Sốt đất khắp nơi

Thứ Hai, ngày 22/03/2021 14:14 PM (GMT+7)

Những thông tin về đầu tư, quy hoạch đang bị giới đầu cơ lợi dụng để đẩy giá đất nhiều nơi tăng cao một cách bất thường

Bất chấp đại dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế khiến nhiều ngành nghề điêu đứng, giá nhà đất trong năm 2020 vẫn tăng tốc không theo quy luật nào. Từ đầu năm 2021 đến nay, sự biến động càng bất thường hơn khi nhiều địa phương ghi nhận hiện tượng giá đất tăng chóng mặt. Thị trường bất động sản (BĐS) xuất hiện những cơn sốt đất khó tin, tác động tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Biến động vì sân bay

Theo khảo sát của Hội Môi giới BĐS Việt Nam, giá đất ở nhiều nơi tăng trung bình 10% sau một tháng, thậm chí một số nơi tăng 2-3 lần chỉ trong 1-2 tháng. Nhiều nơi người dân bỏ kinh doanh, bỏ sản xuất để lao vào đầu tư đất. Tiền gửi ngân hàng cũng được rút ra để đi đầu tư BĐS.

Rầm rộ nhất có lẽ phải kể đến đợt sốt đất ảo ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước chỉ diễn ra vài ngày hồi cuối tháng 2 và đầu tháng 3-2021 vừa qua. Chỉ từ thông tin UBND tỉnh Bình Phước có chuyến khảo sát thực địa tại Hớn Quản vào ngày 19-2 để có cơ sở đề xuất Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Quốc phòng và Chính phủ giao lại sân bay quân sự Téc-ních để xây dựng sân bay lưỡng dụng (vừa phát triển kinh tế vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng), rất nhiều người ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và những địa phương khác đã đổ xô tìm đến Hớn Quản để mua bán đất.

Nhiều đối tượng đầu cơ, môi giới đất đai trong và ngoài tỉnh Bình Phước tụ tập đông người, đẩy giá đất lên cao gấp nhiều lần so với giá thực tế, dẫn đến nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, lây nhiễm dịch Covid-19. Một số đối tượng còn lôi kéo, xúi giục người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, bán đất, dẫn đến không còn đất sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn cho công tác quản lý. Điều đáng nói là số nhà đầu tư có nhu cầu thực tế thì rất ít, thay vào đó lực lượng cò mồi chiếm đa số đã tạo ra cơn "sốt đất ảo", đẩy giá đất lên gấp 3-4 lần so với giá thị trường.

Những ngày tiếp theo, tại các tuyến đường lớn khu vực gần sân bay Téc-ních, ở đâu cũng treo bảng bán đất, nhất là các quán cà phê, nhà hàng, quán nhậu. Tuy nhiên, chỉ được một thời gian ngắn, hầu hết cò đất đều phải rút khỏi khu vực này vì trên thực tế, việc giao dịch mua bán đất không diễn ra.

Cũng lấy thông tin "sân bay Phan Thiết sắp khởi công" từ buổi làm việc giữa Bộ Quốc phòng với UBND tỉnh Bình Thuận vào đầu tháng 3-2021, hàng loạt ôtô từ khắp nơi đã ùn ùn kéo về xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết - nơi quy hoạch xây dựng sân bay, để tìm mua đất khiến nhịp sống thường ngày của người dân đảo lộn.

Đường ĐT 715 nối tuyến Võ Nguyên Giáp vào sân bay Phan Thiết đầu tháng 3 ùn ứ người và xe. Hàng loạt ôtô mang biển số TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai và cả các tỉnh phía Bắc kéo nhau đậu kín tuyến đường trung tâm xã Thiện Nghiệp. Những quán nước quanh trung tâm xã Thiện Nghiệp không còn vắng vẻ như thường thấy mà tấp nập lạ thường. Câu chuyện trên bàn nước cũng không còn xoay quanh việc đồng áng mà là chuyện mua bán, sang nhượng đất, được dẫn dắt bởi nhiều vị khách "lạ mặt và sang trọng".

Đáng chú ý, đất xung quanh khu vực sân bay Phan Thiết đã có rất nhiều đợt sốt kể từ khi động thổ sân bay này hồi tháng 1-2015. Nếu như trước đây, mỗi sào đất trên trục đường vào sân bay chỉ có giá trên dưới 200 triệu đồng thì khi các cơn sốt đất xuất hiện, giá đã tăng phi mã, lên 1 tỉ đồng. Đặc biệt, thời gian cơn sốt lên đỉnh điểm, giá đất nhảy múa từng ngày, thậm chí từng giờ, mỗi sào đất đường ĐT 715 có lúc lên đến 4 tỉ đồng - gấp 20 lần so với trước đó.

Xe cộ đậu kín các tuyến đường xung quanh sân bay Phan Thiết hồi đầu tháng 3 để mua bán đất. Ảnh: HỢP PHỐ

Đón đầu quy hoạch

Trong khi đó, ở các địa phương phía Bắc, sốt đất cũng rầm rộ không kém. Tại TP Hà Nội, ngay khi có thông tin về quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đất huyện Đông Anh đã tăng giá gấp đôi so với một vài tuần trước.

Theo những người môi giới, giá đất có thể tăng thêm vài lần khi có quy hoạch chính thức. Cụ thể, đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của UBND TP Hà Nội bao phủ diện tích trên địa giới hành chính 55 phường, xã và 13 quận, huyện của Hà Nội, gồm: Đan Phượng, Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thanh Trì, Thường Tín, Mê Linh, Đông Anh, Long Biên và Gia Lâm.

Thông tin về quy hoạch này đã khiến giá đất tại khu vực lân cận sông Hồng, trong đó có thể kể đến các xã Hải Bối, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh của huyện Đông Anh, bị đẩy lên rất cao. Hàng loạt văn phòng tư vấn đất đai, môi giới BĐS đã nắm bắt thời cơ để quảng cáo cơ hội đầu tư sinh lời nếu kịp thời "xuống tiền" để đón đầu quy hoạch.

Tại xã Xuân Canh, trong vai nhà đầu tư có nhu cầu tìm mua đất, chúng tôi được người môi giới tận tình săn đón, tư vấn thông tin. Chúng tôi tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi họ nắm rõ các thông tin về quy hoạch. Thậm chí, họ còn khẳng định nắm rõ các thông tin "chưa từng công bố", giúp nhà đầu tư hưởng lợi nếu mua đất kịp thời. Nếu như tuần trước, ở các khu vực ven sông xã Xuân Canh, giá đất chỉ dao động 17-18 triệu đồng/m2 vì nằm "trong hang cùng ngõ hẻm" thì giờ đã lên đến 28-30 triệu đồng. Một người môi giới tên Ng.T.V cho biết khoảng 4 ngày qua, lượng khách đến tìm mua đất và đặt cọc rất đông. Dù vậy, khi chúng tôi tỏ ý muốn xem những lô đất đã bán, gặp chủ đất để tìm hiểu thì người này không tiết lộ.

Theo khảo sát của phóng viên, giá đất có sổ đỏ ở huyện Đông Anh đang dao động khoảng 35-70 triệu đồng/m2. Tại khu vực trung tâm thị trấn Đông Anh, đất đấu giá ở ngưỡng 80-100 triệu đồng/m2. Khi quảng bá thông tin về đất ở Đông Anh, hầu hết dân môi giới đều khẳng định huyện này đang được quy hoạch lên quận.

Không chỉ ở TP Hà Nội mà các địa phương như Ninh Bình, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng... cũng có hiện tượng sốt đất trong thời gian qua. Tại Ninh Bình, mới đây, UBND tỉnh có quyết định phê duyệt đồ án lập quy hoạch chung khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ở huyện Gia Viễn và Nho Quan. Cùng với đó, hàng loạt khu dân cư mới được cấp phép phát triển đã khiến giá đất tại nhiều khu vực tăng chóng mặt.

Nếu như thời điểm giữa năm 2020, đất nền tại khu Gia Thịnh (huyện Gia Viễn) dao động 400-600 triệu đồng/lô hơn 100 m2 thì hiện nay đã tăng tới 200%-300%. Con số này cũng khiến chính người dân địa phương bất ngờ. Hàng loạt cơ sở tư vấn nhà đất mọc lên, ôtô ra vào nườm nượp các khu dân cư ở Gia Thịnh để hỏi thăm giá đất, cò đất cũng xuất hiện nhiều hơn. Người dân địa phương cho biết thời điểm cuối tháng 2 và đầu tháng 3, giá đất tại đây bị thổi lên cao do có thông tin về dự án khu du lịch Kênh Gà - Vân Trình vừa được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt quy hoạch.

Ở tỉnh Bắc Giang, theo một người môi giới nhà đất tại khu vực Lan Mẫu và Yên Sơn (huyện Lục Nam), giá đất khu vực này có nơi đã tăng nhiều lần so với trước đó, hiện được rao với mức 20-30 triệu đồng/m2, có lô được thổi giá lên tới 40 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, việc mua bán sang tay diễn ra rất nhanh để hưởng chênh lệch cả trăm triệu đồng/lô. Tình trạng này cũng đang diễn ra tại các thôn Chiền, Si, Nội của xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng - nơi gần các KCN Song Khê - Nội Hoàng, Vân Trung.

Tại tỉnh Quảng Trị, thời gian qua, tình trạng mua bán đất diễn ra khá rầm rộ tại khu vực dự kiến triển khai thực hiện dự án xây dựng Cảng Hàng không Quảng Trị ở xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Hằng ngày, có rất nhiều người đến các khu vực này để giao dịch mua bán, giá đất vì thế được "đẩy" lên từng ngày.

Ông Lê Văn Thông, Chủ tịch UBND xã Gio Quang, cho hay việc mua bán đất "đón" dự án xây dựng sân bay diễn ra trên địa bàn khoảng 1 năm trở lại đây và trở nên rầm rộ từ sau Tết nguyên đán. Hiện ở 4 thôn Trúc Lâm, Tân Kỳ, Vinh Quang Thượng, Vinh Quang Hạ của xã Gio Quang, giá đất đang tăng cao. Qua nắm bắt thông tin, được biết giá đất đã tăng lên 300 - 400 triệu đồng mỗi lô diện tích 1,5 ha. Ngay cả đất sản xuất đã cấp cho các hộ dân tái định cư cũng được đẩy giá lên 1,5 - 1,7 tỉ đồng cho 3.000 m2, dù khu vực này cách vị trí dự kiến xây dựng sân bay... hơn 2 km.

Sốt vì dự án ngàn tỉ

Khoảng 1 tháng trở lại đây, khi hay tin Sun Group sẽ khởi công dự án nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí lên tới 10.000 tỉ đồng tại Vườn Quốc gia Bến En, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa, giá đất tại địa phương này đã nhảy vọt, tăng theo cấp số nhân. Giới buôn bán đất lùng sục khắp các xã Hải Long, Hải Vân, Xuân Thái - những nơi nằm trong quy hoạch - để "săn" đất. Không chỉ đất ở mà đất rừng hay đất ruộng họ đều mua.

Anh Chu Đình Đức, một người dân xã Xuân Thái, cho biết trước đây, một mảnh đất 2.000-2.500 m2 (trong đó có 400 m2 đất ở, còn lại là đất rừng) chỉ khoảng 150-200 triệu đồng thì nay đã tăng lên 2-3 tỉ đồng, thậm chí còn cao hơn.

