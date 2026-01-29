Vợ đại gia Minh 'Nhựa' tiết lộ cách giữ lửa hôn nhân

Theo Mina Phạm, nhiều người cho rằng phụ nữ được chồng yêu là nhờ nhan sắc, con cái hay điều gì đó thuộc bề ngoài. Nhưng với cô, tình cảm chưa bao giờ là phép cộng của những điều may rủi. Hot mom 36 tuổi nhận thấy Minh "Nhựa" ở bên mình không phải vì vợ sinh con trai hay do cô đẹp hơn ai, mà bởi trong cuộc sống chung, họ chọn đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và thấu hiểu.

"Tôi không hoàn hảo nhưng chân thành. Chẳng giỏi hơn người khác, nhưng tôi biết giữ gìn hạnh phúc bằng sự tử tế và bao dung", Mina bày tỏ. Theo cô, nhan sắc sẽ tàn phai theo năm tháng, con cái rồi cũng trưởng thành, chỉ có cách sống và giá trị bên trong mới là thứ đặc biệt của người phụ nữ. "Nếu anh ấy thực sự yêu tôi thì sẽ luôn tìm cách giữ trái tim tôi ở lại, cố gắng thay đổi để phù hợp. Tôi không cần chứng minh điều đó với ai, bởi tình yêu của chồng là câu trả lời đủ đầy nhất", người đẹp kết luận.

Vợ chồng Minh "Nhựa" - Mina Phạm dự một sự kiện gần đây.

Trong mắt Mina Phạm, Minh "Nhựa" chưa hoàn hảo nhưng sẵn sàng chiều vợ vô điều kiện, đối xử chu đáo, luôn ghi nhớ sở thích và những lời cô nói. Năm 2024, cô tiết lộ tính cách mình trẻ con, hay hờn dỗi nên từng liên tục đòi chia tay chồng hơn 200 lần và trả lại nhẫn đính hôn, nhưng duyên phận đã giúp họ gắn kết và duy trì hạnh phúc tới hiện tại. Kỷ niệm dấu mốc 13 năm về chung nhà hồi tháng 10/2025, bà mẹ hai con gọi Minh "Nhựa" là "người chồng tuyệt vời" và cảm thấy may mắn khi được chia sẻ cuộc sống cùng anh.

Mina Phạm thường đăng nhiều hình ảnh cho thấy cuộc sống nhung lụa với những chuyến du lịch đắt đỏ và tủ đồ tràn ngập sản phẩm từ các nhà mốt cao cấp. Cô sưu tập loạt túi Hermes với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng, gồm cả Birkin lẫn Kelly da cá sấu bạch tạng - tuyên ngôn của giới thượng lưu. Người đẹp còn được chồng đại gia tặng không ít mẫu đồng hồ Richard Mille siêu xa xỉ như: RM 71-02 Automatic Tourbillon Talisman phiên bản Gloria (sản xuất giới hạn 7 chiếc trên toàn cầu); RM 74-01 Automatic Winding Tourbillon giá dao động 400.000 - 550.000 USD (10,5 tỷ - 14,5 tỷ đồng); RM 07-01 Automatic Winding Coloured Ceramics màu Lavender Pink 265.000 USD (khoảng 7 tỷ đồng); RM 07-01 Gold Carbon TPT 260.000 USD (gần 6,9 tỷ đồng).

Cả hai đều là fan trung thành của thương hiệu đồng hồ xa xỉ Richard Mille.

Minh "Nhựa" tên thật Phạm Trần Nhật Minh, sinh năm 1983, là con trai duy nhất của ông Phạm Văn Mười - tổng giám đốc công ty Nhựa Long Thành. Ở tuổi 43, anh có cuộc sống hôn nhân viên mãn và công việc kinh doanh thuận lợi.

Mina Phạm tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990, ở bên Minh "Nhựa" sau khi anh ly thân vợ đầu. Cả hai có giai đoạn đối mặt sóng gió tình cảm, nam doanh nhân từng mô tả đây là "cuộc tình đầy trắc trở, bão táp phong ba, nhưng chân tình và thời gian đủ làm mọi thứ tốt đẹp dần lên". Họ có hai con chung, ngoài ra Minh "Nhựa" còn có ba con riêng với vợ cũ.