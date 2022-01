Sau đấu giá đất Thủ Thiêm, "hàng xóm" 4 lô đất vàng đồng loạt tăng giá bán

Đất nền tăng cao "ăn theo" sự kiện đấu giá Thủ Thiêm

Một số nhà đầu tư cho biết, sau cuộc đấu giá đất tại Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) với mức kỷ lục gần 2,5 tỉ đồng/m2 trong vài tuần trở lại đây, giá đất quận 2 cũ và một số khu vực của TP Thủ Đức đã nhanh chóng sôi động trở lại.

Chị Trần Thị H. - một nhà đầu tư BĐS tại TP.Thủ Đức cho biết, sau vụ đấu giá trên, giá đất các khu vực lân cận đã tăng lên mạnh cùng với lượng khách hàng hỏi mua đất nhiều hơn. Chị có mấy lô đất ở P.Hiệp Bình Chánh (TP.Thủ Đức) ngày trước rao bán khoảng 6,35 tỉ đồng/100 m2 thì nay khu vực này đã tăng giá bán lên 6,7 tỉ đồng/100 m2, hay đất ở P.Linh Đông có giá khoảng 80 triệu đồng/m2 thì nay bán 85 triệu đồng/m2. Thế nhưng, chị Hà chần chừ chưa bán, vì còn nghe ngóng thị trường với hy vọng có thể bán với giá cao hơn nữa.

Giá đất tăng cao, nhiều người om hàng kỳ vọng giá cao hơn trong thời gian tới

Tương tự, một số nhà đầu tư khác cũng cho hay, tại khu Đông Thủ Thiêm, Nam Rạch Chiếc, Cát Lái, Đảo Kim Cương trước kia được giao dịch 160 - 164 triệu đồng/m2 thì nay đã rao bán 200 - 250 triệu đồng/m2.

Việc tăng giá cũng diễn ra ở khu vực Q.9 cũ (nay là một phần của TP.Thủ Đức) khi các nền đất cũng đã tăng 1 - 2 tỉ đồng/nền; Các lô đất lớn từ 300 m2 trở lên tăng thêm 8 - 10 triệu đồng/m2; Dự án căn hộ trên đường Nguyễn Cơ Thạch (TP.Thủ Đức) mở bán năm 2020 với giá khoảng 100 triệu đồng/m2 thì nay đang giao dịch ở mức 140 - 150 triệu đồng/m2...

"Dạo quanh khu Thạnh Mỹ Lợi, An Phú, An Khánh, hàng loạt chủ đất đã đưa ra mức giá mới chênh từ vài chục cho đến cả trăm triệu đồng mỗi lô đất so với 2 tháng trước", - một nhà đầu tư khác cho hay.

Theo ghi nhận của phóng viên, giá đất trục đường Trương Văn Bang, phường Thạnh Mỹ Lợi hiện đang được rao bán tăng 80-100 triệu đồng/m2 trong khoảng 2 tuần vừa qua, nâng mặt bằng giá của trục đường này lên mức 450-500 triệu đồng/m2.

Tại khu dân cư Huy Hoàng gần đó với vị trí gần UBND TP Thủ Đức vốn có giá trước thời điểm dịch bệnh ở mức khoảng 160-300 triệu đồng/m2, các chủ đất cũng đã nâng giá 10-15 triệu đồng/m2 trong đầu năm nay. Nhìn trên toàn thị trường quận 2 cũ, các chủ nhà đất cũng đang rao bán các sản phẩm căn hộ, đất nền mới mức giá tăng 15-20% so với đầu năm 2021.

Các đơn vị môi giới cũng cho biết gần đây nhóm nhà đầu tư từ các tỉnh phía Bắc đã nhanh chóng quay trở lại khu vực này.

Giá đất quá cao là “bất thường”

Ngày 10/12/2021 vừa qua, TP.HCM đã tổ chức bán đấu giá thành công 4 lô đất thuộc khu chức năng số 3 khu dân cư phía bắc, Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Thiêm) với mức giá 37.350 tỷ đồng, cao gấp 7 lần giá khởi điểm. Trong đó, mức đấu giá cao nhất lên tới gần 2,5 tỷ đồng/m2.

Giới chuyên gia lo ngại giá đất lên quá cao khiến thị trường sẽ méo mó và làm nhiễu loạn thị trường

Ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường Công ty DKRA VN, nhận định giá đất xoay quanh khu vực Thủ Thiêm đang tăng lên. Dù chưa biết mức tăng này thực hay ảo, nhưng sẽ tạo tâm lý cho thị trường và có thể lan tỏa đến các khu vực khác. Điều này còn đẩy giá BĐS của VN nói chung và TP.HCM tăng quá cao, cao hơn rất nhiều so với thu nhập của người dân.

Nói về việc đất Thủ Thiêm được đấu giá tăng bất thường, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nhấn mạnh 4 lô đất Thủ Thiêm trúng đấu giá thời gian quá cao, có thể tác động tiêu cực lan tỏa đến tất cả phân khúc thị trường bất động sản theo hiệu ứng "bình thông nhau", gây trở ngại cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm giá nhà ở thương mại.

Phân tích thêm về việc đấu giá đất ở Thủ Thiêm, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc chia sẻ việc một m2 đất ở Thủ Thiêm có giá 2,4 tỷ đồng, trong khi hạ tầng chưa đồng bộ so với khu vực quận 1 là "bất thường". Giá đất khu vực đường Nguyễn Huệ - theo Bộ trưởng - ở vào khoảng 1-1,5 tỷ đồng/m2.

"Kết quả đấu giá đất ở Thủ Thiêm là điển hình làm nhiễu loạn thị trường", Bộ trưởng Phớc nói.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, thị trường bất động sản TP.HCM đã bị "nén" sau một thời gian dài do nguồn cung khan hiếm và tác động của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, nhiều lĩnh vực kinh doanh bị ảnh hưởng mạnh khiến dòng tiền của các nhà đầu tư lúc này đang chuyển hướng sang bất động sản như một kênh trú ẩn trong 1-2 năm. Chính vì vậy, cùng với kết quả đấu giá 4 lô đất tại Thủ Thiêm, mức độ quan tâm bất động sản và lượng giao dịch sẽ tăng trong năm 2021.

