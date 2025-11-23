Xôn xao người phụ nữ nuôi 8 đứa trẻ trong phòng vài mét vuông

Hình ảnh khiến người xem không khỏi xót xa.

Những ngày qua, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao trước loạt video của một phụ nữ ở thành phố Lục Bàn Thủy (tỉnh Quý Châu) với tài khoản Douyin “Quý Châu Tiểu Tuyết”, cho biết cô đang nuôi 8 đứa trẻ trong một căn phòng chỉ vài mét vuông. Sự việc nhanh chóng gây tranh luận, khi nhiều cư dân mạng vừa bày tỏ lo ngại về điều kiện sống của các em, vừa nghi vấn tính xác thực của câu chuyện.

Trước phản ứng mạnh mẽ từ dư luận, ngày 21/11, phóng viên đã liên hệ Hội Phụ nữ khu Chung Sơn – nơi gia đình sinh sống. Đến ngày 22/11, đơn vị này xác nhận đã đến nhà kiểm tra thực tế và kết luận thông tin là chính xác. “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ gia đình về giáo dục, việc làm và các chính sách liên quan,” đại diện Hội Phụ nữ cho biết.

Theo video đăng tải, căn phòng nơi gia đình sinh hoạt rất chật hẹp. Người mẹ thường phải cõng cùng lúc hai trẻ nhỏ để làm việc nhà. Thông tin trên tài khoản cho thấy 8 đứa trẻ gồm: con của người cậu ruột, hai con trai với chồng cũ, con gái riêng của chồng hiện tại và vợ trước, cùng bốn con trai chung của hai vợ chồng. Đến trưa 22/11, tài khoản này đã thu hút hàng triệu người theo dõi.

Trong khi một bộ phận cư dân mạng lo lắng “môi trường sống như vậy có đảm bảo cho trẻ?”, nhiều người khác lại cho rằng chủ tài khoản cố tình dựng chuyện để thu hút chú ý. Thậm chí, video đăng ngày 20/11 xuất hiện vật dụng bị nghi là “bụng bầu giả”, khiến tranh cãi càng bùng lên.

Về nghi vấn này, Hội Phụ nữ khu Chung Sơn cho biết “Quý Châu Tiểu Tuyết” đã đăng video giải thích vào ngày 21/11, nói rằng vật dụng đó được dùng để bảo vệ thai nhi khi làm việc nhà. Khi cán bộ đến nhà, họ không thấy vật này. Đơn vị cũng xác nhận quan hệ vợ chồng của người phụ nữ hiện ổn định, các con được chăm sóc bởi cả gia đình, việc học hành và khám chữa bệnh đều được đảm bảo.

Hội Phụ nữ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp địa phương để hỗ trợ gia đình, đồng thời dự kiến mở các khóa tập huấn thương mại điện tử giúp người mẹ cải thiện thu nhập và chăm sóc con tốt hơn.