Thêm ba người bị bắt liên quan vụ cô gái tử vong khi nhảy bungee

Ba nghi phạm mới gồm một phụ nữ 29 tuổi đến từ Rio de Janeiro, được cho là người đứng đầu nhóm, cùng hai người đàn ông 25 và 27 tuổi đến từ Limeira và Indaiatuba. Cảnh sát bang São Paulo nghi nhóm này liên quan đến việc che giấu chứng cứ, đặc biệt là sự biến mất của thiết bị ghi hình Maria sử dụng trong lúc nhảy.

Theo nhà chức trách, chiếc GoPro gắn trên người Maria có thể chứa dữ liệu quan trọng để tái dựng vụ tai nạn nhưng hiện chưa được tìm thấy. Cảnh sát cũng cho biết có dấu hiệu nội dung kỹ thuật số trong thiết bị đã bị xóa.

Maria cầm chiếc GoPro khi nhảy bungee. Ảnh chụp màn hình

Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, 21 tuổi, tử vong ngày 13/6 khi tham gia hoạt động nhảy bungee tại cầu Skeleton ở thành phố Limeira, bang São Paulo. Cô rơi từ độ cao hơn 40 m trong tình trạng dây an toàn không được gắn vào người.

Nhân chứng Rafael Goulart nói với EPTV rằng anh thấy một nhân viên tháo camera khỏi dây đeo trên người Maria sau tai nạn. "Tôi nhớ cảnh đầu tiên khi thấy cô ấy dưới đất là một nhân viên tháo GoPro ra khỏi dây đeo, có thể vì lo cho thiết bị hoặc muốn che giấu bằng chứng", anh nói.

Ngay trong ngày xảy ra sự việc, cảnh sát đã bắt ba huấn luyện viên gồm Luis Felipe Feliciano Egoroff, 32 tuổi, Maicon Fernandes Cintra, 42 tuổi, và Vitor de Freitas Gonçalves, 27 tuổi. Họ bị cáo buộc không gắn dây bảo hiểm cho Maria trước khi cô được thả khỏi cầu. Luật sư của ba người này phản đối việc cơ quan điều tra xem vụ án có yếu tố cố ý. Theo truyền thông địa phương, một nghi phạm khai được gọi đến để hỗ trợ nạn nhân sau tai nạn nhưng không giải thích được vì sao camera của Maria biến mất.

Maria sống ở vùng ngoại ô São Paulo và đến Limeira cùng nhóm bạn. Hình ảnh trước tai nạn cho thấy cô được đưa tới mép cầu để thực hiện cú nhảy. Cảnh sát cho rằng dữ liệu từ GoPro, nếu được tìm thấy và khôi phục, có thể giúp làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.