Barcelona vào tứ kết Cúp C1: Flick "thưởng nóng" dàn sao, HLV Newcastle tức giận

Flick “thưởng nóng” Barcelona

Khác với trận hòa 1-1 ở lượt đi trên sân St James’ Park, Barcelona đã thể hiện sức mạnh vượt trội trong màn tái đấu Newcastle trên sân nhà Nou Camp. Đội bóng xứ Catalunya giành chiến thắng 7-2 đầy thuyết phục, qua đó chính thức ghi tên vào vòng tứ kết với tổng tỷ số 8-3. Fermin, người đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, đã tiết lộ “phần thưởng” mà HLV Hansi Flick dành cho toàn đội ngay trong lúc ăn mừng sau trận: “Ông ấy cho chúng tôi nghỉ một ngày”.

Fermin tỏa sáng với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo

Chia sẻ thêm trên Movistar, tiền vệ tấn công người Tây Ban Nha thừa nhận: “Họ gây sức ép rất lớn trong hiệp một, chúng tôi để mất bóng quá nhiều, dù vẫn tạo ra được một số cơ hội. Sang hiệp hai, đội đã kiểm soát trận đấu tốt hơn. Cảm giác là tích cực khi ghi được 7 bàn thắng, dù chúng tôi vẫn để thủng lưới hai lần. Luôn có những điều cần phải cải thiện”.

Dù bất ngờ để Anthony Elanga chọc thủng lưới hai lần trong hiệp một, Barcelona vẫn bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn 3-2 nhờ các pha lập công của Raphinha, Marc Bernal và Lamine Yamal. Bước sang hiệp hai, Barcelona trình diễn một thế trận bùng nổ. Robert Lewandowski lập cú đúp, xen giữa là các bàn thắng của Fermin và Raphinha, qua đó khép lại chiến thắng hủy diệt 7-2.

Bước ngoặt chiến thuật

Trong buổi họp báo sau trận, Flick phát biểu: “Hiệp một thực sự rất khó khăn. Chúng tôi biết họ sẽ gây áp lực, nhưng họ đã làm rất tốt trong việc kèm người. Sau khi chúng tôi ghi bàn mở tỷ số, trận đấu diễn ra giằng co, liên tục đổi chiều. Tôi thực sự rất hài lòng khi đội ghi được bàn thắng thứ ba”.

Phát biểu thêm sau trận, chiến lược gia người Đức cho biết: “Giải pháp luôn là triển khai bóng theo hướng tấn công, nhưng chúng tôi lại để mất bóng quá nhiều. Newcastle rất nhanh, vì vậy việc phòng ngự không hề dễ dàng. Tôi yêu cầu các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hiệp phải chơi chính xác hơn, đẩy Newcastle lùi sâu về phần sân nhà, và điều đó đã phát huy hiệu quả”.

Đánh giá về hệ thống phòng ngự, cựu thuyền trưởng Bayern Munich nhận xét: “Chúng tôi sẽ phân tích kỹ lưỡng để cải thiện và chắc chắn sẽ làm được. Tuy nhiên, tuyến phòng ngự cuối cùng của đội đã chơi rất tốt. Khâu pressing hôm nay vận hành rất hiệu quả, và chúng tôi không hề tạo điều kiện dễ dàng để Newcastle triển khai bóng từ phần sân nhà”.

HLV Newcastle tức giận

Chia sẻ với TNT Sports, HLV Eddie Howe của Newcastle cay đắng nói: “Đây là một cách bị loại thật khó chấp nhận. Thật khó để tóm gọn trận đấu này, bởi trong hiệp một, tôi nghĩ chúng tôi đã chơi rất hay, dù không phòng ngự tốt ở những thời điểm then chốt. Sang hiệp hai, chúng tôi chơi tệ hơn rất nhiều so với hiệp một. Đối thủ xứng đáng giành quyền đi tiếp với màn trình diễn đó”.

Đánh giá về màn trình diễn của Newcastle sau hai lượt trận, chiến lược gia người Anh nhận xét: “Tỷ số cuối cùng không phản ánh đúng những gì chúng tôi đã thể hiện xuyên suốt cặp đấu, cũng như những gì các cầu thủ và người hâm mộ đã trải qua. Champions League là nơi chúng tôi muốn góp mặt. Các cổ động viên đã rất tuyệt vời hôm nay, và có một sự gắn kết thực sự giữa họ với các cầu thủ”.