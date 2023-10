CLB Công an Hà Nội và những thử thách ở V.League 2023-2024

Mùa giải 2023, Công an Hà Nội bắt đầu hành trình tại V.League với vị thế là tân binh giàu tham vọng. Họ đã có trận khởi đầu như mơ với chiến thắng 5-0 trước Bình Định, khi đó cũng là một thế lực của V.League. Ngay sau trận đấu đó, Công an Hà Nội từ một tân binh cần được giải mã đã được liệt vào một trong ứng viên sẽ cạnh tranh chức vô địch.

Đội hình Công an Hà Nội trong trận Siêu Cúp Quốc gia 2023. Ảnh: VPF

Nhưng sau đấy lại là quãng thời gian khó khăn của Công an Hà Nội khi họ không có được kết quả như ý. Dù sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng trong đội hình nhưng việc trở thành một khối thống nhất vẫn là điều mà tân binh V.League chưa thể có ngay được hiệu quả. Những kết quả tích cực chỉ đến khi Công an Hà Nội có sự thay đổi ở ban huấn luyện.

Đặc biệt, giai đoạn 2 với một loạt sự tăng cường nhân sự chất lượng đã cho thấy tham vọng của Công an Hà Nội trong cuộc đua vô địch. Sự xuất hiện của Quang Hải và thủ môn Filip Nguyễn đã mang đến một nguồn cảm hứng mới. Dù hai tân binh này chưa có được phong độ tốt nhất nhưng với sự toả sáng của các ngoại binh, Công an Hà Nội đã cán đích với chức vô địch đầy kịch tính.

Mùa giải 2023-2024, Công an Hà Nội trong tâm thế đương kim vô địch. Đây sẽ là mùa giải đầy thử thách với Công an Hà Nội khi cạnh tranh với họ là những đối thủ cũng sẵn sàng đầu tư. Đó là Hà Nội FC với việc tăng cường các ngoại binh chất lượng. Đội bóng Thủ đô còn tuyên bố, việc về nhì như mùa giải năm ngoái là thất bại. Họ hướng đến chức vô địch với những tham vọng không chỉ ở đấu trường quốc nội mà đó còn là sân chơi châu lục.

Đó còn là đương kim vô địch Cúp Quốc gia Thanh Hoá. Đối thủ này đã thị uy sức mạnh bằng việc đánh bại Công an Hà Nội 3-1 để giành Siêu Cúp Quốc gia 2023. Trận đấu như một lời cảnh báo với Công an Hà Nội trước thềm mùa giải mới. Thanh Hoá hướng đến mùa giải 2023-2024 cũng với quyết tâm cao ở sân chơi V.League.

Hay đó còn là những đội bóng mới được đầu tư, tăng cường nhân sự như Nam Định, Bình Dương. Đây đều là những đối thủ sẵn sàng ngáng đường các đối thủ cạnh tranh ngôi vô địch. Và ngay cả một đối thủ như Hoàng Anh Gia Lai cũng sẵn sàng tham gia vào cuộc cạnh tranh khi có cơ hội.

Đây là mùa giải mà Công an Hà Nội đã không còn là ẩn số. Những đối thủ đều có sự nghiên cứu kỹ lưỡng đội đương kim vô địch. Đó là còn chưa kể, áp lực dành cho Công an Hà Nội cũng tăng dần sau mùa đầu tiên đoạt thành tích tốt.

Tại lễ xuất quân tham dự mùa giải 2023-2024 của Công an Hà Nội, hậu vệ Hồ Tấn Tài nói: “Công an Hà Nội đã trải qua một mùa giải với thành tích tốt nên toàn đội luôn luôn tập trung với tinh thần cao nhất trong những buổi tập luyện để chuẩn bị cho một mùa giải mới. Mùa giải trước, toàn đội đã đặt mục tiêu cao nhất và hoàn thành được. Mùa giải này, toàn đội cũng sẽ mục tiêu cao nhất là bảo vệ thành công ngôi vô địch”. Đây cũng là mùa giải mà Công an Hà Nội tiếp tục tăng cường lực lượng với sự bổ sung trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, hậu vệ Hồ Văn Cường, tiền đạo ngoại binh Geovane... Tất cả sẽ tạo nên một đội bóng mạnh, là thế lực đáng gờm của các ứng viên vô địch.

Họ sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương cũng với việc đối đầu Bình Định ở trận ra quân. Đây được xem là sự trùng hợp thú vị khi mùa giải trước, Công an Hà Nội đã bắt đầu hành trình vô địch với chiến thắng đậm. Đây là mùa giải mà Bình Định không còn quá được đầu tư lớn như trước, thế nhưng họ vẫn là đối thủ không thể xem thường.

Một sự khởi đầu với đối thủ quen thuộc nhưng ở tâm thế mới. Công an Hà Nội sẽ hướng đến chiến thắng để tạo cú hích cho mùa giải mới. Thế nhưng, mọi thứ sẽ không dễ dàng. Đây là lúc cần đến bản lĩnh của nhà vô địch.

