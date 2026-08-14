Chân dung con dâu bị Quốc vương Brunei tước hết danh hiệu

Đám cưới mời 5.000 khách tại cung điện hơn 1.000 phòng

Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah đã ban sắc lệnh tước các tước hiệu hoàng gia của con dâu là Raabi’atul Adawiyyah, với lý do hành vi không phù hợp và làm tổn hại thanh danh hoàng gia. Những hành vi cụ thể của Raabi’atul Adawiyyah chưa được công bố.

Raabi’atul Adawiyyah được công chúng quốc tế biết đến rộng rãi sau khi kết hôn với Hoàng tử Abdul Malik - con trai Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah và Hoàng hậu Saleha. Họ tổ chức hôn lễ hoàng gia vô cùng xa hoa vào năm 2015.

Lễ cưới xa hoa dát vàng, kim cương là tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông. Ảnh: Reuters.

Các hoạt động liên quan đến đám cưới bắt đầu từ ngày 5/4/2015. Đến ngày 12/4, Hoàng tử Abdul Malik - khi đó 31 tuổi, và cô dâu Dayangku Raabi’atul ‘Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah - 22 tuổi, cùng xuất hiện tại cung điện Istana Nurul Iman ở thủ đô Bandar Seri Begawan để thực hiện nghi thức kết hôn truyền thống.

Hôn lễ được tổ chức tại cung điện 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah, với sự chứng kiến của đông đảo thành viên gia đình, bạn bè, giới quý tộc và các quan khách nước ngoài.

Sự xa hoa của hôn lễ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế. Trong nghi thức, cô dâu và chú rể xuất hiện với những bộ trang phục vàng đồng điệu, được trang trí bằng kim cương.

Raabi’atul đặc biệt nổi bật với số lượng lớn trang sức đá quý. Thay vì cầm hoa tươi, cô mang theo một bó hoa được kết từ những viên đá quý lấp lánh. Cô dâu đội vương miện kim cương với 6 viên đá hình giọt nước, đồng thời đeo vòng cổ, trâm cài, vòng tay và nhẫn gắn kim cương, đá quý.

Trang phục của cô dâu còn được kết hợp với đôi giày Christian Louboutin nạm pha lê và một chiếc lắc chân bằng vàng.

Hôn lễ được tổ chức tại cung điện 1.788 phòng của Quốc vương Hassanal Bolkiah. Ảnh: Reuters.

Sau khi nghi lễ kết thúc, 5.000 vị khách mời đã tới tham dự bữa đại tiệc tại sảnh lâu đài. Cặp đôi mới cưới cũng thay trang phục đám cưới bằng trang phục dự tiệc tối sang trọng không kém. Hoàng tử Abdul mặc một bộ quân phục có cầu vai và cổ áo bằng kim cương. Những chi tiết xa hoa trong đám cưới được coi là vô tiền khoáng hậu.

Hình ảnh cô dâu trong trang phục vàng, bao quanh bởi kim cương và đá quý giữa không gian cung điện khiến đám cưới của Hoàng tử Abdul Malik trở thành một trong những hôn lễ Hoàng gia Brunei thu hút sự chú ý lớn của truyền thông quốc tế vào thời điểm đó.

Hơn 10 năm sống kín tiếng

Dayangku Raabi’atul ‘Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah sinh năm 1992, là người con thứ hai trong gia đình có 9 anh chị em.

Trước khi kết hôn với Hoàng tử Abdul Malik, Raabi’atul có cuộc sống khá kín tiếng. Theo những thông tin được công bố vào thời điểm diễn ra hôn lễ, Raabi’atul có thành tích học tập tốt và quan tâm đến lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, từng nhận chứng chỉ Microsoft Office.

Trước khi trở thành thành viên Hoàng gia Brunei, cô làm nhà phân tích dữ liệu hệ thống và giảng viên công nghệ thông tin. Gia đình và bạn bè mô tả Raabi’atul là người duyên dáng và có lối sống tích cực.

Raabi’atul ‘Adawiyyah Pengiran Haji Bolkiah sinh năm 1992, là người con thứ hai trong gia đình có 9 anh chị em. Ảnh: Reuters.

Sau hôn lễ năm 2015, Raabi’atul bắt đầu xuất hiện bên chồng trong các hoạt động và sự kiện quan trọng của Hoàng gia Brunei.

Cô dâu hoàng gia tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, trong đó có những chương trình liên quan đến quyền lợi của phụ nữ và trẻ em tại Brunei. Raabi’atul cũng được biết đến với hình ảnh nhẹ nhàng, thân thiện. Trong thời gian rảnh, cô có sở thích chơi cầu lông và quần vợt.

Năm 2016, Raabi’atul sinh con gái. Sau khi có con, cô tiếp tục đồng hành cùng Hoàng tử Abdul Malik tại nhiều sự kiện của hoàng gia. Những hình ảnh được công bố cho thấy hai vợ chồng thường xuyên xuất hiện bên nhau trong các hoạt động chính thức cũng như bên con gái.

Từ một phụ nữ làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Raabi’atul bước vào Hoàng gia Brunei sau cuộc hôn nhân với Hoàng tử Abdul Malik. Sau đám cưới gây chú ý bởi quy mô và sự xa xỉ, cô duy trì sự hiện diện trong các hoạt động hoàng gia, đồng thời tham gia những chương trình xã hội và từ thiện.