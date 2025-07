Chelsea đấu "ngựa ô" Fluminense: Maresca bóng gió loại Jackson, Gaucho muốn gây sốc

💥HLV Maresca so sánh Pedro với Jackson

Trong ngày Chelsea đối đầu Fluminense, tân binh Delap không được thi đấu. Lý do bởi anh bị treo giò do nhận đủ thẻ vàng. Jackson được kỳ vọng trao cơ hội. Nhưng HLV Maresca có vẻ không muốn để Jackson đá chính. Ông đã có những lời khen ngợi tới tân binh Joao Pedro và còn so sánh với Jackson.

Cụ thể, nhà cầm quân người Italia chia sẻ trước trận: "Chúng tôi sẽ tìm ra giải pháp khác khi không có Delap. Pedro và Jackson đều sẵn sàng thi đấu. Trong mỗi trận đấu, tôi đều muốn có một chút điều chỉnh. Vào trận đấu tới đây, chúng tôi sẽ làm điều đó.

HLV Maresca sẵn sàng cho cuộc chạm trán Fluminense

Tôi nghĩ Pedro có thể chơi ở mọi vị trí trên hàng công cho chúng tôi. Đây là sự khác biệt so với Jackson, khi tôi thấy cậu ấy chỉ là số 9, còn Pedro có thể thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau.

Cả Pedro, Jackson và Delap đều hiểu chơi tiền đạo cắm ở Chelsea áp lực ra sao. Theo ý kiến ​​của tôi, tôi thích có 5 cầu thủ mà mỗi người ghi được 10 hoặc 12 bàn thắng hơn là 1 tiền đạo ghi được 40 bàn thắng. Chúng tôi mong đợi nhiều bàn thắng hơn vào mùa giải tới từ các cầu thủ tấn công của mình".

Fluminense sẽ là đội bóng Brazil thứ 3 mà Chelsea đối mặt tại FIFA Club World Cup 2025. HLV Maresca nghĩ rằng "The Blues" học được nhiều điều từ các đội bóng Brazil: "2 đội Brazil trước đây chúng tôi gặp (Flamengo và Palmeiras) đều rất hay. Họ có nguồn năng lương dồi dào. Fluminense ở trận đấu tới cũng có sự mạnh như vậy".

💭HLV Gaucho muốn Fluminense gây sốc trước Chelsea

Về phần HLV Gaucho của Fluminense, ông sẵn sàng cùng đội nhà tiếp tục tạo nên bất ngờ trước Chelsea: "Fluminense có nguồn lực tài chính chỉ bằng 10% so với các đội bóng lớn. Nhưng chúng tôi có đủ khả năng chiêu mộ các cầu thủ xuất sắc nhất. Điều giúp Fluminense tiến xa chính là tinh thần thi đấu, sự tập trung, quyết tâm và nỗ lực của cả đội.

HLV Gaucho không ngại Chelsea

Trận gặp Chelsea sắp tới sẽ là trận đấu đòi hỏi sự kiên nhẫn. Chúng tôi sẽ chơi thận trọng. Việc kiểm soát bóng rất quan trọng, đặc biệt khi trận đấu diễn ra lúc 15h (giờ địa phương), trong điều kiện nóng bức không thể chịu nổi. Nếu phải liên tục đuổi theo đối thủ mà không giữ được bóng, chúng tôi sẽ kiệt sức.

Chúng tôi tôn trọng Chelsea, nhưng trận đấu tới không khác gì ván cờ. Tôi tin rằng trận đấu sẽ rất chặt chẽ, với ít cơ hội xuất hiện. Đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ là giành chiến thắng".