Messi viết thông điệp lay động lòng người trước chung kết World Cup 2026

Bài đăng của Messi nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên khắp thế giới. Thay vì những lời kêu gọi quyết chiến mạnh mẽ, siêu sao 39 tuổi chọn cách truyền cảm hứng bằng sự chân thành và những giá trị đã gắn kết tập thể Argentina suốt nhiều năm qua.

Messi có thể bước vào trận chung kết World Cup cuối cùng trong sự nghiệp (Ảnh: The Guardian)

Trong thông điệp gửi tới toàn đội, Messi khẳng định những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của anh không chỉ nằm ở các chức vô địch, mà còn ở chặng đường đã cùng đồng đội trải qua.

"Điều đẹp nhất trong suốt những năm qua chưa bao giờ chỉ là những danh hiệu, mà là cả hành trình. Đó là những ngày được sống bên tập thể này, cùng nhau thi đấu, cùng đứng dậy trong những thời khắc khó khăn và tận hưởng từng bước đi", Messi chia sẻ.

"Xin cảm ơn từng đồng đội của tôi, ban huấn luyện và tất cả những con người tuyệt vời vẫn làm việc mỗi ngày để giữ cho đội tuyển này luôn là một gia đình. Dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, tập thể này đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa nhòa", M10 nhấn mạnh.

Khép lại tâm thư, Messi chỉ viết ngắn gọn: "Tiến lên, Argentina!"

Hình ảnh toàn đội Argentina được Messi đăng cùng tâm thư

Những dòng tâm sự giản dị nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc của thủ quân Argentina ngay lập tức nhận được sự đồng cảm từ người hâm mộ.

Ở tuổi 39, khi đang chuẩn bị bước vào trận chung kết World Cup thứ 3 trong sự nghiệp, Messi hiểu hơn ai hết giá trị của hành trình thăng trầm mà anh và đồng đội đã đi qua.

Anh từng nếm trải nỗi đau thất bại trước Đức ở chung kết World Cup 2014, liên tiếp gục ngã trong ba trận chung kết Copa America và thậm chí tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia sau thất bại năm 2016.

Thế nhưng, Messi đã thay đổi quyết định, trở lại khoác áo La Albiceleste và cùng HLV Lionel Scaloni xây dựng nên một tập thể giàu bản lĩnh. Kết quả là Argentina lần lượt chinh phục Copa America rồi bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2022.

Trước trận chung kết năm nay, không có lời hứa sẽ mang chiếc cúp vàng trở về Buenos Aires, cũng không có những tuyên bố mạnh mẽ trước đối thủ. Với Messi, điều quan trọng nhất trước trận đấu lớn nhất World Cup 2026 là nhắc các đồng đội nhớ rằng họ đã cùng nhau vượt qua biết bao thử thách để có mặt ở đây. Đó cũng có thể là thông điệp truyền lửa mạnh mẽ nhất mà một người đội trưởng dành cho tập thể của mình trước thời khắc quyết định.