mới cách đây 4 năm và trở thành cô giáo của nhiều cầu thủ nổi tiếng hiện tại. Dàn học sinh của cô Duque phải nói là rất hùng hậu: Julian Alvarez, Vinicius, Endrick, Jamie Gittens, Richarlison, Joao Pedro, Arthur Melo, Jacob Ramsey, Calvin Bassey, Axel Tuanzebe, v.v…

Vinicius và cô Duque trong tiệc sinh nhật của Vinicius

Khách hàng của cô Duque còn bao gồm cả các CLB muốn cô dạy để cầu thủ có điều kiện trau dồi chuyên môn, do cô Duque rất hiểu thuật ngữ bóng đá. Các CLB Brazil và Argentina đặc biệt săn đón cô Duque với những hợp đồng béo bở, bởi họ biết rằng bán được những tài năng trẻ với giá cao cho các đại gia châu Âu là nguồn sống của họ, và nếu các cầu thủ trẻ này thuần thục ngoại ngữ thì càng tốt.

Cô Sara Duque, với vẻ ngoài nóng bỏng và đã từng thi hoa hậu Miss Grand International, đang có hơn 370.000 lượt theo dõi trên Instagram. Do quá xinh đẹp nên đã có một số trường hợp vợ hoặc bạn gái của các cầu thủ đòi họ phải… bỏ học. Tuy nhiên cô Duque được đánh giá cao là người luôn giữ tinh thần chuyên nghiệp khi làm việc với khách hàng.

Những hình ảnh về cô Sara Duque