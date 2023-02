Chelsea mua sắm "bạt mạng", nguy cơ bị cấm đá cúp châu Âu

Một số đầu báo lớn như tờ The Times và The Athletic mới đây cho biết UEFA đã đưa Chelsea vào danh sách những CLB sẽ bị giám sát về hoạt động tài chính trong thời gian tới, kèm theo khả năng bị cấm dự cúp châu Âu nếu bị phát hiện vi phạm các điều luật tài chính. Lý do của việc này là bởi Chelsea đã chi tới hơn 500 triệu bảng chuyển nhượng trong mùa giải này, con số nhiều hơn cả giải Bundesliga.

Chelsea mua sắm quá nhiều khiến phần còn lại của châu Âu và UEFA phải đặt dấu hỏi

Chelsea sẽ nằm trong số 19 CLB bị theo dõi, trước đó 19 CLB này đã được UEFA châm chước trong 2 năm khi họ có dấu hiệu mua sắm khá nhiều trong khi doanh thu không tương xứng với số tiền bỏ ra. UEFA có sự châm chước này đơn giản là vì Covid-19, nhưng nay khi bệnh dịch đã không còn ảnh hưởng đến hoạt động bóng đá thì mọi việc cần phải được đưa trở lại khuôn khổ.

Không chỉ tiêu nhiều cho phí chuyển nhượng mà Chelsea còn trả lương khá cao cho các cầu thủ mới, mặc dù đã cố giãn cách thời gian bằng những bản hợp đồng có thời hạn tới tận 6-7 năm. Theo The Times, nếu Chelsea không giành vé dự Champions League trong vòng 2 năm tới – đi kèm với gói tiền 90 triệu bảng cho mỗi mùa dự giải – thì UEFA sẽ xuống tay khá mạnh bởi họ chắc chắn sẽ nằm trong những CLB thua lỗ.

Án phạt cho Chelsea được tờ The Athletic cho biết sẽ bao gồm ít nhất 1 mùa bị cấm thi đấu ở châu Âu, 2 kỳ chuyển nhượng không được đăng ký cầu thủ mới (tức cấm chuyển nhượng) đi kèm tiền phạt. Tờ này dự đoán thời điểm một án phạt như vậy có thể được áp dụng sẽ là vào tầm mùa giải 2024/25.

Không chỉ vậy, The Times cho hay phía Premier League cũng có thể sẽ có động thái trừng phạt Chelsea nếu tiếp tục duy trì trạng thái thua lỗ trong nhiều mùa và phải dựa vào chủ Mỹ rót tiền để hoạt động. Án phạt ở cấp độ trong nước sẽ là trừ điểm, vào khoảng 10-15 điểm.

The Times cho biết Chelsea đang phải tính phương án bán cầu thủ sau khi mùa giải kết thúc. 6 cầu thủ nằm trong diện chuyển nhượng: Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, Pierre-Emerick Aubameyang và Callum Hudson-Odoi.

Đa số là người thừa, riêng Kovacic rơi vào trường hợp “nếu gia hạn sẽ hưởng lương quá cao” với hợp đồng chỉ còn 1 năm rưỡi. Conor Gallagher cũng đang là mục tiêu với nhiều đội bóng Premier League và có mức giá lên tới 40-50 triệu bảng.

Chelsea trong mùa hè sẽ cố gắng thải bớt những cầu thủ như Ziyech, và là bán đứt chứ không cho mượn

Một điều quan trọng không kém nữa là Chelsea sẽ có nhà tài trợ mới sau mùa giải này. Họ đang kiếm có 180 triệu bảng/mùa từ tài trợ trong khi Liverpool, MU và Man City kiếm trong khoảng từ 240 đến 300 triệu bảng/mùa. Do đó việc đàm phán những thỏa thuận tài trợ lời lãi hơn cũng quan trọng không kém việc bán ngôi sao.

Chelsea đã từng bị cấm chuyển nhượng trong quá khứ và lần này họ có thể cũng sẽ bị đòn do việc mua sắm đắt tiền đã trở nên quá rõ ràng, quá sốc đối với phần còn lại của châu Âu chứ không riêng nước Anh. Họ đang có một đội hình phình to sau mỗi “bom tấn” và việc cắt giảm nhân sự là cực kỳ quan trọng để tránh các án phạt.

