Gia đình 5 người ở Hà Nội chi 50 triệu đồng mỗi tháng: 'Tôi không hoang phí'

Thảo Nguyên, 31 tuổi, kết hôn được 5 năm, hiện sống cùng chồng, bà ngoại và hai con nhỏ, gần 3 tuổi và hơn một tuổi, trong một căn chung cư tầm trung. Nguyên - hiện làm quản lý cho một nhãn hàng thời trang - cho biết con số 50 triệu đồng khiến không ít người giật mình, thậm chí cho là "quá tay" so với mức sống chung hiện nay. Tuy nhiên, khi bóc tách từng khoản trong đời sống của một gia đình nhiều thế hệ ở đô thị lớn, Nguyên khẳng định mức chi này không hoang phí, mà là kết quả của những lựa chọn và nhu cầu rất cụ thể. Bà mẹ hai con cho biết đã tính toán rất kỹ các khoản chi, gần như "không thể co kéo thêm".

Vợ chồng Thảo Nguyên hiện còn nợ ngân hàng gần một tỷ đồng sau khi mua chung cư hai năm trước. Ảnh: NVCC

Nguyên cho biết khoản 50 triệu đồng này gồm 8 - 10 triệu tiền ăn cho 5 người, 15 triệu tiền trả gốc và lãi ngân hàng khi vay mua nhà, 5 triệu tiền học cho con lớn, 5 triệu tiền bỉm sữa cho hai con. Ngoài các khoản lớn này, hiện vợ chồng cô có các khoản chi nhỏ khác cố định, bao gồm:

- Phí dịch vụ chung cư: một triệu đồng

- Điện: 2.000.000 đồng (do gia đình sử dụng nhiều thiết bị máy móc để phục vụ cuộc sống), nước 200.000 đồng, điện thoại và internet 600.000 đồng

- Xăng cho hai xe máy: 600.000 đồng

- Sinh hoạt trong nhà, bao gồm dầu gội, sữa tắm, nước rửa bát, giấy vệ sinh, nước giặt, vệ sinh bình cho con..: 2 triệu đồng

- Bảo hiểm sức khỏe: một triệu đồng, thuốc thang cho các con và bố mẹ: một triệu đồng

- Đám hiếu hỉ, thăm hỏi: một triệu đồng, biếu ông bà: ba triệu đồng

Thảo Nguyên cho biết thêm, thỉnh thoảng vợ chồng cô về quê thăm ông bà, mỗi lần như vậy cũng phát sinh chi phí khoảng 3 triệu đồng. Phần còn lại là các khoản chi tiêu lặt vặt riêng của hai vợ chồng.

Trong số các khoản chi, Nguyên thấy tiền ăn tốn kém nhất, dù 98% các bữa được nấu tại nhà. Để đảm bảo dinh dưỡng cho gia đình ba thế hệ, cô tập trung sắp xếp bữa ăn sao cho vừa đủ chất, vừa đa dạng. Bà mẹ hai con cho biết tiền ăn sáng của gia đình khoảng hai triệu đồng (mỗi người 15.000 đồng), ăn trưa ở nhà cho hai bà cháu khoảng 2 triệu đồng, bữa tối khoảng 4,5 đến 5 triệu đồng một tháng. Các gia vị mắm muối, gạo, dầu ăn tốn một triệu đồng. Vợ chồng Nguyên ăn trưa ở công ty nên cũng đỡ khoản này.

"Hầu hết các bữa ăn là những món quen thuộc như thịt cá, thỉnh thoảng tôi mới cải thiện bữa cơm bằng hải sản", Nguyên nói, thừa nhận gia đình ít khi đi cà phê, hay du lịch để tiết kiệm chi phí.

Vợ chồng Thảo Nguyên cùng hai con nhỏ giải trí tại nhà. Ảnh: NVCC

Khi Nguyên chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, mức chi tiêu 50 triệu đồng mỗi tháng nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh luận. Một số người cho rằng cô chi tiêu quá hoang phí, có thể cắt giảm hơn, chẳng hạn như tiền học của con đầu. Tuy nhiên, vợ chồng cô nhất trí đây là khoản chi cố định và xứng đáng, cần được ưu tiên.

"Con tôi không học trường quốc tế mà chỉ là một ngôi trường mẫu giáo bình thường trong khu. Nếu nói cắt giảm, tôi chỉ có cách chuyển con về trường công. Nhưng điều khiến vợ chồng tôi cố gắng bám trụ lại Hà Nội một phần rất lớn là vì con. Chúng tôi mong con có môi trường học tập tốt và điều kiện tốt hơn một chút so với khả năng của bố mẹ ở thời điểm hiện tại. Người lớn có thể chịu thiệt thòi vất vả thêm, nhưng chi phí của con thì vẫn muốn ưu tiên nhất", Nguyên nói.

Ngoài một số ý kiến không đồng tình, phần lớn bày tỏ đồng cảm với Nguyên, thậm chí khen cô khéo vun vén, trước bối cảnh giá bất động sản cũng như giá thực phẩm, sinh hoạt phí ở Hà Nội tăng "chóng mặt".

Từ trải nghiệm sống trong áp lực chi tiêu, Nguyên cho rằng các gia đình trẻ ở đô thị cần có cách nhìn thực tế hơn khi tính chuyện an cư. Theo cô, việc chờ đến khi có đủ tiền mới mua nhà là điều rất khó trong bối cảnh hiện nay. Nếu đã tích lũy được khoảng 50% vốn, các gia đình có thể cân nhắc sớm quyết định mua bất động sản để tạo động lực phấn đấu và bắt đầu xây dựng tài sản từ sớm.

"Tuy nhiên, việc lựa chọn cần đi kèm với sự tìm hiểu kỹ lưỡng về dự án, uy tín chủ đầu tư và yếu tố pháp lý nhằm hạn chế rủi ro về sau. Trong trường hợp chưa đủ khả năng, phương án mua nhà ở khu vực xa trung tâm cũng là lựa chọn có thể cân nhắc", cô nói.

Bà mẹ hai con thừa nhận hiện vẫn chịu nhiều áp lực tài chính và không ít lần nghĩ đến việc rời Hà Nội về quê sinh sống. Dù vậy, cân nhắc đến cơ hội việc làm cũng như điều kiện học tập của con cái, vợ chồng cô quyết định tiếp tục cố gắng thêm vài năm nữa, trước khi tính đến những phương án khác nếu áp lực vẫn không giảm.