Cần bao nhiêu tiền để sở hữu căn hộ nội đô Hà Nội?

Tích cóp được 1,5 tỷ đồng, tháng 6 vừa qua, vợ chồng chị Lê Thị Hảo (Thường Tín, Hà Nội) quyết định tìm mua chung cư tại khu vực quận Thanh Xuân để tiện cho 2 con chuẩn bị chuyển cấp, gần trường học mới.

Cũng dự đoán giá nhà quận nội thành đắt đỏ, nên vợ chồng chị xác định sẽ vay thêm ngân hàng để mua căn hộ trên 60m với giá khoảng 2 tỷ - 2,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, hơn 1 tháng qua chị dành thời gian tìm từ các trang mua bán nhà đất, kết hợp nhờ thêm môi giới, vợ chồng chị vẫn không thể tìm được căn hộ đáp ứng các tiêu chí trên.

Các căn hộ 2 ngủ tại các quận trung tâm đắt đỏ và khan hiếm

“Nhà có 4 người gồm 2 vợ chồng và hai con, nên chúng tôi muốn tìm căn hộ 2 ngủ có diện tích trên 60m2. Thế nhưng, với số tiền khoảng 2 tỷ đồng việc tìm nhà thật sự là quá khó khăn. Giá căn hộ chung cư xây mới (khoảng 5 năm) ở khu vực quận Thanh Xuân hiện thấp cũng từ 40 – 45 triệu đồng/m2, những dự án cao cấp hơn lên đến 80 triệu đồng/m2. Một căn hộ 60m2 giá cũng khoảng 2,5 – trên 3 tỷ đồng, nhưng rất hiếm người bán. Chủ yếu là căn 3 ngủ với tổng số tiền từ 4 - 5 tỷ đồng/căn” – chị Hảo thông tin.

Cũng theo chia sẻ của chị Hảo, nếu vay ngân hàng nhiều quá thì thu nhập của giáo viên và quân đội như vợ chồng chị không thể kham được. “Có lẽ tôi đành tìm mua chung cư cũ hơn, tại các khu vực xa trung tâm một chút”, chị Hảo nói thêm.

Thực tế, câu chuyện mua nhà ngày càng trở nên nan giải với những người có mức thu nhập trung bình ở đô thị hiện nay không riêng gì vợ chồng chị Hảo. Ghi nhận trên thị trường cho thấy, trong khi các phân khúc khác đang gặp nhiều khó khăn, thậm chí phải cắt lỗ thì giá căn hộ chung cư ở Hà Nội vẫn chưa hề "hạ nhiệt".

Thông tin rao bán chủ yếu là các căn hộ 3 ngủ với mức giá từ 4 - 5 tỷ mỗi căn

Theo thống kê của CBRE, trong quý II//2023, nguồn cung căn hộ mới tại Hà Nội vẫn duy trì ở mức thấp khi ghi nhận khoảng 1820 căn hộ cần mở bán từ 9 dự án; trong đó, chỉ có 2 dự án mở bán đợt đầu, còn lại là các dự án mở bán tiếp theo. Do đó, tổng nguồn cung mới lũy kế trong nửa đầu năm 2023 bị ảnh hưởng bởi những thách thức vĩ mô hiện hữu và chỉ đạt 3.926 căn, giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

“Đây cũng là lượng bán ra trong 6 tháng thấp nhất được ghi nhận trong 5 năm qua. Toàn bộ nguồn cung mở bán mới trong 6 tháng đầu năm 2023 đều thuộc phân khúc cao cấp và trung cấp; trong đó phân khúc cao cấp chiếm tỷ trọng lớn hơn với 51%” – đại diện CBRE nhận xét.

Cũng vì lý do nguồn cung khan hiếm nên giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội tăng cao trong 6 tháng đầu năm.

Cụ thể, kết thúc quý II/2023, giá sơ cấp trung bình của thị trường căn hộ chung cư Hà Nội đạt 47,5 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì), tương đương mức tăng 1,6% so với quý trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2022 do tỷ trọng phân khúc cao cấp tăng thêm.

Đáng chú ý, bất chấp ảnh hưởng của lợi nhuận cao và khủng hoảng tín dụng, giá trung bình của các căn hộ mới mở ở Hà Nội vẫn tương đối cao. Trong số các dự án chào bán sơ cấp quý II/2023 có 52% dự án chào bán trên 47 triệu đồng/m2, còn lại các dự án chào bán từ 35 triệu đồng/m2 trở lên.

Ở thị trường thứ cấp, giá bán trung bình căn hộ tại Hà Nội đạt xấp xỉ 31 triệu đồng/m2, gần như không đổi so với quý I/2023 nhưng tăng 3,2% theo năm. Theo vị trí, hầu hết các khu vực đều tăng giá so với cùng kỳ năm trước; trong đó Đống Đa, Cầu Giấy, Hà Đông và Bắc Từ Liêm có mức tăng giá thứ cấp cao từ 5-6% trong năm qua.

Nhận định về thị trường căn hộ Hà Nội, ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng, giá chung cư được dự báo còn đi lên do tình hình thị trường thực tế hiện nay. Thị trường chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay cơ bản vẫn "khan" nguồn cung mới, dự án mới so với nhu cầu thực tế.

Những phân khúc như căn hộ chung cư trung cấp, bình dân và bất động sản giá trị khai thác thương mại tốt vẫn sẽ có giao dịch nên khả năng "hạ giá" là rất khó, nhất là trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm như hiện nay.