Hàng trăm tài tử, mỹ nhân đổ bộ siêu thảm đỏ Oscar lần thứ 98

Leonardo DiCaprio xuất hiện với phong cách cổ điển trong bộ tuxedo đen của Dior. Anh phối cùng áo sơ mi trắng và nơ đen truyền thống, tạo tổng thể lịch lãm và chuẩn mực của thảm đỏ Oscar. Thiết kế tối giản nhưng tinh tế, tôn lên phong thái chững chạc của tài tử Hollywood.

Timothée Chalamet gây chú ý với bộ suit trắng toàn tập của Givenchy. Anh kết hợp trang phục với kính râm đen và giày cùng tông, tạo phong cách thời trang hiện đại và phá cách. Lựa chọn táo bạo giúp nam diễn viên trở thành một trong những gương mặt nổi bật trên thảm đỏ.

Michael B. Jordan diện suit đen của Louis Vuitton với thiết kế cổ đứng hiện đại. Trang phục có phom dáng gọn gàng, kết hợp các chi tiết kim loại nhỏ tạo điểm nhấn.

Chris Evans xuất hiện trong bộ tuxedo đen hai hàng khuy của Giorgio Armani. Nam diễn viên kết hợp kính râm tròn và nơ đen, tạo phong cách vừa cổ điển và mang lại vẻ lịch lãm, đậm chất quý ông Hollywood.

Anne Hathaway thu hút sự chú ý với thiết kế Valentino Haute Couture màu đen thêu họa tiết hoa tinh xảo. Chiếc váy cúp ngực ôm sát cơ thể, phần chân váy đuôi cá kéo dài phía sau. Nữ diễn viên kết hợp găng tay dài màu đen và trang sức kim cương, tạo nên vẻ sang trọng mang phong cách cổ điển Hollywood.

Channing Tatum diện suit đen hai hàng khuy của Versace. Nam diễn viên phối cùng áo sơ mi trắng và cà vạt đen, giữ phong cách cổ điển, nam tính.

Emma Stone chọn thiết kế ánh bạc của Louis Vuitton. Chiếc váy dáng ôm sát, phủ chất liệu sequin lấp lánh với phần vai nhỏ tinh tế, tôn vóc dáng thanh mảnh của nữ diễn viên.

Nicole Kidman diện váy Chanel strapless màu kem. Phần thân trên được đính kết cầu kỳ, kết hợp chi tiết lông vũ mềm mại ở eo và chân váy. Thiết kế mang tinh thần haute couture cổ điển, tôn vẻ sang trọng của minh tinh kỳ cựu.

"Người đẹp không tuổi" Demi Moore thể hiện đẳng cấp ngôi sao với thiết kế Gucci mang phong cách avant-garde. Váy đuôi cá với hai tone màu đen - xanh ánh kim được phủ lông vũ và họa tiết gợi hình cánh chim, phần cổ áo dựng cao tạo vẻ ngoài trẻ trung, sinh động.

Bella Thorne chọn phong cách gợi cảm với đầm xuyên thấu màu đen của Gucci. Thiết kế ôm sát cơ thể, tay dài bằng vải sheer cùng chi tiết lông vũ ở cổ tay mang hơi hướm Hollywood xưa.

Arden Cho xuất hiện trong thiết kế của Miss Sohee Couture. Bộ váy ren đen ôm sát kết hợp áo choàng màu xanh lá thêu họa tiết hoa và chim, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và nổi bật trên thảm đỏ.

Charithra Chandran dự thảm đỏ Oscar lần thứ 98 với váy dạ hội xanh lục bảo. Thiết kế cúp ngực với phần thân váy ôm dáng và chi tiết xếp nếp lớn phía sau tạo hiệu ứng như chiếc nơ khổng lồ, giúp tổng thể thêm nổi bật.

Chase Infiniti xuất hiện trong thiết kế Louis Vuitton màu tím lavender. Chiếc váy dáng ôm phần thân trên với dây cổ halter, trong khi chân váy xếp tầng nhiều lớp bèo nhún kéo dài phía sau tạo vẻ nữ tính, cầu kỳ.

Barbie Ferreira gây ấn tượng với bộ váy xanh cobalt của GapStudio by Zac Posen. Thiết kế có phom corset tôn dáng, phần chân váy dài với các hàng cúc phía trước và tà váy xòe rộng tạo hiệu ứng kịch tính khi di chuyển.

Benate Beinsve diện váy quây đơn giản nhưng màu sắc nổi bật đến từ Louis Vuitton. Thiết kế strapless tối giản với đường xẻ cao ở đùi, kết hợp sandal cao gót cùng tông.

Bruna Marquezine diện váy dạ hội strapless ôm sát phủ sequin ánh kim màu bạc xám. Thiết kế tối giản tôn dáng, kết hợp dây chuyền kim cương và giày cao gót mũi nhọn, mang vẻ sang trọng hiện đại.

Năm nay, xu hướng đầm đuôi cá trở lại mạnh mẽ, được các nhà thiết kế, thương hiệu từ bình dân đến xa xỉ và cả mỹ nhân Hollywood ưa chuộng. Rose Byrne lên thảm đỏ Oscar với váy đen cúp ngực của Dior. Thiết kế đuôi cá với các họa tiết hoa thêu ánh kim trải dọc thân và chân váy mang lại vẻ cổ điển.

Mckenna Grace diện váy dạ hội màu hồng phấn của Vera Wang. Thiết kế cổ chữ V với phần chân váy bồng xếp nếp lớn tạo dáng công chúa, kết hợp trang sức kim cương nhẹ nhàng.

Heidi Klum lựa chọn chiếc váy ôm sát màu champagne của Chrome Hearts. Trang phục được đính họa tiết pha lê chạy dọc thân váy, tạo hiệu ứng lấp lánh và giúp cựu siêu mẫu người Đức nổi bật dưới ánh đèn thảm đỏ.

Kumail Nanjiani chọn bộ tuxedo đen cổ điển của Giorgio Armani dự thảm đỏ với toàn mỹ nhân Hollywood. Tài tử gốc Pakistan phối trang phục cùng nơ đen và ghim cài áo kim loại hoàn thiện vẻ ngoài lịch lãm.