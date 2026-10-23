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Chủ tịch La Liga đối mặt án cấm 2 năm vì phát ngôn chỉ trích Real Madrid

Sự kiện: Bóng đá La liga 2026-27 Real Madrid

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đang đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ chức vụ lên đến 2 năm sau khi Hội đồng Thể thao Thượng viện Tây Ban Nha (CSD) gửi đơn khiếu nại về việc ông so sánh truyền thông của Real Madrid với phát xít Đức.

  

Phát ngôn nhạy cảm khiến người đứng đầu La Liga rơi vào vòng xoáy kỷ luật

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đứng trước nguy cơ bị bãi nhiệm hoặc đình chỉ công tác sau khi Hội đồng Thể thao Thượng viện Tây Ban Nha (CSD) chính thức gửi đơn khiếu nại lên Tòa án Hành chính Thể thao (TAD).

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ chức vụ lên đến 2 năm.

Chủ tịch La Liga Javier Tebas đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ chức vụ lên đến 2 năm.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Tebas có phát ngôn so sánh phương thức truyền thông của Real Madrid với “bộ máy tuyên truyền Goebbels” thời phát xít Đức.

CSD đánh giá hành vi này có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng Điều 76.4.b Luật Thể thao Tây Ban Nha khi làm tổn hại đến phẩm giá và uy tín thể thao.

TAD sẽ tiến hành xem xét liệu có đủ cơ sở pháp lý để khởi tố vụ án kỷ luật đối với người đứng đầu ban tổ chức giải đấu hay không. Dù chưa đưa ra phán quyết cuối cùng, vụ việc đã chuyển sang giai đoạn xem xét kỷ luật và có thể kéo dài nhiều tháng tới.

Nguy cơ cấm hoạt động 2 năm và mâu thuẫn bùng nổ với Real Madrid

Nếu TAD xác định ông Tebas vi phạm lỗi nghiêm trọng, các hình phạt đối mặt sẽ rất nặng nề, từ khiển trách công khai, phạt tiền từ 600 đến 3.000 euro, cho đến án cấm đảm nhiệm chức vụ từ 1 tháng đến 2 năm.

Tòa án Hành chính Thể thao Tây Ban Nha (TAD) chuẩn bị thụ lý và điều tra vụ việc.

Tòa án Hành chính Thể thao Tây Ban Nha (TAD) chuẩn bị thụ lý và điều tra vụ việc.

Do ông Tebas từng nhận một án khiển trách công khai trước đó sau đơn tố cáo từ Real Madrid, lần vi phạm này hoàn toàn có thể dẫn đến một án phạt đình chỉ thực tế thay vì chỉ dừng lại ở mức phạt tiền hành chính.

Động thái pháp lý mới này tiếp tục đẩy mối quan hệ vốn đã đầy rẫy căng thẳng giữa Ban tổ chức La Liga và CLB Real Madrid lên mức đỉnh điểm.

Vị trí chủ tịch của ông Tebas giờ đây sẽ chịu sự giám sát đặc biệt trong suốt quá trình điều tra của cơ quan tài phán thể thao Tây Ban Nha.

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Theo Hồng Minh ([Tên nguồn])

Nguồn: https://doisong.kienthuc.net.vn/chu-tich-la-liga-doi-mat-an-cam-2-nam-vi-ph...

-23/10/2026 18:15 PM (GMT+7)
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