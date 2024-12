Làm “bác sỹ thẩm mỹ” chữa mắt lé cho búp bê, kiếm tiền triệu mỗi ngày

Trở thành “bác sỹ thẩm mỹ” cho búp bê

Cơn “sốt” túi mù Labubu vừa lắng xuống, thì gần đây, hộp mù Baby Three (blind box) đã trở thành trào lưu mới, nhanh chóng làm khuynh đảo đời sống giải trí của người trẻ.

Các nhân vật trong Baby Three, còn gọi là “Bé ba” là bộ sưu tập thú nhồi bông đến từ Trung Quốc, có mẫu mã vô cùng đa dạng, phân khúc giá khác nhau, nổi bật với thiết kế ngộ nghĩnh, tinh nghịch, đôi mắt to tròn và lớp lông mềm mại. Không ít bạn trẻ săn đón, sẵn sàng chi tiền triệu để đập hộp Baby Three.

Theo một tín đồ đam mê Baby Three, mỗi phiên bản của chúng sẽ có nhiều mẫu, nhưng chỉ vài mẫu là thật sự đẹp. Do mở ngẫu nhiên nên xác suất săn được những mẫu giới hạn, hiếm, mắt đẹp như mắt nước, mắt thủy tinh long lanh là rất thấp. Thậm chí một số người cho biết cảm thấy hụt hẫng khi khui phải mẫu búp bê Baby Three có đôi mắt lé.

Nắm bắt được tâm lý này, chị Phạm Thu Thủy (24 tuổi, Đà Nẵng) đã tận dụng trào lưu của giới trẻ để kiếm thêm thu nhập, đó là nhận sửa mắt lé và hóa trang cho búp bê Baby Three.

Một mẫu Baby Three trước và sau khi được Thu Thủy chỉnh sửa.

Chị Thủy cho biết bén duyên với nghề custom (chỉnh sửa và sáng tạo mô hình) từ cách đây 5 năm, bắt đầu từ các mô hình của Pokemon và Gundam. Gần đây, khi cơn sốt Baby Three bùng nổ, một lần mở 12 hộp mù nhưng nhận đến 8 mẫu mắt lé, Thủy quyết định tự vẽ lại mắt cho Baby Three và đăng clip lên TikTok cho vui.

Các video nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Từ đó, nhiều tín đồ của “Bé ba” liên hệ với Thủy và gửi búp bê cho Thủy chỉnh sửa mắt và trang trí theo yêu cầu. Khách hàng chủ yếu ở các tỉnh xa và cả nước ngoài.

Chia sẻ về công việc độc đáo, Thu Thủy cho biết có nhiều khách hàng rất kỹ tính, yêu cầu những kiểu mắt đặc biệt và không muốn mẫu của mình giống người khác. Do đó, Thủy phải liên tục sáng tạo mẫu thiết kế để tránh bị đụng hàng.

Kiếm cả triệu đồng một ngày

Thu Thủy tiết lộ trào lưu đập hộp mù Baby Three đem lại cho cô cơ hội kiếm thêm thu nhập. Một đôi mắt lé được Thủy “chữa” trong khoảng 30 phút nếu khách chọn mẫu đơn giản. Với những mẫu cầu kỳ hơn, thời gian chỉnh sửa từ 1 đến 2 tiếng.

Thủy cũng cho biết lượng đơn hàng cô nhận hiện đã quá tải, nếu bây giờ gửi búp bê cho Thủy chữa mắt lé thì phải đến ngày 16/1/2025 cô mới có thể trả đơn. Khối lượng công việc lớn và chỉ làm một mình nên cô nàng thường xuyên phải thức đến 2 giờ sáng mới kịp trả đơn cho khách.

Thu Thủy kiếm từ 400.000 - 1 triệu đồng mỗi ngày từ các dịch vụ chỉnh sửa, sáng tạo Baby Three.

Ngoài vẽ mắt cho búp bê, Thu Thủy còn nhận làm các dịch vụ khác như nhuộm lông, vẽ mi, trang trí mặt, làm đèn nháy và làm mắt bán sẵn... Chi phí chỉnh sửa, sáng tạo Baby Three từ 20.000 đồng đến 250.000 đồng/con tùy mẫu. Thủy tiết lộ mỗi ngày cô thu về từ 400.000 – 1 triệu đồng cho các dịch vụ này.

Trước cơn sốt đồ chơi Blind Box, chỉnh sửa, sáng tạo búp bê hay gấu bông theo yêu cầu khách hàng trở thành một công việc hot. Không riêng Thu Thủy, hiện có rất nhiều bạn trẻ cung cấp dịch vụ sửa mắt và hóa trang cho “Bé ba”.

Baby Three được chỉnh sửa qua bàn tay của Thu Thủy.

Chị Phạm Quỳnh (TP.HCM) nhận vẽ mắt thay thế mắt lé với giá từ 30.000 - 65.000 đồng tùy kiểu vẽ và dòng Baby Three. Vẽ mi giá 20.000 – 25.000 đồng. Đổi màu tóc giá 30.000 đồng.

Theo chị Quỳnh, việc vẽ mắt cho Baby Three không quá khó, thậm chí là dễ hơn vẽ trên móng thật vì diện tích bề mặt lớn hơn. Dụng cụ sử dụng chủ yếu là từ đồ làm nail có sẵn. Quan trọng là phải có óc sáng tạo, có khiếu thẩm mỹ và đôi bàn tay khéo léo.

Rất nhiều khách hàng đặt dịch vụ chỉnh sửa mắt lé cho Baby Three để tăng giá trị cho món đồ chơi của mình. Giá một con Baby Three trên thị trường là hơn 300.000 đồng/con tùy mẫu, nhưng khi mở ra gặp mẫu mắt lé, giá bán lại chỉ là 120.000 đồng. Tuy nhiên, nếu được hóa trang với kiểu dáng độc lạ, bắt mắt, giá trị của Baby Three có thể tăng gấp đôi.

