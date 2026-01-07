Nam MC từ bỏ du học để gắn bó với VTV, U40 trở thành hiện tượng mạng hài hước

Trong thời gian gần đây, những hình ảnh, thông tin về hành trình trở thành MC Đài THVN của MC Trần Ngọc trở thành đề tài gây chú ý. Nhiều cư dân mạng bất ngờ vì trước khi trở thành một trong những gương mặt dẫn chương trình được yêu mến hàng đầu, Trần Ngọc từng là một chàng sinh viên trẻ 19 tuổi với nhiều thành tích ấn tượng, mang theo hoài bão lớn bước vào ngành truyền hình.

Ảnh hành trình của MC Trần Ngọc nhận sự chú ý lớn.

Thời điểm còn đi học, Trần Ngọc (tên đầy đủ là Trần Hồng Ngọc) theo ngành Vật lí - Công nghệ hạt nhân tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ khi là sinh viên năm hai, anh đã bắt đầu cộng tác với VTV3 và nhanh chóng được các nhà sản xuất đánh giá cao bởi khả năng dẫn dắt tự nhiên, duyên dáng trước ống kính. Kể từ đó, Trần Ngọc đã dần tạo dựng được tên tuổi và trở thành một trong những MC nam nổi bật nhất trên sóng truyền hình quốc gia. Thậm chí, anh còn từ bỏ cơ hội du học để gắn bó lâu dài với nhà đài.

Suốt hơn 1 thập kỷ qua, Trần Ngọc đã dẫn dắt rất nhiều chương trình quen thuộc như Khởi Nghiệp Công Nghệ, Khám Phá Khoa Học, Không Thì Thầm, Trường Teen, Hãy Chọn Giá Đúng... và đặc biệt là các điểm cầu Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia, Từ đây, anh còn được khán giả và đồng nghiệp ưu ái gọi là “MC mát tay nhất Olympia” nhờ lập kỷ lục 4 lần dẫn điểm cầu có nhà vô địch.

Ngoài công việc dẫn chương trình, Trần Ngọc còn giữ vai trò nhà sản xuất nội dung cho kênh VTV7, tham gia dẫn các lớp và câu lạc bộ đào tạo kỹ năng nói và MC. Năm 2022, anh được đề cử ở hạng mục "Biên tập viên dẫn chương trình ấn tượng" tại VTV Awards, là cột mốc chứng minh năng lực và vị trí của nam MC trên sóng và cả trong lòng khán giả xem đài.

Ngoài công việc MC, Trần Ngọc trong những năm gần đây còn gây sốt trên mạng xã hội với vai trò "quân sư tình yêu" hài hước. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải những video trả lời câu hỏi về tình yêu mà cư dân mạng gửi về theo cách dí dỏm, nhận về lượt tương tác lớn. Khán giả tỏ ra thích thú khi nhận ra một mặt hài hước, thú vị khác của nam MC vốn thường xuất hiện đĩnh đạc, chuyên nghiệp trên màn ảnh nhỏ.

Trần Ngọc gây sốt với những video tư vấn tình yêu hài hước.

Thực chất có thời điểm, Trần Ngọc từng cân nhắc việc rời bỏ công việc MC, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn gắn bó, cảm thấy đây là nơi đã cho anh "mọi thứ đang có hiện nay". Ở tuổi U40, nam MC là nguồn cảm hứng dành cho giới trẻ về sự nghiệp, trai nghiệm sống và hành trình theo đuổi đam mê của thanh xuân.