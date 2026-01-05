Bị lừa bán sang Campuchia, mỹ nhân mạng trở thành 'bà điên' trên phố

Loạt ảnh lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc gần đây cho thấy một người phụ nữ tiều tụy trên đường phố Campuchia; cả hai chân dường như bị gãy, cầm một ảnh chụp CT. Người phụ nữ sau đó được xác định là cô Ngô đến từ Phúc Kiến (Trung Quốc), một nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi trên các nền tảng video ngắn. Chỉ trong hơn 20 ngày, cô gái này từ một KOL quyến rũ trở thành người phụ nữ già nua, không ổn định về tinh thần.

Video bị rò rỉ cho thấy cô Ngô trông chán nản, ngồi bên vệ đường, mặt lấm lem bùn đất, tóc rối bù, chân đầy những vết bầm tím sẫm màu, có thể là dấu hiệu gãy xương. Cô đang cầm một tấm phim chụp X-quang trong tay, trông rất đáng thương. Đáng chú ý, bài viết cuối cùng của Ngô trên mạng xã hội được đăng ngày 6/12/2025, với địa điểm được đặt là Campuchia.

Một nữ cư dân mạng đến từ Trung Quốc đại lục đã sang Campuchia và trở thành một phụ nữ trung niên có vấn đề về tâm thần.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, ông Ngô, cha cô, cho biết sau khi rời nhà từ hồi trung học cơ sở, con gái ông đã nói dối gia đình, bảo rằng đang làm việc ở Chiết Giang. Trong thời gian này, cô liên tục xin bố mẹ chu cấp tiền sinh hoạt, tổng cộng hơn 80.000 nhân dân tệ. Gia đình ngừng hỗ trợ tài chính vào tháng 11/2025 và đến cuối tháng 12, họ nhận được tin cô bị mắc kẹt ở nước ngoài, và biết rằng cô đã không còn ở Trung Quốc.

Ngày 26/12/2025, cô Ngô đột nhiên cầu cứu cha mình, nói mình bị thương nặng ở chân và cần tiền chữa trị gấp. Sau khi chuyển 2.200 nhân dân tệ (gần 8,3 triệu đồng), gia đình hoàn toàn mất liên lạc với cô. Lúc này, một người thân nhìn thấy video quay cảnh cô trông tiều tụy trên đường phố, lập tức báo cảnh sát và cuộc điều tra được mở.

Theo một số nguồn tin, cô Ngô bị bạn trai lừa sang Campuchia, người này nói rằng ở đó dễ kiếm tiền, nhưng thực chất cô đã rơi vào bẫy việc làm. Có thông tin cho rằng cô được một người Trung Quốc tìm thấy và đưa đến văn phòng nhập cư địa phương để điều trị.

Gia đình Ngô cũng đã liên lạc được và đang chờ đưa cô hồi hương. Với giọng nghẹn ngào, người cha nói: "Tôi chỉ mong con gái được an toàn và khỏe mạnh, sớm được trở về nhà". Cộng đồng mạng Trung Quốc đang rất quan tâm theo dõi diễn biến của vụ việc và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Trung Quốc.

Vụ việc này một lần nữa thu hút sự chú ý đến vấn đề "bẫy việc làm lương cao ở Đông Nam Á", nơi nhiều phụ nữ trẻ bị lừa bởi các tin tuyển dụng trực tuyến và bị dụ dỗ làm các công việc bất hợp pháp, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm.