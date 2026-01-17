Bộ ảnh đại gia đình Gia Lai gần 100 người gây sốt vì được chụp đều đặn 22 năm

Những ngày đầu năm 2026, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp đại gia đình đông tới gần 100 người, đủ mặt 4 thế hệ, được xếp ngay ngắn trong cùng một khung hình. Điều khiến cộng đồng mạng đặc biệt chú ý không chỉ nằm ở số lượng thành viên "đông kỷ lục", mà còn bởi đây là bộ ảnh được chụp đều đặn suốt 22 năm, năm nào cũng đủ đầy.

Bộ ảnh đại gia đình gần 100 người gây sốt mạng.

Chủ nhân của loạt ảnh gây sốt là Nguyễn Thị Thắng (22 tuổi, sống tại TP.HCM). Trên trang cá nhân, cô chia sẻ: “Đây là truyền thống lâu đời của đại gia đình. Mình không biết bắt đầu từ lúc nào, chỉ biết ảnh đại gia đình có trước khi mình ra đời. 22 năm mình đều được chụp ảnh cùng cả nhà, dân số chỉ có tăng chứ không hề giảm. Trong ảnh gồm 4 thế hệ, mình luôn tự hào về truyền thống gia đình, mỗi dịp năm mới đều mong chờ giây phút cả nhà được gặp nhau để chụp tấm ảnh này”.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, bộ ảnh đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác và chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự sum vầy hiếm có, đồng thời xúc động khi chứng kiến một truyền thống gia đình được gìn giữ bền bỉ suốt hơn hai thập kỷ.

Truyền thống chụp ảnh bắt đầu từ năm 2003

Trả lời PV Báo điện tử VTC News, Nguyễn Thị Thắng cho biết đại gia đình bên nội của mình sinh sống chủ yếu tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, hiện có khoảng 100 thành viên. Ông nội Thắng có 12 người con, 8 con trai, 4 con gái. Bố Thắng là người con thứ 7; ông đang sống cùng chú út.

“Người lớn tuổi nhất là ông nội mình năm nay đã 96 tuổi, còn thành viên nhỏ nhất mới chỉ được 2 tháng tuổi. Mỗi lần chụp ảnh, nhìn đủ các thế hệ đứng cạnh nhau, từ ông bà, cha mẹ cho đến con cháu, ai cũng thấy rất đặc biệt. Sự hiện diện đầy đủ ấy khiến không khí đầu năm trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều”, Thắng chia sẻ.

Bức ảnh đại gia đình chụp năm 2003.

Trong những khung hình được lan truyền, có thể thấy rõ sự thay đổi theo thời gian, những em bé ngày nào nay đã trở thành người lớn, lập gia đình, bế trên tay thế hệ kế tiếp; hàng ngũ con cháu mỗi năm lại đông thêm. Chính sự nối tiếp ấy khiến mỗi bức ảnh không chỉ đơn thuần là kỷ niệm, mà còn là dấu mốc của từng chặng đường gia đình đi qua.

Theo lời kể của ba Thắng, truyền thống chụp ảnh chung của đại gia đình bắt đầu từ năm 2003. Thời điểm đó, ba mẹ cô vừa tổ chức đám cưới vào cuối năm 2002. Tết Nguyên đán năm ấy đến rất gần ngày cưới.

“Nhân dịp đầu năm, dượng của mình (chồng của cô, dì gọi là dượng) mang máy ảnh về nhà nội để ghi lại khoảnh khắc sum họp của cả gia đình. Ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là chụp cho vui, để làm kỷ niệm, nhưng không ngờ, từ bức ảnh đầu tiên đó, việc chụp ảnh đại gia đình vào mỗi dịp Tết lại trở thành thói quen, rồi dần dần thành truyền thống mà cả nhà đều trân trọng”, Thắng kể.

Cả gia đình chụp ảnh năm 2009, các thành viên đã đông hơn nhiều.

Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, dù các thành viên ngày một đông, chụp ảnh chung đầu năm vẫn luôn được cả nhà thống nhất giữ gìn như một “nghi thức” không thể thiếu.

Theo Thắng, năm nào cũng vậy, đúng mùng 1 Tết, đại gia đình lại tụ họp đông đủ tại nhà nội. Buổi gặp mặt bắt đầu bằng việc thắp nhang tưởng nhớ gia tiên, chúc Tết và mừng tuổi ông nội. Sau đó, các bác, các chú, các cô lì xì cho con cháu, trao nhau những lời chúc đầu năm.

“Khi mọi nghi thức đầu năm đã xong, cả gia đình sẽ quây quần lại để chụp ảnh chung. Đó như một cách để lưu giữ trọn vẹn khoảnh khắc sum vầy thiêng liêng của ngày đầu năm mới”, Thắng nói.

Điều đặc biệt là việc tụ họp đông đủ gần 100 thành viên không quá khó khăn, bởi phần lớn mọi người đều sinh sống gần nhau. Gia đình thường xuyên gặp mặt trong những dịp quan trọng như mừng thọ ông nội, đám giỗ, đám cưới, hoặc những lần cùng nhau trở về nhà nội sau mưa bão để dọn dẹp, san sẻ công việc.

Một số ít người đi học, đi làm tại TP.HCM thường tranh thủ trở về vào dịp đầu năm hoặc các kỳ nghỉ lễ. Chính sự gắn bó thường xuyên ấy đã giúp đại gia đình luôn duy trì được sự kết nối bền chặt qua nhiều thế hệ.

Bức ảnh đại gia đình chụp năm 2019.

5–10 phút “hỗn loạn” và những tràng cười không dứt

Nhắc đến khâu chuẩn bị chụp ảnh, Thắng không giấu được sự hào hứng: “Chỉ riêng việc gọi các cháu nhỏ tập hợp và sắp xếp đội hình thôi cũng mất khoảng 5–10 phút. Vừa gọi, vừa dỗ, vừa cười. Cả sân lúc nào cũng rộn ràng tiếng nói, tiếng cười”.

Sau đó là công đoạn canh góc máy, sắp xếp vị trí sao cho không ai che mặt ai, tất cả đều xuất hiện đầy đủ, gọn gàng trong khung hình. “Những lúc đó nhìn thì hơi lộn xộn, nhưng vui lắm. Chính những khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường ấy lại trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất mỗi lần chụp ảnh”, Thắng chia sẻ.

Khi tiếng máy ảnh vang lên, cả đại gia đình cùng nhìn về một hướng, nở nụ cười trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng phía sau mỗi bức ảnh là cả một buổi sáng đầu năm rộn ràng, ấm áp, nơi mọi người được gặp nhau, hỏi han nhau sau một năm bận rộn.

Với gia đình Thắng, ảnh chụp đầu năm không đơn thuần là hình lưu niệm. Đó còn là cách để cả nhà nhìn lại sự thay đổi qua từng năm, thêm những gương mặt mới, thêm những đứa trẻ chào đời, và cũng để trân trọng hơn sự hiện diện của những người lớn tuổi.

“Mỗi lần xem lại ảnh cũ, em thấy được tuổi thơ của chính mình, thấy những giai đoạn đã đi qua cùng đại gia đình. Có những người trong ảnh năm ấy giờ tóc đã bạc hơn, có những em bé ngày xưa nay đã cao lớn. Nhìn ảnh là nhớ lại rất nhiều kỷ niệm”, Thắng tâm sự.

Đại gia đình chụp ảnh kỷ niệm năm 2021.

Bức ảnh đại gia đình chụp năm 2019, chất lượng hình ảnh đã tốt hơn.

Quan trọng hơn, theo cô gái trẻ, đây còn là cách để nhắc nhở và truyền lại cho các thế hệ sau về một truyền thống gia đình đầy ý nghĩa, truyền thống của sự sum vầy và gắn kết.

“Với riêng em, dù có đi đâu xa hay trải qua những lúc khó khăn, thì khi trở về nhà, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về. Là nơi em cảm thấy thoải mái khi được trò chuyện cùng anh chị em, cô dì chú bác và vui đùa bên các cháu nhỏ”, Thắng nói. Cô rất bất ngờ khi những bức ảnh gia đình lại được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Khi đọc bình luận, Thắng thấy nhiều bạn bày tỏ sự ngưỡng mộ vì gia đình họ chưa từng có bức ảnh đầy đủ các thành viên.

Đại gia đình diện áo dài chụp ảnh vào đầu năm 2024.

Từ câu chuyện của mình, Thắng mong muốn có thể truyền cảm hứng đến nhiều người: “Nếu gia đình mình chưa có truyền thống này, thì hãy mạnh dạn trở thành người khởi xướng đầu tiên. Việc tụ họp đông đủ đã khó, duy trì được điều đó suốt nhiều năm lại càng đáng quý. Bởi theo thời gian, ông bà rồi cũng sẽ già đi, và những bức ảnh chính là cách để mình gìn giữ hình ảnh, ký ức về những người thân yêu”.