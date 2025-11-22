Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barca và hiện tượng "năm World Cup" ở La Liga: Điềm may hay rủi sẽ đến với Yamal?

Sự kiện: Barcelona La liga 2025-26
Barcelona đang thi đấu trong mùa giải diễn ra trước khi World Cup được tổ chức, điều thường mang lại may mắn cho họ.

  

Trở lại mái nhà thân thuộc

La Liga trở lại thi đấu cuối tuần này và với Barcelona, họ sẽ có ngày trở lại sân Nou Camp với trận gặp Athletic Bilbao (22h15, 22/11). Đây là dịp quan trọng với các cầu thủ vì những Lamine Yamal hay Pau Cubarsi chưa đá được nhiều trên sân này trước khi chuyển sang Estadi Olímpic Lluís Companys. Đây cũng được xem là một chương mới cho CLB bởi giờ đội bóng sẽ có nguồn tài chính ổn định hơn sau những năm phải căn cơ do vay nợ nhiều cho việc cải tạo sân.

Balde và Yamal đã ít khi được đá tại Nou Camp kể từ khi lên đội 1 Barcelona

Balde và Yamal đã ít khi được đá tại Nou Camp kể từ khi lên đội 1 Barcelona

Barca đang kém Real Madrid 3 điểm trên BXH La Liga nhưng cuộc đua mới diễn ra được 12 vòng và vẫn còn hành trình dài ở phía trước. Barca đã có 3 trận mất điểm mùa này nhưng vẫn sở hữu hàng tấn công ghi bàn nhiều nhất giải với 32 bàn, và sắp tới họ sẽ có sự trở lại của Raphinha, trong khi trung phong Robert Lewandowski đã bình phục chấn thương.

Năm 2026 sẽ là năm World Cup diễn ra và cầu thủ tại các CLB lớn ở La Liga đều đang nỗ lực thi đấu để tranh vị trí trên ĐTQG tham dự sân chơi lớn nhất hành tinh. Barca có thể sẽ có tới tận 19 tuyển thủ góp mặt ở World Cup nếu các đội tuyển dự playoff mà họ góp mặt giành được tấm vé vớt.

Năm World Cup, may hay rủi?

Nói đến World Cup, đang có một điềm lành liên quan giữa giải đấu này với các mùa giải La Liga của Barca. Kể từ năm 1994 đến nay, Barca mới chỉ 2 lần không vô địch La Liga trong các mùa bóng diễn ra trong hoặc trước các vòng chung kết World Cup.

Barca đăng quang La Liga mùa 2022/23, mùa giải World Cup diễn ra giữa chừng

Barca đăng quang La Liga mùa 2022/23, mùa giải World Cup diễn ra giữa chừng

Mùa 1973/74 là lần đầu tiên Barca đoạt La Liga trong một năm tổ chức World Cup, trùng hợp thay cũng chính là mùa giải đầu tiên của huyền thoại Johan Cruyff tại Nou Camp trên cương vị cầu thủ. Và khi ông trở lại làm HLV trưởng Barca, cũng chính ông giúp Barca vô địch La Liga 1993/94.

Barca sau đó tiếp tục đăng quang La Liga vào các mùa 1997/98, 2005/06, 2009/10, 2017/18 và 2022/23 (World Cup diễn ra giữa mùa giải). Chỉ có 2 mùa diễn ra trước World Cup mà Barca không vô địch, nhưng Barca không ăn được thì Real Madrid cũng đừng hòng: Valencia đoạt La Liga 2001/02 dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, và Atletico Madrid chiến thắng mùa 2013/14 dưới bàn tay của Diego Simeone.

Nếu không có biến cố gì mùa này, Barcelona hoàn toàn đủ sức đăng quang một lần nữa trong một mùa giải diễn ra trước World Cup và Real Madrid sẽ phải về sau. Villarreal và Atletico Madrid đang là 2 đội còn lại của top 4 và họ chưa có vẻ gì cho thấy sẽ đủ khả năng cạnh tranh ngôi vương.

Điều duy nhất khiến các fan Barca mê tín phải lo về điềm lành World Cup, đó là 2 lần không vô địch của Barca đều theo chu kỳ cách 2 lần tổ chức World Cup. Tức cứ sau 2 lần vô địch trong năm World Cup là lần sau Barca thất bại, mà họ hiện đã vô địch trong 2 năm World Cup gần nhất (2018 & 2022).

22/11/2025 12:23 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Barcelona
