Bóng đá Nhật Bản rúng động, quan chức Liên đoàn bị bắt ở nước ngoài vì tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy

TPO - Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) vừa sa thải giám đốc kỹ thuật sau vụ bắt giữ tại Pháp. Vị quan chức này bị cáo buộc tàng trữ hình ảnh khiêu dâm trẻ em.

Ông Masanaga Kageyama từng làm HLV đội U20 Nhật Bản và U16 Singapore

Ông Masanaga Kageyama từng làm HLV đội U20 Nhật Bản và U16 Singapore

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) đang đối mặt với một vụ bê bối sau khi một số hãng truyền thông Pháp và Nhật Bản đưa tin Masanaga Kageyama, giám đốc kỹ thuật của JFA, bị cảnh sát Pháp bắt giữ. Ông dính cáo buộc nhập khẩu và tàng trữ nội dung khiêu dâm trẻ em.

"Các báo cáo cho biết Kageyama đã bị bắt khi đang di chuyển qua Pháp trên đường đến Chile để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến Giải vô địch bóng đá U20 thế giới. Nhà chức trách tạm giữ ông tại sân bay sau khi một tiếp viên hàng không phát hiện ông đang xem ảnh nhạy cảm của một bé gái khoảng hơn 10 tuổi trên máy tính bảng. Tiếp viên ngay lập tức thông báo cho chính quyền", tờ Yahoo phiên bản tiếng Nhật viết.

Hôm qua (7/10), thông tin Kageyama bị bắt giữ mới được công bố rộng rãi sau khi ông bị đưa ra tòa án xét xử. Đây là phiên tòa được mở ở một quận gần Paris. Tại đây, Kageyama khai rằng những hình ảnh này "được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo (AI)" và nó được ông coi là "vì mục đích nghệ thuật".

Bóng đá Nhật Bản rúng động, quan chức Liên đoàn bị bắt ở nước ngoài vì tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy - 2

Tuy nhiên, tòa án phán quyết rằng dù những hình ảnh này có được tạo ra bởi AI hay không, chúng vẫn cấu thành nên tội tàng trữ văn hóa phẩm đồi trụy liên quan đến trẻ em và bị pháp luật nghiêm cấm. Tòa án cũng phát hiện ra rằng vị quan chức thực sự đã tìm kiếm nhiều hình ảnh liên quan đến trẻ vị thành niên.

Sau cùng, ông bị kết án 18 tháng tù treo. Bên cạnh đó, ông Kageyama bị cấm nhập cảnh vào Pháp trong 10 năm, bị cấm tham gia bất kỳ hoạt động nào liên quan đến trẻ vị thành niên trong 10 năm và bị đưa vào danh sách tội phạm tình dục.

Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) cũng lập tức phản ứng. Cơ quan này đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng ngay lập tức với Kageyama. "JFA coi đây là điều vô cùng đáng tiếc, và chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất vì những lo lắng và phẫn nộ sau sự cố này", thông báo trên trang chủ cơ quan.

Theo Đặng Lai

Nguồn: [Link nguồn]

08/10/2025 06:24 AM (GMT+7)
