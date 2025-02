HLV trưởng của Manchester United, Ruben Amorim có thể giám sát một cuộc cải tổ lớn vào mùa hè tại Old Trafford khi một số ngôi sao kỳ cựu có nguy cơ rời khỏi đội bóng. Mọi thứ tiếp tục trở nên ảm đạm đối với Manchester United, đội đang đứng ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng Premier League sau trận thua 0-1 trước Tottenham.

Một loạt chấn thương đã làm gián đoạn quá trình chuẩn bị của MU cho chuyến đi đến Bắc London, với Manuel Ugarte và Amad nằm trong số những cầu thủ vắng mặt. HLV trưởng Ruben Amorim của MU cho biết Amad sẽ phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, và khoảng cách tám điểm so với nửa trên của bảng xếp hạng cho thấy nhiệm vụ nặng nề của Amorim tại MU.

Với 12 điểm cách biệt giữa MU và đội xếp thứ 18 (khu vực xuống hạng) là Leicester City, đội bóng của Amorim có vẻ chưa quá lo lắng về nguy cơ rớt hạng. MU vẫn còn cơ hội để cứu vãn mùa giải từ FA Cup hoặc Europa League, nhưng một số người sẽ chuyển sự chú ý sang kỳ chuyển nhượng mùa hè.

12 ngôi sao của MU có nguy cơ ra đi đột ngột trong kế hoạch đại tu đội hình của Amorim. ẢNH: MIRROR

Vào kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa qua, đồng sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe dường như sẵn sàng bán bất kỳ cầu thủ nào trong đội với mức giá hợp lý. Khi MU bắt đầu quá trình tái thiết đội bóng vào mùa hè, sẽ có nhiều ngôi sao bị bán.

Nhưng ai nên ra đi và ai cần được giữ lại tại MU? Tờ Mirror Football (Anh) đã xem xét tương lai của từng thành viên trong đội hình 1 của MU, trong đó có 12 ngôi sao của MU có nguy cơ ra đi đột ngột.

Andre Onana (bán)

Bước vào mùa giải này, Andre Onana trông giống thủ môn mà chúng ta đã thấy ở Inter Milan và Ajax trước khi anh chuyển đến Manchester. Tuy nhiên, những sai lầm của Onana đã quay trở lại. Thủ môn người Cameroon có thể giúp MU nhận được khoản tiền đáng kể nếu bán anh.

Altay Bayindir (bán)

Thủ môn quốc tế người Thổ Nhĩ Kỳ Bayindir không được trao nhiều cơ hội tại Old Trafford. Sau khi ký hợp đồng với Bayindir từ Fenerbahce với giá rẻ, MU sẽ không phải chịu tổn thất đáng kể nếu loại bỏ anh.

Bayindir có thể rời Man United. ẢNH: AP

Tom Heaton (giữ lại)

Cầu thủ kỳ cựu Tom Heaton được MU ký hợp đồng để giữ vai trò thủ môn dự bị ở MU. Hợp đồng của Heaton với MU sẽ hết hạn sau khi mùa giải này kết thúc. Và nhiều khả năng MU sẽ tiếp tục giữ anh lại thêm 1 năm làm thủ môn dự bị.

Victor Lindelof (chuyển nhượng tự do)

Lindelof sẽ hết hợp đồng với MU vào mùa hè. Nếu MU muốn kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 1 năm với Lindelof chỉ để bán anh, họ nhiều khả năng sẽ thất bại. Bởi trung vệ người Thụy Điển chỉ mới chơi bóng đúng 1 tiếng tại Premier League mùa này vì chấn thương. Và sẽ là điều bất ngờ nếu thấy Lindelof vẫn ở lại MU sau mùa giải này.

Lisandro Martinez (giữ lại)

Chấn thương của Martinez có thể khiến một số người thắc mắc về tương lai lâu dài của anh tại MU, khi cựu ngôi sao Ajax này sẽ nghỉ thi đấu dài hạn, ít nhất đến hết mùa này. Tuy nhiên, Martinez là một trong số ít cầu thủ chơi tốt ở MU và cần phải giữ lại.

Martinez thường chấn thương nhưng anh vẫn chơi rất tốt. ẢNH: PA

Matthijs de Ligt (bán)

Tuy nhiên, MU có thể cần phải chia tay một trong những hậu vệ của họ, và De Ligt có thể là người đó. Cầu thủ người Hà Lan là một bản hợp đồng cần thiết, đến MU vào cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái sau chấn thương của Leny Yoro. Nhưng việc De Ligt vẫn chưa đáp ứng được mong đợi có thể là hồi kết cho sự nghiệp ngắn ngủi của anh tại Old Trafford.

Leny Yoro (giữ lại)

Yoro đã được MU ký hợp đồng cho cả hiện tại và tương lai, và người ta hy vọng anh sẽ có cơ hội phát triển tại Old Trafford. Chấn thương trước nặng mùa giải của Yoro là không đúng lúc, nhưng cựu cầu thủ Lille chỉ mới 19 tuổi và có thể trở thành một cầu thủ quan trọng trong tương lai tại Old Trafford

Harry Maguire (giữ lại)

Maguire từng được đồn đoán sẽ rời MU nhiều lần, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội của mình và chứng tỏ giá trị trong hàng thủ ba trung vệ ưa thích được Amorim. Trung vệ này đã đồng ý gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với MU vào tháng 1, cho thấy anh sẽ là “một phần của bức tranh” vào mùa giải tới của MU.

Maguire vẫn rất có ích ở Man Utd. ẢNH: GETTY

Jonny Evans (giữ lại)

Sự trở lại của Evans tại MU đã gây ra một số sự nghi ngờ, nhưng anh đã cho thấy mình vẫn có thể làm tốt công việc tại Premier League. Cầu thủ kỳ cựu này không phải là người có thu nhập cao, vì thế anh có thể được MU giữ lại thêm 1 mùa giải.

Tyrell Malacia (bán)

Malacia đã rời MU đến PSV Eindhoven vào cuối kỳ chuyển nhượng tháng giêng dưới dạng cho mượn. Sau khi chứng kiến ​​hậu vệ trái này phải nghỉ hơn một năm vì chấn thương, một sự chia tay trong êm đẹp và một chút tiền mặt trong ngân hàng có vẻ là điều mà MU sẽ làm.

Luke Shaw (bán)

Có lý do để MU giữ hậu vệ trái Shaw, người đã chơi tốt ở vị trí trung vệ lệch trái hoặc tiền vệ cánh trái ở tuyển Anh. Tuy nhiên, lịch sử chấn thương dày đặc của Shaw là một mối lo ngại lớn, và ngày càng khó để đưa ra lý do giữ anh ở lại Old Trafford.

Diogo Dalot (giữ lại)

Dalot đã trở thành một trong những cầu thủ kỳ cựu của MU. Việc Dalot chơi tốt ở cả hai hành lang cánh có nghĩa là anh vẫn an toàn ở MU. Nhưng Dalot không có bước đột phá lớn nào và trong tương lai anh có thể chỉ là lựa chọn dự bị tại MU.

12 ngôi sao của MU có nguy cơ ra đi đột ngột, trong đó có Luke Shaw. ẢNH: GETTY

Noussair Mazraoui (giữ lại)

MU mua Mazraoui từ Bayern Munich với mức giá hợp lý và có vẻ như họ đã nhận được giá trị tương xứng với số tiền bỏ ra. Sẽ không có quá nhiều tranh cãi về việc giữ chân cầu thủ người Morocco ở lại Old Trafford.

Patrick Dorgu (giữ lại)

Một câu trả lời khá đơn giản, Dorgu mới gia nhập MU từ Lecce trong vài tuần và Amorim cùng những người khác hy vọng anh có thể đóng vai trò lớn ở MU trong nhiều năm tới.

Tân binh Dorgu là tương lai của MU. ẢNH: GETTY

Mason Mount (bán)

Mount là kiểu cầu thủ có vẻ như có thể chơi tốt trong đội hình của Amorim nếu anh có thể giữ được sự khỏe mạnh không chấn thương, nhưng đó là một điều khó khăn. Lý lẽ để giữ cựu cầu thủ Chelsea là ít ai muốn trả số tiền lớn cho một người đã vắng mặt quá nhiều trận đấu bởi chấn thương, nhưng có lẽ MU cần tìm cách bán Mount để giảm quỹ lương.

Bruno Fernandes (giữ lại)

Có một lập luận cho rằng việc chia tay đội trưởng Bruno Fernandes sẽ tạo nên một kỷ nguyên hoàn toàn mới tại MU. Tuy nhiên, một đội hình trẻ trung có thể cần những người có nhiều kinh nghiệm hơn, vì vậy Bruno Fernandes vẫn nên ở lại.

Christian Eriksen (chuyển nhượng tự do)

Với hợp đồng của Eriksen hết hạn vào mùa hè, thời gian của cầu thủ người Đan Mạch này ở bóng đá Anh, chứ đừng nói đến MU, có thể sắp kết thúc, sẽ rất bất ngờ nếu thấy hợp đồng của Eriksen được MU gia hạn.

Kobbie Mainoo (giữ lại)

Mainoo là điểm sáng lớn nhất của MU vào mùa giải trước, tương tự như Amad vào lúc này. Mainoo đã chứng minh được vị trí của mình và được xem là tương lai của MU. Cho dù là ở hàng tiền vệ hay là một trong hai cầu thủ số 10, Mainoo đều có tương lai tại Old Trafford.

Mainoo và Ugarte sẽ ở lại Old Trafford. ẢNH: GETTY

Casemiro (bán)

MU đã sẵn sàng bán Casemiro vì mức lương cao và thành tích kém của anh, và điều đó khó có thể thay đổi. Thách thức sẽ đến từ việc tìm một đội sẵn sàng đưa Casemiro rời khỏi Old Trafford.

Manuel Ugarte (giữ lại)

Một cầu thủ mới đến MU với mức giá lớn vào mùa hè, Ugarte được ký hợp đồng với mục đích kế nhiệm Casemiro. Sau khi phát triển mạnh mẽ dưới thời Amorim tại Sporting, Ugarte sẽ được Amorim trao cơ hội thích hợp để làm điều tương tự với MU.

Toby Collyer (giữ lại)

Kể từ khi có trận ra mắt Premier League vào tháng 9 năm ngoái, Collyer đã nỗ lực hết mình để trở thành một phần của đội hình 1 MU. Mới chỉ 21 tuổi, năng lượng và sự tiến bộ của Collyer có thể giúp ích cho Amorim rất nhiều.

Collyer đang có sự thăng tiến rất nhanh. ẢNH: GETTY

Alejandro Garnacho (giữ lại)

Sau khởi đầu chậm chạp, mất một thời gian để thích nghi với hệ thống của Amorim, Garnacho đã tìm lại được phong độ. Cầu thủ người Argentina này đã gần như phải ra đi vào tháng giêng, nhưng giờ đây đã trở lại đầy mạnh mẽ.

Amad (giữ lại)

Là một trong số ít cầu thủ MU thành công ở mùa giải này, Amad đã chuyển từ khả năng ra đi sang trở thành một trong những cầu thủ quan trọng nhất trong đội. Amorim sẽ nhớ Amad rất nhiều khi Amad phải ngồi ngoài đến hết mùa giải vì chấn thương bất ngờ trong một buổi tập của MU. Nhưng Amad chắc chắn sẽ lại là một cầu thủ chủ chốt của MU trong mùa giải tới.

Antony (bán)

Một số người có thể nhìn vào phiên bản Antony của Real Betis và tự hỏi liệu anh ta có tương lai ở Manchester United hay không. Tuy nhiên, thay vào đó, những người đứng đầu của “quỷ đỏ” sẽ sử dụng cơ hội này để thu hồi một số tiền từ việc bán Antony.

Antony có lẽ không còn cơ hội ở MU và anh là 1 trong 12 ngôi sao của MU có nguy cơ ra đi đột ngột. ẢNH: GETTY

Marcus Rashford (bán)

Các quy tắc về luật công bằng tài chính có nghĩa là MU có thể buộc phải bán đi những cầu thủ tốt nghiệp từ học viện đào tạo trẻ của mình, và đây là thời điểm thích hợp để MU kiếm tiền từ việc bán Rashford. Nếu Rashford gây ấn tượng trong thời gian cho mượn tại Aston Villa, MU sẽ không gặp khó khăn gì trong việc bán anh.

Joshua Zirkzee (bán)

Bản hợp đồng mùa hè của MU Zirkzee trông giống như một cái chốt vuông trong một cái lỗ tròn. Vào tháng giêng, nhiều CLB ở Ý vẫn bày tỏ sự quan tâm đến ngôi sao người Hà Lan này. Với việc Zirkzee tỏ ra không phù hợp với môi trường Premier League, MU có thể sẽ bán Zirkzee.

Rasmus Hojlund (giữ lại)

Không vòng vo, Hojlund vẫn chưa cho thấy giá trị của mình tại MU. Tuy nhiên, gần đây đã có những tia sáng le lói, và rất nhiều khoảnh khắc trong mùa giải trước để chứng minh Hojlund cần được trao thêm thời gian để tỏa sáng, ít nhất là trong một mùa giải nữa.