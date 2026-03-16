An ninh Oscar siết chặt nhất lịch sử giữa bối cảnh căng thẳng ở Trung Đông

Theo các quan chức, công tác an ninh tại lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tối 15/3 (sáng 16/3 theo giờ Hà Nội) tại Hollywood sẽ được tăng cường "tốt hơn bao giờ hết", với vành đai an ninh rộng khoảng một dặm (1,6 km) bao quanh khu vực tổ chức.

Nhà hát Dolby tại thành phố Los Angeles, nơi tổ chức lễ trao giải Oscar 2026. Ảnh: GC

Buổi lễ do MC Conan O’Brien dẫn dắt, diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles). Ngoài chương trình chính phát sóng giờ vàng, sự kiện còn bao gồm các hoạt động như thảm đỏ, tiệc gala và dạ tiệc dành cho khách mời.

Đại úy Mike Bland của Sở Cảnh sát Los Angeles (LAPD) cho biết lực lượng này sẽ triển khai đơn vị đặc biệt Major Events Group - nhóm phụ trách đảm bảo an ninh cho các sự kiện lớn như Oscar.

"Chúng tôi đã lên kế hoạch trước cho mọi tình huống. Hệ thống đã sẵn sàng để xử lý bất kỳ thách thức nào nhanh nhất và an toàn nhất có thể", Bland nói.

Theo ông, LAPD sẽ huy động nhiều nhân sự hơn bất kỳ kỳ Oscar nào trong gần 100 năm lịch sử của giải thưởng. Ngoài việc tăng cường lực lượng, kế hoạch an ninh còn bao gồm nhiều lớp vành đai bảo vệ, phương án điều tiết giao thông và sự hiện diện dày đặc của cảnh sát tại khu vực Hollywood. Nhiều tuyến đường quanh địa điểm tổ chức cũng sẽ bị phong tỏa.

LAPD sẽ thiết lập các vòng kiểm soát an ninh xung quanh khu vực sự kiện, trong đó chỉ những khách mời và nhân sự được cấp phép mới được phép đi qua.

Sở Cảnh sát Los Angeles sẽ điều động nhiều nhân viên tới lễ trao giải Oscar vào tối Chủ nhật. Ảnh: Nypost

Kế hoạch cũng bao gồm sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên bang. Các lực lượng liên bang và địa phương sẽ làm việc cùng Lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố để theo dõi mạng xã hội và thu thập thông tin tình báo.

Dù vậy, Bland nhấn mạnh hiện không có mối đe dọa cụ thể nào nhằm vào thành phố Los Angeles hoặc lễ trao giải Oscar. "Không có mối đe dọa cụ thể nào đối với Los Angeles hay Viện Hàn lâm. Nhưng trong kế hoạch này, chúng tôi vẫn tính đến mọi nguy cơ có thể xảy ra," ông nói. "Rõ ràng trên thế giới đang có nhiều diễn biến mà chúng tôi phải lưu ý, đồng thời việc tăng cường nhân sự cũng dựa trên kinh nghiệm từ các năm trước".

Theo Los Angeles Times, mối lo ngại gia tăng trong tuần này sau vụ nổ súng tại Đại học Old Dominion ở bang Virginia ngày 12/3, do một người từng bị kết án liên quan tới tổ chức IS gây ra. Cùng tuần, một người đàn ông mất người thân trong cuộc không kích của Israel tại Lebanon cũng lái xe tải đâm vào một giáo đường Do Thái và trường mầm non, làm dấy lên lo ngại về các vụ tấn công đơn lẻ.

Các công nhân di chuyển một bức tượng Oscar trong quá trình chuẩn bị cho lễ trao giải. Ảnh: AFP

Trong một buổi họp báo vào thứ Tư, các nhà sản xuất điều hành chương trình Oscar là Katy Mullan và Raj Kapoor cũng cho biết lễ trao giải sẽ được tăng cường an ninh. "Chúng tôi nhận được sự hỗ trợ từ FBI và LAPD, và đó là một sự hợp tác chặt chẽ", Kapoor nói. "Buổi lễ này phải diễn ra một cách suôn sẻ như một chiếc đồng hồ. Chúng tôi muốn tất cả những người đến tham dự chương trình này, những người chứng kiến buổi lễ, thậm chí là những người hâm mộ chương trình khi họ đứng ngoài các hàng rào, đều cảm thấy an toàn, được bảo vệ và chào đón. Đó là trách nhiệm của đội ngũ sản xuất".

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 (Oscar 2026) quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood trên thảm đỏ và sân khấu trao giải. Theo công bố từ ban tổ chức, sự kiện năm nay dự kiến có sự góp mặt của loạt tên tuổi nổi bật như Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Anne Hathaway, Robert Downey Jr., Chris Evans và Adrien Brody, Priyanka Chopra Jonas, Gwyneth Paltrow, Demi Moore...