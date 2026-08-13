Cụ bà 94 tuổi ở Ninh Bình cùng 81 con cháu đi du lịch, xúc động phút sum vầy

Chuyến du lịch của 4 thế hệ

Du lịch hè đã trở thành hoạt động thường niên trong suốt 8 năm qua của đại gia đình chị Phạm Thị Minh Hương (SN 1983, quê Nam Định, nay là xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình).

Đại gia đình bên ngoại của chị có hơn 90 thành viên, người đứng đầu là cụ Nguyễn Thị Tẽo (thường gọi là cụ Tưởng, 94 tuổi) - bà ngoại của chị Hương. Các chuyến du lịch gia đình được xem là dịp kết nối các thành viên, giúp các thế hệ có cơ hội gần gũi, chia sẻ, thấu hiểu.

Cụ Tưởng bên con cháu trong chuyến du lịch hè

Những năm trước, gia đình chị Hương từng đi du lịch ở các tỉnh Quảng Bình cũ, Phú Thọ, Ninh Bình... Các dịp đó, vì sức khỏe không cho phép, cụ Tưởng không thể tham gia.

Năm nay, vì muốn “cây cao bóng cả” của gia đình được ở bên con cháu trong dịp đầy ý nghĩa, gia đình chị Hương quyết định chọn địa điểm du lịch là biển Giao Ninh (tỉnh Ninh Bình), cách nhà 15km. Chuyến du lịch diễn ra trong 2 ngày 1 đêm, vào ngày 8-9/8 vừa qua.

"Bà ngoại đã 94 tuổi, gia đình tôi nghĩ rằng, khi bà còn có thể đi cùng con cháu thì chúng tôi sẽ bố trí lịch trình phù hợp để bà có thể cùng đi.

Mùa hè với người trẻ còn rất nhiều nhưng với các cụ, những dịp được nhìn thấy con cháu tề tựu đông đủ, được nghe tiếng cười của các thế hệ trong gia đình thực sự là khoảnh khắc quý giá”, chị Hương nói.

Cụ Tưởng bên các con trai, con gái, con dâu, con rể

Vì đa phần con cháu sinh sống và làm việc xa nhà nên khâu tổ chức cho chuyến đi được lên kế hoạch kỹ lưỡng. Sáng 8/8, chiếc xe 35 chỗ lần lượt đón các thành viên ở Hà Nội, sau đó về Ninh Bình đón thành viên khác rồi di chuyển đến địa điểm du lịch. Tổng số người tham gia là 82.

Gia đình chị thuê villa nhiều phòng ngủ để đảm bảo không gian sinh hoạt, nghỉ ngơi thoải mái cho mọi người.

Trong chuyến đi, đại gia đình tổ chức nhiều hoạt động gắn kết như mừng sinh nhật các cháu, chắt, bốc thăm tặng quà cho thế hệ ông bà, bố mẹ và tham gia các trò chơi gia đình.

Đặc biệt, những thành viên nhí đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc đều được tặng quà khích lệ. Các thành viên đã tốt nghiệp, đi làm cũng chia sẻ hành trình của mình, truyền cảm hứng và động viên thế hệ kế tiếp.

Một hoạt động ý nghĩa khác là tiệc sinh nhật chung dành cho các con, các cháu trong đại gia đình được duy trì hằng năm. Đây là dịp để các thành viên nhỏ tuổi cùng quây quần, hát mừng sinh nhật và vui chơi, gắn kết với nhau.

Các món quà khuyến học được trao cho các thành viên nhí có thành tích học tập tốt

Năm nay, hơn 80 thành viên cùng thổi nến, cắt bánh và mừng sinh nhật tập thể. Xúc động nhất là cụ Tưởng cũng có mặt giữa vòng tay con cháu, tận hưởng tiếng hát, tiếng cười trong khoảnh khắc sum vầy.

Món quà nhỏ con cháu tặng tối hôm ấy được cụ nâng niu giữ bên mình. Cụ nhiều lần chia sẻ với 6 người con gái niềm hạnh phúc khi được chứng kiến con cháu đông đủ, yêu thương và gắn kết.

Chuyến du lịch là kỷ niệm đẹp đối với mỗi thành viên

“Với bà ngoại và cả gia đình, việc 4 thế hệ cùng có mặt trong một chuyến đi không chỉ là dịp vui chơi mà còn giúp các thành viên thêm gắn kết, thấu hiểu nhau. Hình ảnh 4 thế hệ trong cùng một khung hình khiến chúng tôi cảm nhận rõ sự tiếp nối của gia đình qua thời gian”, chị Hương chia sẻ.

Cây cao bóng cả

Cụ Tưởng có 10 người con (4 trai, 6 gái). Hai người con trai đã qua đời trong đó có 1 liệt sĩ.

Sau khi chồng qua đời, cụ sống một mình tại nhà ở xã Xuân Giang. Sáu người con gái sống gần bên, còn 2 người con trai đều đặn về thăm cụ 3-4 lần/tháng.

Giây phút cụ Tưởng vui vầy bên con cháu

Ở tuổi 94, cụ Tưởng vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, có thể tự cắm cơm và tự túc mọi sinh hoạt cá nhân. Dù mắt đã mờ, không nhìn rõ ai nhưng cụ có thể nhận ra con cháu theo giọng nói một cách chính xác.

“Bà ngoại tôi rất cẩn thận, nhớ mọi việc kỹ càng. Bà có một chiếc tủ nhỏ, khóa mấy lượt nhưng bên trong chỉ để quần áo cũ và vài gói đường đã hết hạn. Con cháu nghĩ đó là thế giới riêng của bà nên không làm phiền”, chị Hương chia sẻ.

Các thành viên cùng thổi nến, cắt bánh và mừng sinh nhật tập thể

Cụ Tưởng có hơn 90 người con, cháu, chắt. Vào những dịp giỗ chạp, lễ Tết hay sinh nhật gia đình, con cháu lại về đông đủ, quây quần bên cụ. Khoảng sân nhỏ ngày thường tĩnh lặng, trong những dịp này lại náo nhiệt, đông vui và cụ Tưởng lại được tận hưởng không khí ấm áp của gia đình đông con nhiều cháu.

“Bà ngoại là cây cao bóng cả, là sợi dây kết nối các thế hệ trong gia đình. Chỉ mong sao, bà sống thật khỏe và thật lâu để có thể tham gia thêm nhiều chuyến du lịch cùng con cháu”, chị Hương nói.

Ảnh: NVCC