Vợ chồng 40 năm tiền ai nấy tiêu, chồng lắp 7 camera đề phòng vợ

Ông Li và bà Chen, cùng ngoài 70 tuổi, kết hôn cách đây 40 năm qua mai mối. Do không có nhiều tình cảm trước hôn nhân, hai người nhanh chóng thống nhất độc lập về tài chính, mỗi người tự kiếm tiền và chi trả các khoản sinh hoạt của mình.

Sự rạch ròi dần mở rộng sang những sinh hoạt thường ngày. Hai người tự nấu ăn, dùng bữa riêng và ngủ ở phòng riêng.

Trong một chương trình hòa giải của Kênh Truyền hình Tổng hợp Phúc Kiến, bà Chen cho biết điều khiến bà buồn không nằm ở chuyện tiền bạc mà là cảm giác thiếu sự quan tâm từ chồng. Ông Li lại nhìn nhận khác, cho rằng cả hai đều có thu nhập nên việc tự lo chi phí là công bằng và giúp tránh tranh cãi về tiền bạc.

Ông Li và bà Chen trong chương trình hòa giải. Ảnh: Singtao Daily

Khoảng cách giữa hai người càng lớn khi ông Li còn làm thuyền viên nhiều năm, thường xuyên xa nhà. Ông Li cho biết, khi ở bên nhau, hai người từng nhiều lần cãi vã, bà Chen có lúc ném đồ đạc.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm đầu năm nay, khi ông Li chi vài nghìn nhân dân tệ lắp 7 camera trong nhà. Các thiết bị được đặt ở nhiều vị trí để theo dõi hoạt động trong nhà, đồng thời giúp ông đề phòng khả năng bị vợ làm hại.

Việc chồng lắp camera khiến bà Chen càng bất mãn. Sau nhiều năm ăn riêng, ngủ riêng, hai người tiếp tục sống trong sự nghi ngờ lẫn nhau.

Một trong số 7 camera ông Li lắp trong nhà. Ảnh: Sina

Sau khi được nhóm hòa giải can thiệp, bà Chen thừa nhận một số hành động quá khích trước đó là không phù hợp. Bà cũng cho biết từng bị đột quỵ năm ngoái và cảm ơn chồng đã chăm sóc mình trong thời gian đó.

Ông Li sau đó đồng ý cho vợ thêm cơ hội nhưng chưa tháo các camera. Ông cho biết muốn tiếp tục quan sát cách ứng xử của vợ trước khi quyết định có thay đổi cách sống hiện tại hay không.

Câu chuyện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người cho rằng việc tiền ai nấy tiêu không đáng nói nếu vợ chồng vẫn quan tâm và chia sẻ với nhau, trong khi ăn riêng, ngủ riêng suốt nhiều năm mới là điều khiến mối quan hệ ngày càng xa cách. Nhiều người cũng bất ngờ trước việc ông Li lắp 7 camera để giám sát vợ, cho rằng khi vợ chồng phải đề phòng nhau ngay trong chính ngôi nhà của mình, mối quan hệ đã đi rất xa khỏi sự độc lập ban đầu.