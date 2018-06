Chuyển nhượng MU: Thắng Man City, mua được sao Brazil tuần tới

Chủ Nhật, ngày 03/06/2018 05:05 AM (GMT+7)

MU đã đạt được thỏa thuận mua Fred từ Shakhtar Donetsk ngay trước mũi của đại kình địch cùng thành phố Man City.

MU thắng Man City, công bố tân binh chất lượng ngay tuần sau

Theo truyền thông Anh, MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Fred của Shakhtar Donetsk. "Quỷ đỏ" nhiều khả năng sẽ phải chi tối đa 52,5 triệu bảng (bao gồm cả phụ phí tùy theo thành tích) để sở hữu ngôi sao 25 tuổi người Brazil. MU muốn công bố rộng rãi bản hợp đồng mới Fred ngay tuần tới - trước thềm World Cup 2018 khởi tranh. Fred hiện đang luyện tập ở Liverpool cùng ĐT Brazil chuẩn bị đá giao hữu với ĐT Croatia.

MU muốn ra mắt tân binh Fred ngay trước thềm World Cup 2018

Mourinho thúc sếp lớn chi 100 triệu bảng mua 2 sao Real

Giữa lúc Real Madrid còn đang rối ren vì sự ra đi của HLV Zinedine Zidane dù họ vừa vô địch Champions League năm thứ 3 liên tiếp, MU muốn nhân cơ hội này để "đục nước béo cò". Theo Team Talk, HLV Jose Mourinho đã hối thúc Phó Chủ tịch Ed Woodward cùng BLĐ đội chủ sân Old Trafford chi 100 triệu bảng để hỏi mua Raphael Varane và Gareth Bale từ chính "Kền kền trắng".

Tự tin giật được "mầm non" trước mũi Arsenal

Theo Team Talk, MU và Arsenal đang cạnh tranh quyết liệt để mong giành được chữ ký của Jack Grealish. Tài năng trẻ mới 22 tuổi là cầu thủ chạy cánh người Anh đầy triển vọng của Aston Villa. MU tự tin sẽ bạo chi 40 triệu bảng để đưa Grealish về "Nhà hát của những giấc mơ" ngay hè này.

Grealish được cả MU và Arsenal săn đón

Quyết có trung vệ loại hay nhất thế giới giá 50 triệu bảng

The Sun cho hay, HLV Jose Mourinho đang quyết tâm chiêu mộ Toby Alderweireld từ Tottenham hè này và dự định cùng BLĐ MU thuyết phục Tottenham bán cầu thủ người Bỉ với giá 50 triệu bảng. Theo Mourinho, Alderweireld là một trong những trung vệ hay nhất thế giới hiện nay và cầu thủ 29 tuổi này có thể gia cố hàng thủ vốn gặp nhiều vấn đề trong 2 mùa giải đã qua MU được dẫn dắt bởi chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Nội bộ bất đồng, PSG khó thu nạp Fellaini

Nguồn tin từ Get France Football News cho hay, Giám đốc thể thao của PSG - ông Antero Henrique rất muốn đưa Marouane Fellaini về nhà ĐKVĐ nước Pháp hè này khi cầu thủ 30 tuổi người Bỉ thành cầu thủ tự do vì không đồng ý gia hạn thêm 1 năm hợp đồng với MU. Thế nhưng, Thomas Tuchel - HLV mới của đội bóng thủ đô Paris lại không muốn đưa "Gã tóc xù" về sân Công viên các Hoàng tử do e ngại anh không phù hợp với lối chơi của CLB này.