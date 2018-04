Bầu Hiển nói gì chuyện bầu Đức, bầu Thắng doạ bỏ bóng đá?

Thứ Tư, ngày 18/04/2018 00:03 AM (GMT+7)

Ông Đỗ Quang Hiển xứng đáng là ông bầu giàu thành tích nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay, với 6 cúp vô địch V-League cùng các đội bóng có liên quan chỉ trong 9 mùa giải (SHB Đà Nẵng trong các năm 2009, 2012; CLB Hà Nội các năm 2010, 2013 và 2016 và gần nhất Quảng Nam năm 2017).

Gắn liền với thành tích ở V-League, công chuyện làm ăn của các doanh nghiệp dưới quyền bầu Hiển ở các địa phương cũng rất phát đạt.

So với bầu Hiển thì bầu Đức và bầu Thắng là những người đi trước, nhưng hiện nay lại đang ở thế về sau. Cả Long An và HAGL nhiều năm trở lại đây đều không còn duy trì được như một thế lực ở V-League. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn có cả lý do về tài chính. Cái hơn của ông Thắng, ông Đức hay HAGL có lẽ chỉ là ở góc độ tình cảm của người hâm mộ dành cho.

Các cầu thủ CLB Hà Nội lắng nghe bầu Hiển phát biểu sau một trận đấu ở V-League.

Bầu Đức và bầu Thắng mới đây đã lên tiếng doạ bỏ bóng đá, do những vấn đề liên quan đến VFF và VPF. Trong phát biểu của ông Thắng và ông Đức, có những cái đúng và những cái sai hoặc chưa thật chính xác. Mặc dù vậy, số đông vẫn mong muốn cả hai ông bầu lâu năm của bóng đá Việt Nam cùng có những quyết định mang tính xây dựng, đặt lợi ích chung của bóng đá Việt Nam lên trên cá nhân.

Trên tờ Thể thao & Văn hoá hôm nay dẫn lời bầu Hiển cũng nói, ông Hiển mong cả hai ông bầu trên tiếp tục gắn với bóng đá. “Hai anh ấy là những người đam mê bóng đá, có nhiều cống hiến cho bóng đá. Tôi luôn mong các anh hãy tiếp tục gắn bó với bóng đá, bởi tôi biết các anh ấy yêu bóng đá thực sự, mà tình yêu thì không tránh khỏi những lúc sóng gió” - bầu Hiển nói.

Và đây là phần thưởng của bầu Hiển cho Quảng Nam, nhà vô địch V-League 2017.

Với việc quyền lực của bầu Hiển bao trùm V-League, nếu bầu Đức và bầu Thắng rút lui hoặc không đủ khả năng để tiếp tục trở thành một đối cực, bóng đá Việt Nam có lẽ sẽ ngày càng buồn. Gần nhất, HAGL với đầy đủ những gương mặt xuất sắc nhất như Công Phượng, Xuân Trường… đã thua đậm 0-5 trong chuyến làm khách ở Hàng Đẫy trước CLB Hà Nội. Một kết quả cho thấy sự vượt trội của họ trước đối phương.

Ông Đỗ Quang Hiển cũng là người đam mê bóng đá, ắt cũng không muốn trong cảnh “độc cô cầu bại” ở V-League.