Bốc thăm vòng 1/8 Cup C1: Barca gặp may, báo chí soi derby Madrid

Báo chí Madrid đánh giá derby, nói Barca gặp may

Việc hai đội thành Madrid phải chạm trán nhau ngay từ vòng 1/8 Champions League, trong khi Barcelona lại né được PSG, đã khiến báo giới ở Madrid nhận định Barca rất may. Mặc dù họ có trận đấu cực kỳ vất vả trước Benfica ở vòng bảng, nhưng giờ đây gặp đối thủ tới từ Bồ Đào Nha này vẫn được xem là dễ thở hơn so với gặp Paris Saint-Germain.

"Derby toàn châu Âu, còn Barca lại gặp may" - dòng tít của tờ AS

Tờ AS giật ngay dòng tít bày tỏ quan điểm đó: "Derby toàn châu Âu, còn Barca lại gặp may". Không chỉ Barca tránh được PSG, AS cho rằng họ rơi vào nhánh dễ thở hơn nhiều nên con đường vào chung kết của họ hứa hẹn thuận lợi hơn.

"Mặc dù nhánh nào cũng có những đội rất mạnh, nhưng để đánh giá về các đội có tiếng tăm và kinh nghiệm thi đấu ở Champions League, nhánh của Barca lại ít có khả năng gặp những đối thủ như vậy. Nếu vào tới bán kết thì Barca chỉ có thể gặp Bayern Munich, Leverkusen hoặc Inter Milan là những đội mạnh", bài viết của AS đánh giá.

Tờ Marca giật tiêu đề "Quả bom phát nổ, và Barca nở nụ cười". Tờ này đánh giá rằng derby Madrid xảy ra sớm như vậy là điều không bên nào muốn, và chỉ ra rằng xen giữa cặp đấu này, cả hai đội đều sẽ đá những trận dự kiến "khó xơi" ở Cúp nhà Vua.

"Atletico Madrid sẽ phải gặp Barcelona ở bán kết Cúp nhà Vua, trong khi Real Madrid về lý thuyết sẽ có cặp đấu dễ hơn với Real Sociedad. Tuy nhiên, Sociedad là một đội đá cúp không thể xem thường do khả năng phòng thủ khó chịu, mùa này họ đã chơi phòng ngự số đông ở rất nhiều trận, cách chơi đó cũng được nhiều đội khác dùng để đối phó với Real Madrid", bài viết của Marca đánh giá.

Báo Anh: "Liverpool đầu bảng để làm gì?"

3 đội bóng Anh đều đã xác định được các cặp đấu của mình. Trước lễ bốc thăm, Arsenal, Liverpool và Aston Villa cùng đứng trong top 8 đồng nghĩa họ sẽ có những cặp đấu dễ thở hơn ở vòng 1/8. Tuy vậy chính đội đầu bảng Liverpool lại có đối thủ khó nhất, đội đương kim vô địch Ligue 1 Paris Saint-Germain.

Tờ The Guardian (Anh) bình luận: "Liverpool lại chẳng được hưởng lợi ích gì từ việc về nhất bảng đấu, họ lại là đội gặp phải đối thủ mạnh nhất trong các đội Anh còn ở lại giải. Dù vậy điều này cũng có nghĩa việc họ nhả cho PSV thắng ở lượt trận cuối trở nên dễ hiểu, bởi nếu có bị Barcelona vượt lên trên lúc đó thì rốt cuộc nó cũng có tạo ra khác biệt đâu?".

PSG là đối thủ khó nhất Liverpool có thể gặp ở vòng 1/8, khi PSG đang có phong độ cao ở mọi mặt trận

William Bitibiri của kênh Sky Sports bình luận: "Chúng ta có không ít các cặp đấu bom tấn ở vòng này. Một trận derby Madrid, PSG - Liverpool và Bayern - Leverkusen. Thách thức sẽ là đáng kể cho Liverpool bởi họ đang trong cuộc đua vô địch khá căng thẳng, hơn nữa sau khi cặp đấu với PSG kết thúc là họ sẽ gặp Newcastle ở chung kết League Cup".

Tờ Liverpool Echo tỏ ra khá chua cay viết về lễ bốc thăm như sau: "Đầu bảng để làm gì? Đội bóng của chúng ta vất vả hạ nhiều đội mạnh, bao gồm cả Real Madrid, để rồi gặp phải PSG? Chưa kể sang tứ kết có thể là Aston Villa, và bán kết là Real Madrid nữa".

Các cặp đấu vòng 1/8 Champions League Đội đá sân nhà lượt đi Đội đá sân nhà lượt về Nhánh 1 Real Madrid Atletico Madrid PSG Liverpool Club Brugge Aston Villa PSV Arsenal Nhánh 2 Bayern Munich Bayer Leverkusen Benfica Barcelona Dortmund Lille Feyenoord Inter Milan