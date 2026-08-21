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Tân binh 140 triệu euro Diomande của Real Madrid sẵn sàng "chết" vì Mourinho

Sự kiện: Real Madrid HLV Mourinho La liga 2026-27

Yan Diomande bày tỏ sự ngưỡng vọng với HLV Jose Mourinho và chia sẻ câu chuyện anh được Real Madrid mời gia nhập ra sao.

  

Cuộc gọi với Mourinho

Yan Diomande, bản hợp đồng chuyển nhượng lịch sử của Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, đã có cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách cầu thủ của CLB mới. Anh cho biết trong cuộc nói chuyện trên Sporty TV về Jose Mourinho, về lời khuyên của Didier Drogba và về hành trình sự nghiệp của mình.

Diomande cho biết Mourinho đã gọi anh lúc 5h sáng để mời anh gia nhập Real Madrid

Diomande cho biết Mourinho đã gọi anh lúc 5h sáng để mời anh gia nhập Real Madrid

Diomande đã từng sống tại Madrid, nhưng là khi anh khoác áo Leganes, trước khi gia nhập Leipzig và trong mùa 2025/26 đưa CLB này trở lại vị trí dự Champions League. Diomande đã nằm trong tầm ngắm của Liverpool và PSG, nhưng Real Madrid xuất hiện và trả mức phí có thể lên tới 140 triệu euro để đưa cầu thủ này về Bernabeu.

Diomande không thể quên được phản ứng của anh khi biết tin Real Madrid muốn anh. “Một giấc mơ, vì tôi không nghĩ có CLB nào lớn hơn thế. Tôi không ngủ được vì không tin nổi. Tôi nói chuyện với người thân, quản lý. Và rồi Jose Mourinho gọi điện đến, ông ấy gọi cho tôi lúc 5 giờ sáng, và bất ngờ hơn nữa ông ấy nói với tôi bằng tiếng Pháp”, Diomande kể lại.

“Mourinho đích thân gọi có nghĩa tôi biết họ đánh giá tôi cao thế nào, và nếu Real Madrid mời, tôi không thể từ chối. Ông ấy hứa tôi sẽ là một phần không thể thiếu của đội bóng, và ông ấy đã chờ ngày tôi đặt chân tới CLB. Tôi rất hạnh phúc và nói rằng tôi rất muốn làm việc với ông ấy, vì đó là HLV giỏi nhất, và tôi sẵn sàng chết vì ông ấy”.

Diomande cũng tiết lộ rằng Didier Drogba đã cho anh lời khuyên trước khi làm việc với Mourinho. “Didier và tôi vừa nói chuyện cách đây 2 ngày. Didier nói HLV Mourinho như một ông bố thứ 2, không chỉ với Didier mà với nhiều cầu thủ khác. Lời khuyên của Didier là phải cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, và nếu chăm chỉ lẫn chịu khó lắng nghe, Jose sẽ luôn tin tưởng tôi”, Diomande chia sẻ.

Định mệnh dẫn lối

Diomande có hành trình sự nghiệp khá thú vị, khi anh phải sang tận Mỹ tập huấn, thử việc ở một loạt CLB nổi tiếng ở cả Premier League (bao gồm Chelsea, Bournemouth & Crystal Palace), trước khi được Leganes nhận và ra mắt đội bóng chính trong trận gặp Real Madrid. Nhưng giờ đến được Real Madrid, Diomande cảm thấy mình không phải chịu áp lực gì vì những khó khăn lớn hơn anh đều đã vượt qua.

Diomande và Mbappe sau trận Real Madrid - Leganes ở lượt về mùa 2024/25

Diomande và Mbappe sau trận Real Madrid - Leganes ở lượt về mùa 2024/25

“Quyết định đến Mỹ là đúng đắn, tôi còn trẻ và muốn có cơ hội tiến thân. Một đứa trẻ châu Phi sẽ không có nhiều cơ hội được đi nước ngoài, huống chi sang Mỹ. Tôi rất vui vì được tận hưởng không khí ở đất nước mới và chơi bóng rất nhiều để rèn luyện bản thân”, Diomande kể.

“Tôi rất biết ơn Leganes, họ là CLB duy nhất đã cho tôi cơ hội thể hiện. Chúa đã ban phước cho tôi, thật tình cờ khi tôi được ra mắt Leganes trước chính Real Madrid. Tôi không thể quên được mình đã đổi áo với Mbappe ở trận đấu đó và giờ chúng tôi là đồng đội, trêu đùa nhau trong phòng thay đồ”.

Diomande cho hay ở Real anh đã nhanh chóng thân với cả Mbappe và Vinicius. “Mbappe nói tiếng Pháp cùng tôi và rất tử tế giúp tôi. Vinicius, tôi đã từng gặp và nói chuyện với anh ấy từ trước khi sang đây và Vinicius giờ đang là người thân nhất, hỗ trợ tôi từng điều nhỏ khi tôi mới chuyển đến”, anh bộc bạch.

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Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/08/2026 15:10 PM (GMT+7)
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