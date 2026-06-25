Bà xã đăng ảnh thời thơ ấu nhân ngày Messi bước sang tuổi 39

Antonela Roccuzzo - bà xã của cầu thủ Messi - đăng tải loạt ảnh của chồng nhân dịp đội trưởng Argentina bước sang tuổi 39 kèm lời chúc ngọt ngào. Trên Story, bà mẹ ba con còn hé lộ ảnh ông xã ngày nhỏ bên chiếc bánh kem cắm nến hình số 8.

Bà xã hé lộ ảnh ngày nhỏ của Messi.

"Chúc mừng sinh nhật tình yêu của cuộc đời em. Chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ trong ngày hôm nay và mãi mãi. Mẹ con em đã có tất cả những gì mình cần vì có anh trong cuộc đời này. Em yêu anh vô tận", Antonela viết.

Ở tuổi 39, sinh nhật của Lionel Messi mang ý nghĩa đặc biệt hơn bao giờ hết khi anh đang tỏa sáng tại World Cup 2026. Sau ba lượt trận vòng bảng, đội tuyển Argentina toàn thắng và sớm giành vé vào vòng knock-out, trong khi Messi tiếp tục là đầu tàu với những màn trình diễn đẳng cấp. Anh không chỉ trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất lập hat-trick trong lịch sử World Cup mà còn vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn mọi thời đại của giải đấu với 18 pha lập công.

Những cột mốc mới càng tô đậm vị thế của nhà vô địch World Cup 2022, biến sinh nhật tuổi 39 thành dấu mốc đáng nhớ trong hành trình chinh phục những giới hạn cuối cùng của một trong những huyền thoại của lịch sử bóng đá.

Vợ chồng Messi bên 3 con.

Tuy nhiên, cũng sát ngày sinh nhật, Messi bị đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha - Cristiano Ronaldo - xô đổ kỷ lục ghi bàn ở 6 kỳ World Cup. Song Messi vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup (18 bàn) và là cầu thủ ghi hat-trick lớn tuổi nhất lịch sử World Cup nhờ 3 bàn thắng trong trận ra quân của Argentina trước Algeria tại vòng bảng World Cup 2026, sáng 17/6 (giờ Hà Nội).

Lionel Messi sinh năm 1987 tại thành phố Rosario, được xem là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Trong hơn hai thập kỷ thi đấu chuyên nghiệp, anh giành hàng loạt danh hiệu cùng FC Barcelona trước khi khoác áo Paris Saint-Germain và sau đó gia nhập Inter Miami CF. Messi cũng sở hữu kỷ lục 8 Quả bóng Vàng và hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu với chức vô địch World Cup 2022 cùng đội tuyển Argentina.

Ngoài kỷ lục 18 bàn ở World Cup, Messi đã chạm hàng loạt cột mốc khác. Tiền đạo 39 tuổi là cầu thủ đầu tiên dự sáu kỳ World Cup, đồng thời giữ kỷ lục thi đấu nhiều nhất (28 trận và 2.390 phút).

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, Messi còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân bền chặt với Antonela Roccuzzo - người bạn thanh mai trúc mã anh quen từ thời thơ ấu. Cặp đôi kết hôn năm 2017 sau nhiều năm gắn bó và hiện có ba con trai là Thiago Messi, Mateo Messi và Ciro Messi. Trên mạng xã hội, gia đình Messi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ấm áp, trở thành hình mẫu gia đình được người hâm mộ yêu mến bên cạnh những thành công vang dội của anh trên sân cỏ.

Bà xã Messi sinh năm 1988, từng học ngành nha sĩ và truyền thông xã hội. Cô hiện đại sứ của một số thương hiệu thời trang, trang sức. Trang Instagram của cô có gần 40 triệu người theo dõi.