Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

PSG hạ Tottenham Siêu cúp châu Âu: Enrique khen Spurs mạnh hơn, Thomas Frank tự hào dù thua

Sự kiện: Bóng đá Paris Saint-Germain HLV Luis Enrique

HLV Luis Enrique và Thomas Frank có những phát biểu đáng chú ý sau trận tranh Siêu cúp châu Âu giữa PSG và Tottenham.

4 bàn thắng trận PSG - Tottenham, Siêu cúp châu Âu

HLV Thomas Frank tự hào dù Tottenham thua trận

Tottenham đã gây ra bất ngờ trước PSG. Họ bị đánh giá thấp hơn nhưng lại dẫn đối thủ tới 2-0 khi Van De Ven và Romero lần lượt ghi bàn vào các phút 39 và 48. 

PSG chơi không tốt trong phần lớn thời gian trận này. Nhưng cuối cùng, PSG lại gỡ hòa 2-2 đẳng cấp. Lee Kang In mở màn cuộc ngược dòng vào phút 85, trong khi Ramos ghi bàn thứ 2 cho PSG. Bước vào loạt luân lưu cân não, PSG tiếp tục cho thấy bản lĩnh để thắng 4-3, qua đó lên ngôi ở Siêu cúp châu Âu. 

Sau trận, HLV Thomas Frank tỏ ra tự hào dù Spurs đánh mất chiến thắng trước PSG: "Chúng tôi đã thi đấu hay trước PSG, đội bóng hàng đầu thế giới hiện nay. Chúng tôi kiểm soát trận đấu trong khoảng 80 phút. Nhưng thật tiếc bởi sau đó, thế trận thay đổi. 

Dẫu vậy, tôi vẫn thấy có được những điều tích cực. Tôi tự hào về các cầu thủ và người hâm mộ Tottenham. Có nhiều điều hài lòng. Còn ở loạt luân lưu, đó đơn giản là sự may rủi.

Hiệp một diễn ra gần như hoàn hảo với Tottenham. Các pha bóng cố định chính là chìa khóa của chúng tôi. Chúng tôi chứng minh cả đội có thể chơi sòng phẳng trước bất cứ đối thủ nào. 

Cả đội sẽ tiếp tục củng cố lực lượng. Chúng tôi không còn nhiều thời gian để hướng tới trận đầu đầu tiên ở Ngoại hạng Anh mùa giải mới". 

🏆HLV Enrique chưa hài lòng dù vô địch

Trong khi đó, HLV Enrique tỏ ra chưa hài lòng: "Tôi nghĩ Tottenham đã chơi trận đấu rất hay, họ mạnh hơn chúng tôi và được chuẩn bị tốt hơn. Tottenham mới xứng đáng thắng trận này. Đây là tình huống khó khăn đối với PSG. 

Bóng đá đôi khi không công bằng. Tôi vui vì PSG vô địch nhưng phải nói rằng bóng đá có những lúc không công bằng. 

Chúng tôi vẫn phải cải thiện. Tôi luôn kỳ vọng nhiều hơn ở các cầu thủ của mình. Không có chỗ cho sự phấn khích, mọi thứ mới chỉ bắt đầu".

Sự vỡ hòa của HLV Enrique khi PSG thoát hiểm ngoạn mục

Chúng tôi vẫn phải cải thiện. Tôi luôn kỳ vọng nhiều hơn ở các cầu thủ của mình. Không có chỗ cho sự phấn khích, mọi thứ mới chỉ bắt đầu".

HLV Enrique đã cùng PSG chinh phục danh hiệu thứ 5 trong năm 2025. Trước đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cùng PSG vô địch Ligue 1, Siêu cúp Pháp, Cúp quốc gia Pháp và Cúp C1. 

Ác mộng sao Tottenham chấn thương, rời sân trên cáng ở trận chia tay Son Heung Min
Tottenham trải qua những cung bậc cảm xúc trái chiều, khi chứng kiến thời khắc Son Heung Min đá trận cuối cùng, bên cạnh chấn thương kinh hoàng của...

Bấm xem >>

