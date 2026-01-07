Cuộc sống tồi tệ do thân hình quá khổ của người đàn ông cao nhất thế giới

Sultan Kosen, người đàn ông cao nhất thế giới còn sống, cao tới 2,46 mét và có cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với phần lớn mọi người. Với vóc dáng “khổng lồ”, anh buộc phải ngủ trên ba chiếc giường đơn ghép lại và chỉ có thể di chuyển bằng xe van hoặc những phương tiện đặc biệt được điều chỉnh riêng.

Năm 2009, Sultan Kosen được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người đàn ông cao nhất thế giới. Anh trở thành người đầu tiên trong hơn hai thập kỷ đạt chiều cao vượt mốc 2,4 mét. Khi đó, chiều cao của Sultan được xác nhận là 2,43 mét, vượt xa kỷ lục của người tiền nhiệm Xi Shun (Trung Quốc), cao 2,13 mét.

Sultan Kosen sinh năm 1982, cao 2,46m. (Ảnh: Getty Images)

Sinh năm 1982, Sultan Kosen từng là nông dân, lớn lên tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay từ nhỏ, anh đã nhận ra sự khác biệt rõ rệt về thể hình của mình. Khi mới 9 tuổi, Sultan đã cao hơn 1,52 mét, con số vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, chiều cao bất thường này không mang lại cho anh tuổi thơ hạnh phúc.

Sultan từng thừa nhận rằng vóc dáng quá khổ khiến anh phải đối mặt với không ít khó khăn cả về thể chất lẫn tinh thần. Anh từng bị bạn bè xa lánh khi còn nhỏ. Trong chương trình podcast I Had a Doubt, Sultan kể lại: “Vì tôi quá cao, bạn bè tôi sợ tôi và bỏ chạy".

Không chỉ chịu áp lực tâm lý, Sultan còn sớm gặp các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Anh bắt đầu bị ảnh hưởng thị lực, tầm nhìn ngày càng thu hẹp và chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Cảm giác “xấu hổ và tủi nhục” khiến Sultan thường xuyên trốn trong phòng ngủ, và anh thừa nhận mình “không thích” tuổi thơ.

Khi bước vào giai đoạn trưởng thành, nỗi lo lắng về tương lai càng trở nên nặng nề. Sultan cho biết: “Chiều cao của tôi càng tăng, cuộc sống của tôi càng tồi tệ hơn, nó ngày càng trở nên ảm đạm. Tôi liên tục nghĩ về tương lai của mình, liệu tôi sẽ chết hay sống… Tôi rất sợ hãi, tôi sống trong nỗi sợ hãi thường trực".

Cuối cùng, các bác sỹ phát hiện Sultan có khối u ở tuyến yên, được cho là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển chiều cao bất thường cũng như các vấn đề về thị lực. Anh đã trải qua ca phẫu thuật đầu tiên, song khối u không biến mất hoàn toàn và tiếp tục tái phát.

Đến năm 2008, Sultan phải thực hiện ca phẫu thuật thứ hai. Lần này, ca mổ được đánh giá là thành công, giúp anh kiểm soát được sự phát triển quá mức của cơ thể. Sultan thừa nhận rằng nếu không có ca phẫu thuật này, anh “có thể đã chết”.

Một năm sau đó, cuộc đời Sultan bước sang trang mới khi anh gặp các giám khảo của Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ban tổ chức đo đạc, xác minh và công nhận anh không chỉ là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống, mà còn là người có bàn tay và bàn chân lớn nhất. Sultan cho biết, trước đây chiều cao của anh là 2,46 mét và sau đó tiếp tục tăng lên khoảng 2,51 mét.

Chia sẻ với Judith Tiral, Sultan nói rằng sự công nhận của Guinness khiến anh cảm thấy lần đầu tiên được “chấp nhận” và nhìn nhận theo hướng tích cực hơn. Dù đã phần nào vượt qua những tổn thương tâm lý từ thời thơ ấu, cuộc sống hằng ngày của anh vẫn tồn tại nhiều bất tiện.

Sultan Kosen trở thành người đàn ông cao nhất thế giới vào năm 2009 và giữ vững danh hiệu này kể từ đó đến nay. (Ảnh: Getty Images)

Theo Sultan, chiều cao quá khổ hạn chế nghiêm trọng khả năng di chuyển của anh. Việc lựa chọn phương tiện cá nhân không hề dễ dàng, và ngay cả việc đi máy bay cũng trở thành thử thách. “Lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi phải đi hạng thương gia vì có nhiều không gian hơn. Tôi chỉ có thể đi hạng thương gia hoặc hạng nhất. Tôi không thể đi hạng phổ thông với chiều cao của mình”, anh chia sẻ.

Trong sinh hoạt thường ngày, Sultan cho biết anh phải sử dụng xe van hoặc xe mui trần, đồng thời điều chỉnh ghế ngồi để phù hợp với chiều cao. Việc đi taxi thông thường gần như bất khả thi, bởi xe quá nhỏ so với cơ thể. “Phải là xe lớn”, Sultan nhấn mạnh.

Ngay cả khi lưu trú tại khách sạn, Sultan cũng gặp khó khăn. Anh cho biết giường ngủ tiêu chuẩn thường quá ngắn, buộc khách sạn phải kê ba chiếc giường đơn sát nhau để anh có thể nghỉ ngơi thoải mái.

Sultan cho rằng điều tuyệt vời nhất mà chiều cao mang lại chính là sự nổi tiếng. Anh nói rằng giờ đây mình có “bạn bè khắp thế giới” và được nhiều người yêu mến, quan tâm.

Sultan không thể nằm vừa trên một chiếc giường thông thường (Ảnh: Waleed Zein/Anadolu qua Getty Images)

Tuy nhiên, vào năm 2023, danh hiệu của Sultan đối mặt với thách thức khi xuất hiện thông tin về Sulemana Abdul Samed tại Ghana, người được cho là cao tới 2,96 mét, đo trong một cuộc kiểm tra y tế. Tuy nhiên, do thiếu thiết bị đo chuyên dụng, các bác sỹ không thể xác định chính xác chiều cao của Sulemana. Khi một phóng viên của BBC trực tiếp đo lại, chiều cao của người đàn ông này được ghi nhận là khoảng 2,23 mét, thấp hơn đáng kể so với Sultan Kösen.

Cho đến nay, Sultan Kosen vẫn là người đàn ông cao nhất thế giới còn sống được Guinness công nhận, với một cuộc đời đặc biệt, đầy thử thách nhưng cũng không ít thay đổi tích cực sau những năm tháng khó khăn.