Chàng tiếp viên 26 tuổi cưới nữ đại gia 50 tuổi, khoe tình cảm quá “nóng mắt” khiến cư dân mạng sục sôi

Tình yêu là sự cộng hưởng của tâm hồn, không liên quan đến những vết nhăn mà thời gian khắc lên khuôn mặt. Theo quan điểm của nhiều người, một cuộc hôn nhân phù hợp nhất định phải là hai người có độ tuổi tương đồng, xuất thân tương xứng, nếu chênh lệch quá lớn, hôn nhân sẽ khó bền lâu. Nhưng thực ra, hôn nhân không có quy tắc cố định nào, miễn là hai người thật lòng yêu nhau, dù chênh lệch lớn vẫn có thể nảy sinh ngọn lửa tình yêu.

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc đang dậy sóng trước những đoạn clip ngọt ngào giữa một chàng tiếp viên hàng không 26 tuổi và bà xã anh là một nữ đại gia 50 tuổi. Theo Sohu, nữ đại gia này từng trải qua một cuộc hôn nhân.

Ngày trước, cô và chồng cũ đến với nhau bằng hai bàn tay trắng, nhờ lao động chăm chỉ mà tích lũy vốn dần dần, sau này kinh doanh ngày càng lớn và trở thành thương gia nổi tiếng trong khu vực. Nhưng sau đó, chồng cô ngoại tình nên cô dứt khoát ly hôn. Cả hai chia tài sản và đường ai nấy đi. Nữ đại gia dựa vào kinh nghiệm trước đây, quản lý cửa hàng khá tốt, cuộc sống hiện tại tuy không bằng trước nhưng vẫn rất dư giả.

Một lần, khi cô đi công tác bằng máy bay, một chàng tiếp viên cao ráo chủ động tiếp cận. Anh không chỉ chăm sóc cô chu đáo trên máy bay mà còn chủ động xin số liên lạc, và hẹn gặp riêng. Trước những lời tán tỉnh ngọt ngào của chàng tiếp viên, nữ đại gia vốn đã cô đơn lâu ngày liền bị chinh phục. Chỉ sau vài ngày tiếp xúc, cả hai đã sống cùng nhau, coi như xác định mối quan hệ.

Khi đó nữ đại gia hỏi: “Em lớn tuổi hơn anh nhiều, anh thật sự muốn cưới em sao?”. Chàng tiếp viên cười: “Tuổi tác không phải khoảng cách, anh bị thu hút bởi con người em, ở bên em anh cảm thấy rất thoải mái, vậy là đủ".

Sau đó, chàng tiếp viên nghỉ việc, luôn bên cạnh chăm sóc nữ đại gia, hàng ngày đi cùng cô đến công ty. Dù không biết quản lý công việc, nhưng trong cuộc sống anh chăm sóc cô chu đáo, tình cảm của cả hai ngày càng nồng thắm.

Chẳng mấy chốc, họ tiến tới hôn nhân. Nhà trai thấy cô dâu đã ngoài 50 tuổi nên phản đối. Họ bức xúc quát anh: “Sao lại lấy một bà vợ già thế này, đã có thể làm mẹ anh ấy rồi". Tuy nhiên, một số khác vẫn ủng hộ mối quan hệ này vì biết cô dâu là một nữ đại gia giàu có.

Sau khi cưới, người đàn ông trở thành lái xe riêng của vợ, hai người luôn bên nhau như hình với bóng.

Qua những đoạn clip được cặp đôi đăng tải lên mạng xã hội cho thấy, mỗi lần chồng trẻ về nhà, người vợ đều háo hức ra đón. Nhưng mỗi lần người vợ chủ động đòi hôn, chồng cô lại không mấy sẵn lòng, thậm chí không dám nhìn thẳng vợ, chỉ đưa mặt lại gần áp má vợ.

Chính vì thế, không ít người cho rằng chàng trai này cưới nữ đại gia chỉ vì tiền. Một số netizen trêu: “Chàng trai này không ngờ vì tiền mà dám chịu đựng", "Chàng trai này ý đồ quá rõ ràng, chắc vài năm nữa khi đủ tiền sẽ ly hôn, ai mà chịu sống cả đời với một bà già".

Tuy nhiên cũng có netizen chúc phúc: “Trước tình yêu chân thật, tuổi tác chẳng là vấn đề, chúc hai bạn trẻ mãi hạnh phúc, đặc biệt là cô dâu sống lâu trăm tuổi".