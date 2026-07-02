Hình ảnh Messi tuổi 18 khi còn vô danh

Đầu tuần này, nhiếp ảnh gia Nicolas Ferrario Martin chia sẻ trang web riêng câu chuyện phía sau buổi chụp hình với Lionel Messi vào năm 2005 trong chiến dịch quảng cáo World Cup cho MasterCard. Theo Nicolas, thời điểm đó việc chọn Messi làm gương mặt quảng cáo là một canh bạc. Cầu thủ người Argentina mới 18 tuổi, đã góp mặt tại World Cup U20 nhưng ở Barcelona, mỗi trận anh chỉ được thi đấu khoảng 10 phút và chưa biết liệu có được huấn luyện viên đội tuyển Argentina triệu tập hay không. Ban đầu, êkíp định mời Juan Román Riquelme làm gương mặt đại diện, nhưng kinh phí không đủ, buộc phải chọn cái tên khác là Lionel Messi.

Để quay cảnh Messi tâng bóng trước Đài tưởng niệm Quốc kỳ (Flag Monument), êkíp đón anh ngay từ một buổi tiệc nướng cùng gia đình, nơi cầu thủ trẻ chưa kịp ăn uống. "Messi bước ra với người còn đẫm mồ hôi, dây giày chưa buộc và người qua đường hầu như chẳng ai ngoái nhìn. Khi ấy, anh chưa phải 'Messi' mà chỉ là một cậu bé gầy gò", Nicolas kể.

Trong trí nhớ của nhiếp ảnh gia, Messi khi ấy khá rụt rè, liên tục hỏi liệu có phải nói trước máy quay hay không. "Khi tôi bảo chỉ cần tâng bóng, Messi gật đầu nhẹ nhõm", ông viết.

Giữa buổi chụp, cả êkíp phải vội đi lấy thêm quần áo, để lại Messi một mình cùng nhiếp ảnh gia - khi ấy vẫn còn là người viết quảng cáo của công ty truyền thông. Thấy Messi có vẻ đói, Nicolas ngỏ ý sang bên kia đường mua cho anh một chiếc xúc xích. Câu trả lời của chàng cầu thủ trẻ sau này tạo nên giá trị kinh tế khổng lồ cho các CLB bóng đá khiến Nicolas không thể quên: "Nhưng em không có tiền".

Theo Nicolas, Messi lúc ấy không mang theo ví hay bất cứ thứ gì. Hai người ngồi ăn xúc xích trên bãi cỏ, mù tạt dính đầy quần áo. "Chiều hôm đó, trước khi chúng tôi trở lại quay phim, tôi đã nói một câu đùa mà cuối cùng lại trở thành một thỏa thuận. 'Ngày nào cậu vô địch World Cup, tôi sẽ kể với mọi người rằng chính tôi đã mua xúc xích cho cậu'. Anh ấy cười, nhìn tôi với vẻ ngại ngùng thường thấy, rồi nói: Cứ tự nhiên", Nicolas nhớ lại cuộc trò chuyện mà ông không bao giờ quên.

Messi cũng ký tặng nhiếp ảnh gia một chiếc áo Barcelona có số 30 ở phía sau và một lá cờ Argentina mà ông mang theo phòng trường hợp cần dùng đến trong quá trình quay phim. Nicolas tặng những kỷ vật đó cho bạn bè, người thân, thứ duy nhất ông giữ lại là những bức ảnh ngày hôm đó cùng các đĩa DVD ghi lại hình ảnh Messi chơi bóng lúc nhỏ.

Hai mươi năm sau, nhiếp ảnh gia mới chia sẻ những hình ảnh của Messi cùng ký ức đẹp về buổi chụp hình với chàng trai 18 tuổi hiền lành, nhút nhát trước khi trở thành một trong những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.