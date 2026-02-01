11 năm tìm công lý của người phụ nữ bị bạn thân chồng cưỡng hiếp

Vụ tấn công kinh hoàng

Tối 10/9/1993, sau một ngày đưa hai con lần lượt 5 và 7 tuổi đi xem nhạc kịch, Donna Palomba quá mệt và lên giường ngủ ngay khi về tới nhà. Người phụ nữ 36 tuổi ở nhà một mình cùng các con, trong khi chồng cô - John - đi dự đám cưới một người bạn. Đó là lần đầu tiên họ không ở qua đêm cùng nhau trong 12 năm kết hôn.

Giữa đêm, Donna - sống tại một thị trấn yên bình ở bang Connecticut - nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang và lập tức nhận ra đó không phải là tiếng chân trần của trẻ con. Đang nằm sấp, cô quay mặt ra cửa thì thấy một người đàn ông to lớn, che kín mặt.

"Ngay khi tỉnh giấc, tôi biết có điều gì đó cực kỳ tồi tệ đang xảy ra", Donna kể với NBC Dateline.

Donna Palomba đấu tranh cho nạn nhân bị tấn công tình dục suốt nhiều năm. Ảnh: NBC

Chưa kịp phản ứng, người đàn ông đã lao lên người cô, trùm bao gối lên đầu để bịt mắt, rồi trói hai tay Donna ra sau lưng bằng một chiếc quần tất. "Khi đó tôi không thể chống cự vì đã bị trói. Tôi chỉ nhớ hắn cắt giật tung quần áo của tôi, lật tôi lại và cưỡng hiếp", Donna, hiện 69 tuổi, nói với Oxygen.

Trong lúc Donna hoàn toàn bất lực, kẻ tấn công còn rút ra một khẩu súng. Hắn nhét nòng súng vào miệng cô, dí vào thái dương trước khi lật cô nằm sấp và chĩa súng vào lưng. Trước khi rời khỏi ngôi nhà, hắn còn dọa sẽ quay lại giết cô nếu báo cảnh sát.

Donna sau đó tự cởi được dây trói và vội vã chạy sang phòng các con. Hai đứa trẻ lúc này vẫn đang ngủ say.

Bất chấp lời đe dọa, Donna vẫn tìm cách gọi cảnh sát nhưng phát hiện đường dây điện thoại đã bị cắt, buộc phải chạy sang nhà hàng xóm.

"Các con tôi vẫn an toàn nhưng đang ở nhà một mình. Chúng mới 7 và 5 tuổi. Xin hãy giúp tôi, tôi không muốn bỏ chúng lại một mình. Tôi phải làm gì đây?", Donna hoảng loạn nói với tổng đài 911.

Người hàng xóm lập tức cầm một chiếc rìu chạy sang nhà Donna để canh chừng cho đến khi cảnh sát tới.

Donna cũng gọi cho anh trai chồng, người sau đó đến trông các cháu, trong khi cô được đưa tới bệnh viện kiểm tra và thu thập mẫu ADN của kẻ tấn công.

Tuy nhiên, Donna kiên quyết không để ai gọi cho chồng vì không muốn "làm anh hoảng sợ". Hôm sau, khi John trở về, Donna mới trực tiếp nói cho anh biết. "Tôi nhớ anh ấy lao ra khỏi phòng và thốt lên ''Không!' Sao chuyện này có thể xảy ra?'. Đó là cơn ác mộng tồi tệ nhất của anh ấy", Donna kể.

Donna và chồng - John Palomba. Ảnh: NBC

Tưởng rằng mọi chuyện tồi tệ đã qua, một tháng sau khi trình báo vụ cưỡng hiếp, Donna lại bị đối xử như nghi phạm. Cảnh sát cho rằng cô bịa chuyện và còn đe dọa sẽ bắt cô.

"Bằng chứng" mà cảnh sát đưa ra khi đó chỉ là lời đồn trong thị trấn, do một người lan truyền. Họ cho rằng Donna đang ngoại tình và đã bịa ra chuyện bị cưỡng hiếp sau khi bị con bắt quả tang ở cùng người tình vào tối hôm đó.

Donna kiên quyết phủ nhận tin đồn này. 8 năm sau vụ tấn công, cô và chồng đã đệ đơn kiện lên Sở cảnh sát Waterbury. Trong quãng thời gian này, Donna được chẩn đoán mắc ung thư vú, trong khi danh tính kẻ cưỡng hiếp vẫn chưa được làm rõ.

Sau này, vụ án được chuyển cho điều tra viên Neil O'Leary của Sở cảnh sát Waterbury - người sau đó trở thành cảnh sát trưởng. Ngay từ đầu, ông đã tin lời Donna.

Mối liên hệ gần gũi

John và Donna nhận ra kẻ tấn công nhiều khả năng là người quen, bởi ngôi nhà không có dấu hiệu đột nhập và hắn dường như biết rõ John vắng nhà để đi dự đám cưới. Donna nói: "Tôi không biết hắn là ai hay ở đâu. Tôi không rõ hắn có nắm rõ công việc, đời sống cá nhân hay các mối quan hệ xã hội của tôi không, nhưng tôi biết chắc đó là người quen. Đó là điều đáng sợ nhất".

Vụ án từng rơi vào bế tắc, nhưng đến năm 2004, điều tra viên O’Leary nghi ngờ kẻ tấn công Donna là một người đàn ông tên John Regan - bạn thân của chồng Donna. "Nếu phải kể tên khoảng 10 người bạn thân thiết nhất của tôi, chắc chắn Regan sẽ nằm trong danh sách đó. Chúng tôi biết nhau rất rõ", John nói.

Thời điểm Donna bị tấn công, em họ Regan tổ chức tiệc độc thân gần nhà gia đình Palomba, đồng nghĩa Regan có mặt trong khu vực này.

Mối liên hệ này được hé lộ sau khi Regan bị tố cáo tấn công tình dục một phụ nữ 21 tuổi, là cấp dưới của anh ta ở công ty lợp mái địa phương. Nạn nhân đã kịp vùng thoát và chạy trốn.

Khi Regan bị khởi tố với cáo buộc giam giữ người trái phép, điều tra viên O’Leary yêu cầu ông ta phải cung cấp mẫu ADN. Kết quả giám định sau đó xác nhận ADN của Regan trùng với mẫu thu được tại hiện trường khi Donna bị tấn công.

Vợ chồng Donna bàng hoàng trước kết quả này, đau lòng khi hung thủ là người họ từng tin tưởng, nhưng cũng nhẹ nhõm vì cuối cùng kẻ gây án đã bị đưa ra ánh sáng. Họ kể vài năm sau vụ cưỡng hiếp, có thời điểm còn cùng Regan đi biển chơi cả ngày với nhóm bạn. "Thật không thể tin được người mà chúng tôi từng thân thiết có thể làm chuyện như vậy", Donna nói.

John Regan, kẻ cưỡng hiếp Donna. Ảnh: NBC

Tháng 10/2004, Regan bị truy tố về tội bắt cóc Donna, do thời điểm đó, thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội hiếp dâm đã hết. Ông ta phủ nhận cáo buộc bắt cóc và được tại ngoại.

Đến năm 2005, Regan tiếp tục tìm cách bắt cóc Lindsey Ferguson, một nữ vận động viên chạy việt dã, tại bãi đỗ xe trường trung học của cô ở bang New York. Một huấn luyện viên của trường nghe thấy tiếng kêu cứu đã kịp thời can thiệp, giúp nạn nhân thoát thân, trong khi Regan bị khống chế và bắt giữ.

Khám xét chiếc xe van của Regan, cảnh sát phát hiện hai nút thòng lọng, một tấm bạt, một ống tiêm cùng thuốc kháng histamine - loại có thể gây buồn ngủ. Regan sau đó bị tuyên phạt 12 năm tù vì vụ bắt cóc này, và thêm 15 năm tù liên quan đến các hành vi phạm tội đối với Donna và nạn nhân trong vụ án năm 2004.

Tiếp tục cuộc sống

Tháng 8/2017, Regan đủ điều kiện được xem xét giảm án, đồng nghĩa có thể được trả tự do sau vài tháng. Phát hiện ra điều này, Donna quyết định làm việc với chính quyền ở New York để áp dụng luật quản lý dân sự cho tội phạm tình dục. Cô ra tòa một lần nữa vào năm 2021, yêu cầu xác định xem liệu Regan có phù hợp để hòa nhập xã hội hay liệu ông ta có khả năng tái phạm hay không.

Cuối cùng, bồi thẩm đoàn xác định Regan có khả năng tái phạm vì tâm lý bất thường. Do đó, ông ta bị buộc phải sống trong một cơ sở chăm sóc sức khỏe tâm thần hoặc nơi ở được phê duyệt, dưới sự giám sát nghiêm ngặt cho đến khi có quyết định khác từ thẩm phán.

Kể từ sau vụ việc kinh hoàng, Donna dành phần lớn cuộc đời mình để hỗ trợ các nạn nhân bị xâm hại tình dục. Bà hiện điều hành tổ chức từ thiện Jane Doe No More, với mục tiêu tiếp thêm sức mạnh và hy vọng cho những người sống sót sau các tội ác tình dục.

"Tôi hy vọng câu chuyện này sẽ tiếp thêm dũng khí cho những phụ nữ khác, để họ hiểu rằng nếu bạn là nạn nhân của hiếp dâm, bạn không làm gì sai, và bạn hoàn toàn có thể kiên cường vượt qua nó để có một cuộc sống tươi đẹp", Donna nói.