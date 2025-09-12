Nữ đại gia U45 cùng bạn trai kém 15 tuổi khởi nghiệp, cái kết khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hiện nay, chuyện tình yêu chênh lệch tuổi tác dường như luôn dễ rơi vào cuộc tranh luận giữa tình yêu đích thực và thực tế cuộc sống. Có người cho rằng tuổi tác là rào cản và nghi ngờ sự trong sáng của mối quan hệ đó, nhưng cũng có người tin rằng chân thành có thể phá vỡ mọi giới hạn và dành lời khen ngợi cho sự dũng cảm ấy.

Câu chuyện tình yêu giữa chị Tô Mẫn (41 tuổi, doanh nhân ngành làm đẹp tại Hồ Nam, Trung Quốc) và bạn trai Giang Hạo (26 tuổi, sinh viên mới tốt nghiệp) đã tạo nên làn sóng chú ý trên mạng xã hội. Không chỉ bởi sự chênh lệch tuổi tác, mà quan trọng hơn, họ đã chứng minh rằng tình yêu thực sự không phụ thuộc vào con số, mà nằm ở sự đồng hành và thấu hiểu lẫn nhau.

Tô Mẫn và Giang Hạo.

Tô Mẫn vốn là người có kinh nghiệm lâu năm trong ngành làm đẹp ở quê nhà Hồ Nam. Từ việc bày bán mỹ phẩm ở vỉa hè, đến việc mở chuỗi cửa hàng mỹ phẩm, tất cả đều dựa vào sự dũng cảm dấn thân và tinh thần cầu tiến của chị. Nhờ đó, chị cũng có được nền tảng kinh tế vững chắc.

Năm 40 tuổi, trong một lần tham gia khóa đào tạo ngành làm đẹp, chị gặp Giang Hạo, lúc đó vừa mới tốt nghiệp. Anh học ngành quản lý thẩm mỹ, ăn nói chân thật, lại có cái nhìn mới mẻ về xu hướng ngành, ví dụ như mô hình “vận hành cộng đồng online và trải nghiệm trực tiếp offline” mà anh đề xuất, rất phù hợp với mong muốn nâng cấp hoạt động kinh doanh của Tô Mẫn.

Từ những lần trao đổi về công việc đến những câu chuyện thường nhật, hai người dần nảy sinh tình cảm và trở thành một đôi. Tô Mẫn khâm phục sự năng động và sáng tạo của Giang Hạo, còn anh lại tôn trọng kinh nghiệm và bản lĩnh của chị.

Cuối năm 2023, sau khi khảo sát, Tô Mẫn nhận thấy thị trường ngành làm đẹp ở Thâm Quyến có tiềm năng lớn hơn. Chị đề nghị bạn trai kém tuổi cùng rời quê hương tới Thâm Quyến lập nghiệp và anh đồng ý ngay.

Tuần đầu tiên đến Thâm Quyến, Tô Mẫn đã mạnh tay mua ngay một căn biệt thự 180m² ở khu Nam Sơn, có cửa sổ sát đất nhìn ra vịnh Thâm Quyến. Chị còn đặc biệt để dành một phòng làm văn phòng tạm, tiện để cả hai cùng trao đổi công việc. Với Tô Mẫn, căn nhà là chỗ dựa để “cắm rễ” ở thành phố mới, còn với Giang Hạo, được cùng bạn gái lên kế hoạch cho tương lai khiến anh càng thêm quyết tâm phải làm việc nghiêm túc.

Ổn định chỗ ở xong, cả hai lập tức bắt tay vào chuẩn bị mở thẩm mỹ viện. Tô Mẫn chọn địa điểm ở tòa nhà văn phòng gần khu thương mại cao cấp, thiết kế theo phong cách sang trọng tối giản, tập trung vào hai mảng chính chăm sóc da chuyên sâu và dưỡng sinh y học cổ truyền. Giang Hạo thì đảm nhận những việc nhỏ hơn như tự mình phỏng vấn, tuyển chọn nhân viên, soạn từng câu nói trong quy trình chăm sóc khách hàng, tìm nhà cung cấp thiết bị, so sánh giá cả từng li từng tí. Hệ thống thẻ thành viên cũng là do chính anh thức trắng nhiều đêm để lên kế hoạch.

Tháng 3/2024, thẩm mỹ viện chính thức khai trương. Hai tháng đầu, Giang Hạo gần như có mặt mỗi ngày ở thẩm mỹ viện, từ tiếp khách, sổ sách, đến công việc nhỏ nhất đều đích thân làm. Dần dần, thẩm mỹ viện của họ có được lượng khách quen ổn định. Giang Hạo cũng từ một “tay mơ” trở thành người có thể đảm đương vận hành độc lập.

Sau đó, một người bạn của Tô Mẫn vô tình quay lại quá trình hai người cùng nhau chuẩn bị khai trương và đăng lên mạng, lập tức thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Nhiều người bình luận: “Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Tô Mẫn có bản lĩnh dẫn dắt, Giang Hạo lại chịu khó và cầu tiến, đây mới đúng là hình mẫu của một tình yêu đẹp", “Tình cảm có sâu đậm đến đâu cũng phải có thực tế. Giang Hạo không ‘núp bóng’ Tô Mẫn, mà tự đứng vững trong công việc, đó mới là điều khiến mối quan hệ này đáng tin",...

Trước những bình luận, cả hai không lên tiếng nhiều. Họ vẫn đều đặn làm việc và sống theo nhịp riêng. Lúc rảnh, họ cùng nhau đi dạo công viên ở Thâm Quyến, hoặc cùng nhau tập gym.

Với họ, tuổi tác từng khiến cả hai băn khoăn, nhưng khi thực sự ở bên nhau, họ nhận ra rằng điều quan trọng không phải là khoảng cách tuổi mà là cả hai có sẵn sàng trưởng thành cùng nhau hay không. Tô Mẫn dùng kinh nghiệm mở đường, Giang Hạo dùng nỗ lực bù đắp. Trong công việc, họ bổ trợ cho nhau, trong cuộc sống, họ chăm sóc lẫn nhau.

Giang Hạo thường nói: “Tôi không muốn bị người khác nói là dựa dẫm Tô Mẫn, vì vậy tôi càng phải cố gắng hơn. Không chỉ để có thu nhập ổn định, mà còn để có thể đứng ngang hàng với cô ấy, cùng nhau sống tốt".

Hiện nay, công việc kinh doanh của cặp đôi phát triển ổn định. Trong căn biệt thự sang trọng, hình ảnh hai người cùng nhau thảo luận công việc đã trở nên quen thuộc.

Chặng đường từ Hồ Nam đến Thâm Quyến không có lời thề ước ồn ào, nhưng lại chứa đựng một thứ hạnh phúc chân thật nhất. Cả hai dùng chân thành đổi lấy chân thành, dùng nỗ lực để gánh vác trách nhiệm. Đây có lẽ là vẻ đẹp cảm động nhất của tình yêu chênh lệch tuổi tác.

Tình yêu không cần phải hoàn hảo, cũng chẳng nhất thiết phải tuân theo một khuôn mẫu chung. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, nhưng tình yêu cần “có thực”, nghĩa là cần được xây dựng trên nền tảng của sự thấu hiểu, trách nhiệm và cả nỗ lực chung.

Một mối quan hệ bền vững không đến từ sự chờ đợi hay những hy vọng mơ hồ, mà từ hai trái tim sẵn sàng bước cùng nhau qua thực tế cuộc sống với đủ đầy những thử thách, khác biệt và khoảng cách. Dù có chênh lệch tuổi tác hay xuất phát điểm, nếu cả hai đủ đồng lòng và quyết tâm, thì tình yêu ấy vẫn có thể vững chãi và lâu dài như bất kỳ mối quan hệ lý tưởng nào.