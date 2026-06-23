Vì sao nhiều cầu thủ mang tất rách ra sân?

Trong trận Australia gặp Mỹ tại World Cup 2026, nhiều cầu thủ Australia gây chú ý khi ra sân với những chiếc tất bị cắt thủng ở phần bắp chân. Thực tế, xu hướng này xuất hiện trong bóng đá chuyên nghiệp khoảng 8 năm qua, gắn liền với các ngôi sao như Bukayo Saka (Anh) hay Leroy Sane (Đức).

Mục đích của việc cắt tất là tìm kiếm sự thoải mái. Tất bóng đá hiện đại thường làm từ polyester - chất liệu giữ phom và hạn chế thấm nước nhưng dễ gây bó cứng. Nhiều người chơi tin rằng khoét lỗ giúp giảm áp lực lên cơ, tăng lưu thông máu, từ đó phòng ngừa chuột rút.

Một số cầu thủ xem đây là giải pháp tâm lý. "Mọi chi tiết đều nhằm mục đích tạo ra sự thoải mái tối đa cho cầu thủ", cựu tiền đạo Frank Nouble nói với The Athletic năm 2023.

Hiện tượng này không chỉ xuất hiện trong bóng đá. Một số vận động viên ném bóng của môn cricket cũng cắt lỗ trên giày để các ngón chân không cọ vào phần mũi giày khi tiếp đất. Tuy nhiên, việc cắt tất phổ biến hơn trong bóng đá.

Ảnh minh họa: NY Times

Tuy nhiên, lợi ích thực tế của xu hướng này bị giới y khoa hoài nghi. Tiến sĩ Rajpal Brar, chuyên gia vật lý trị liệu tại Los Angeles (Mỹ), cho biết chưa có bằng chứng y học nào chứng minh việc cắt tất giúp ngăn ngừa chấn thương.

"Nếu muốn giảm áp lực lên bắp chân theo góc độ y học, giải pháp thực chất là sử dụng tất nén trong giai đoạn phục hồi giữa các trận đấu", ông nói.

Chuyên gia này cho biết tất nén có thể hỗ trợ lưu thông máu và giảm sưng. Cầu thủ vận động liên tục trên sân nên không cần quá lo ngại về tình trạng tuần hoàn máu kém.

Về phía nhà sản xuất, Allan Vad Nielsen, cựu CEO hãng Hummel, cho biết một số thiết kế tất khá chật để logo thương hiệu hiển thị rõ hơn. Tuy nhiên, công nghệ vật liệu hiện nay đã thay đổi đáng kể với việc bổ sung các vùng nén và mảng lưới thoát nhiệt.

Trong giới chuyên môn, cựu hậu vệ tuyển Anh Gary Neville từng bày tỏ sự khó hiểu. "Họ có khoảng 400 đôi giày thiết kế riêng. Tôi không tin các hãng tài trợ lại không thể làm cho họ một đôi tất rộng hơn", Neville cho biết.

Tại các giải đấu bán chuyên, việc cắt tất lại gây ra rắc rối về tài chính. Ông Alan Evans, thư ký câu lạc bộ Northwood FC (Anh), cho biết đội bóng phải yêu cầu các cầu thủ tự chi trả tiền mua tất mới do tình trạng dùng kéo cắt hỏng đồ liên tục diễn ra.