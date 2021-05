TP.HCM: Nhà ở riêng lẻ "hóa" chung cư mini rao bán rầm rộ

Thứ Hai, ngày 24/05/2021 15:09 PM (GMT+7)

Vì lợi ích kinh tế, các chủ đầu tư nhà xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng sau đó xây thêm tầng, chia thêm phòng rao bán căn hộ mini sở hữu 20-50 năm.

Nhan nhản chung cư mini

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin Pháp luật, loại hình chung cư mini “trá hình” thường được xây dựng với diện tích nhỏ có quy mô từ 5 - 6 tầng trở lên. Các công trình dạng này đều có kiến trúc lộn xộn, vi phạm về chiều cao, mật độ xây dựng.

Thậm chí, có nhiều căn hộ được cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên “chồng” thêm vài tầng, thay đổi thiết kế xây thêm nhiều căn hộ để bán và cho thuê.

Thực trạng trên làm cho quy hoạch đô thị bị phá vỡ, lộn xộn, nhếch nhác. Kéo theo đó là rất nhiều hệ lụy đằng sau như: an toàn phòng cháy chữa cháy, pháp lý khi mua bán, chuyển nhượng, quy hoạch…

Ngoài ra, ở TP.HCM các công trình nhà ở riêng lẻ của tư nhân được tự ý xây thành chung cư mini tập trung nhiều ở các quận: TP.Thủ Đức, quận 12, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú… Và hầu hết các công trình chung cư mini này đều được hoàn thiện rất suôn sẻ, ít bị các cơ quan chức năng “hỏi thăm”.

Trong khi đó, về mặt pháp lý, pháp luật cũng đã quy định: Muốn kinh doanh căn hộ chung cư mini thì người bán phải thành lập doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản theo Luật Nhà ở. Hành vi tự ý chia nhỏ nhà ở riêng lẻ để bán dưới hình thức căn hộ chung cư mini là vi phạm pháp luật.

Trước thực trạng một số cá nhân xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ trên đất ở hợp pháp, tuy nhiên sau khi được cấp phép xây dựng tự ý “hô biến” thành chung cư mini, bộ Xây dựng đã từng có văn bản gửi tới tất cả các tỉnh, thành phố, yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố siết chặt quản lý trật tự xây dựng, đặc biệt là loại hình nhà ở riêng lẻ “biến tướng” thành chung cư mini, thiết kế nhiều tầng, nhiều căn hộ ở kiểu khép kín, xây dựng sai phép, sai quy hoạch, tự ý nâng tầng, nâng chiều cao nhà...

Tuy nhiên, tình trạng trên đến nay vẫn diễn ra phổ biến.

Nhiều hệ lụy về sau

Thời gian gần đây, thông tin rao bán căn hộ mini cao cấp dành cho người thu nhập thấp với tên gọi là chung cư S-Home Tân Bình (P.15, Q.Tân Bình) tràn ngập trên các trang rao bán nhà đất.

Phối cảnh dự án chung cư mini S-Home.

Dự án do công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quản lý BĐS Tân Hưng Phát (có MST: 0316743097; địa chỉ số 81 Đường Đ4, KDC Him Lam, P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM do ông Hồ Trung Đoàn Kết đại diện pháp luật) làm chủ Đầu tư; công ty CP BĐS Topland Việt Nam làm đơn vị phát triển.

Trong vai khách hàng, PV được một nhân viên kinh doanh tên N. giới thiệu là nhân viên của công ty TNHH MTV Địa ốc Khang Thịnh Phát cho biết, hiện tại trên địa bàn quận Tân Bình có chung cư “mini” giá rẻ đang rất “hot”.

Theo N., chỉ từ 950 triệu đồng đến 1,2 tỷ đồng, khách hàng đã sở hữu ngay một căn hộ với đầy đủ tiện ích sử dụng, thời gian sở hữu lên đến 50 năm. Không những thế, khách hàng mua chung cư “mini” còn được hứa hẹn sẽ được hưởng thụ một cuộc sống nhiều thuận tiện khi trở thành dân cư tại đây… cùng sổ hồng trọn đời.

Cũng theo nhân viên này, dự án căn hộ chung cư S-Home Tân Bình được thiết kế xây dựng 6 tầng nổi, 1 tầng hầm với 93 căn hộ, diện tích trung bình từ 35 – 45m2 gồm 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng tắm, 1 phòng ngủ và ban công.

Chung cư S- Home Tân Bình mang đến không gian sống hiện đại và tiện nghi với hệ thống tiện ích nội khu. Cảnh quan dự án được thiết kế hoàn hảo với mảng xanh rộng lớn. Hệ thống tiện ích đẳng cấp, đem đến trải nghiệp cuộc sống mới mẻ tại căn hộ quận Tân Bình.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, dự án mà công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quản lý BĐS Tân Hưng Phát gọi là chung cư mini tại P15, Q.Tân Bình là công trình nhà ở riêng lẻ được xây dựng trên thửa 8, tờ bản đồ 102 (BĐĐC-2005 P.15) do bà Cao Thị Ngọc Ẩn đứng tên.

Mặc dù, giấy phép xây dựng cấp cho công trình ghi rõ là công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, không phải dự án chung cư mini nhưng các đơn vị phân phối như: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phát triển BĐS Huỳnh Quân; công ty TNHH MTV Địa ốc Khang Thịnh Phát… đang rao bán, giới thiệu đến khách hàng là nhà ở với thời gian sở hữu 50 năm.

Xin giấy phép làm nhà ở nhưng thực chất là xây dựng căn hộ mini để rao bán

Để làm rõ vấn đề, PV đã liên hệ UBND phường 15 tìm hiểu về dự án trên. Trao đổi với PV, ông Đoàn Ngọc Khanh - Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, hiện nay trên địa bàn phường 15 không có dự án nào mang tên “chung cư S-Home Tân Bình” được cấp phép triển khai thực hiện.

Theo thông tin PV cung cấp, nơi đó chỉ là công trình nhà ở riêng lẻ, được UBND phường 15 cấp phép với giới hạn xây dựng gồm 1 tầng hầm, 6 tầng nổi và 1 mái che cầu thang.

“Thời gian qua đã có nhiều người dân nói mình là khách hàng mua căn hộ dự án trên đến UBND phường hỏi về các thủ tục pháp lý. Sau đó chính quyền địa phương đã cung cấp các giấy tờ liên quan đến công trình này.

Ngoài ra, UBND phường 15 khuyến cáo người dân khi có nhu cầu chuyển nhượng căn hộ, nhà đất thì chủ động tìm hiểu tính pháp lý của dự án từ các cơ quan quản lý Nhà nước, không nên dựa vào thông tin trên mạng, tờ rơi chưa được kiểm chứng tránh rủi ro gây thiệt hại về sau”, ông Khanh cho biết thêm.

Để thông tin khách quan, PV đã liên hệ với chủ đầu tư, Ông Hồ Trung Đoàn Kết - Giám đốc Công ty Tân Hưng Phát cho biết, Công ty không có bán dự án mà chỉ cho thuê và từ chối làm việc với PV.

Cảnh báo về rủi ro khi mua chung cư mini trá hình, luật sư Nguyễn Trí Đức - Đoàn Luật sư TP.HCM cho rằng, xây dựng chung cư mini là việc chủ nhà lợi dụng kẽ hở của pháp luật bằng cách núp bóng giấy phép nhà ở riêng lẻ. Các chủ nhà này sau khi nhận giấy phép liền tự ý đổi thiết kế, không xây dựng theo giấy phép được duyệt mà phân chia thành nhiều căn hộ nhỏ để bán.

“Loại hình căn hộ núp bóng từ việc xây nhà ở riêng lẻ, tự ý nâng tầng sẽ không đủ tiêu chuẩn để cấp sổ đỏ. Do đó, khi mua căn hộ, người dân cần nghiên cứu kỹ vấn đề pháp lý để tránh thiệt thòi về sau”, luật sư Nguyễn Tri Đức nói.

