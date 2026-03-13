Chàng trai 28 tuổi cưới mẹ đơn thân 5 con, 51 tuổi sau ba tháng hẹn hò

Azmirullah bằng tuổi con đầu trong số 5 người con của Wan Nazihah. Tuy nhiên, chàng trai Malaysia cho hay chưa bao giờ thấy ngượng ngùng về khoảng cách tuổi tác giữa hai vợ chồng. Trái lại, anh thường xuyên đưa vợ cùng tham dự các sự kiện xã hội hoặc những buổi gặp gỡ.

Chàng trai trẻ thừa nhận đôi khi người ta nhầm Wan Nazihah là mẹ mình.

"Điều đó là bình thường và tôi không ngại khi nói cô ấy là vợ mình, vì đó là sự thật", anh nói với Harian Metro. "Tôi yêu vợ đến mức muốn ở bên cô ấy mọi lúc trong ngày".

Wan Nazihah, một bà mẹ đơn thân, cho biết bắt đầu cởi mở hơn với việc tái hôn khoảng 5 năm sau khi chồng đầu qua đời năm 2014 do bệnh tiểu đường. Vào thời điểm đang mong mỏi có một người đàn ông tốt đồng hành, Azmirullah đã chủ động tìm đến cô.

Theo Straitstimes, cả hai quen nhau qua Facebook hồi tháng 5/2019, khi họ lần lượt 21 và 44 tuổi. Đến tháng 8 năm đó thì quyết định kết hôn.

"Chúng tôi không hẹn hò lâu. Chúng tôi quyết định kết hôn chỉ sau ba tháng quen biết", Azmirullah cho biết.

Wan Nazihah bổ sung: "Ban đầu anh ấy ấn like các bức ảnh của tôi trên Facebook, rồi từ đó chúng tôi làm quen và tìm hiểu nhau. Không lâu sau, anh ấy đã ngỏ lời cầu hôn".

Cặp vợ chồng lệch tuổi vẫn hạnh phúc sau 7 năm kết hôn. Ảnh: Mothership

Bà mẹ đơn thân cho hay trước khi nhận lời, cô đã thực hiện một nghi thức cầu nguyện đặc biệt để xin thánh Allah soi đường, chỉ lối.

Đặc biệt, cả hai bên gia đình đều chấp nhận chuyện tình yêu lệch tuổi của họ.

Thời điểm mới yêu, công việc kinh doanh cung cấp bình gas cho các hộ gia đình và cơ sở nhỏ của Wan Nazihah tại thị trấn ven biển Gong Badak, bang Terengganu, đang gặp nhiều khó khăn. Azmirullah đã chủ động liên hệ, đề nghị giúp cô quản lý và khôi phục hoạt động kinh doanh.

"Lúc đầu tôi chỉ định hỗ trợ, nhưng cuối cùng chúng tôi nên duyên vợ chồng. Có lẽ đó là số phận", anh nói.

Cả hai hiện sống hạnh phúc, thường xuyên chia sẻ ảnh lên tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này đôi khi cũng kéo theo những sự soi xét không mong muốn.

Trước những lời cáo buộc cho rằng Azmirullah kết hôn với Wan Nazihah vì mục đích tiền bạc, Azmirullah thẳng thừng bác bỏ. "Thực tế, tôi không ngồi không để hưởng thụ. Tôi vẫn đang cùng cô ấy điều hành công việc kinh doanh", anh nói.

Trong khi đó Wan Nazihah, người nhận xét chồng chín chắn và có trách nhiệm, cho biết không bận tâm trước những lời soi mói về khoảng cách tuổi tác giữa hai người. "Tôi không coi đây là vấn đề, bởi ngoài kia cũng có nhiều phụ nữ chung sống với người bạn đời trẻ hơn cả chồng tôi", cô nói.