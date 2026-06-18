Tìm được tình yêu khi xếp hàng đi vệ sinh ở World Cup

"World Cup thay đổi đời sống hẹn hò của tôi. Thể thao có sức mạnh kết nối con người", Maria-Alejandra Paz, 29 tuổi, ở Los Angeles, nói.

Ngày 13/6, Paz đến sự kiện FIFA Fan Festival tại sân vận động Los Angeles Memorial Coliseum để xem trận đấu giữa Mỹ và Paraguay phát trên màn hình lớn, tham gia các hoạt động giải trí, ăn uống và giao lưu với các cổ động viên. Trong lúc xếp hàng chờ vào nhà vệ sinh di động, Paz thấy hai cô gái chen ngang. Khi cô lên tiếng, một chàng trai 27 tuổi đứng gần đó lên tiếng đồng tình.

Maria-Alejandra Paz đến xem trận đấu giữa Mỹ và Paraguay tại World Cup FIFA. Ảnh: New York Post

Sau vài câu trò chuyện, cả hai cùng nhau theo dõi trận đấu. Chàng trai sống ở Los Angeles, cổ vũ cho đội tuyển Mỹ, còn Paz ủng hộ Paraguay. "Không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng chúng tôi nói chuyện tự nhiên và ăn ý", Paz kể.

Khi Paraguay ghi bàn, Paz nhảy lên hét lớn, còn chàng trai ngồi nhìn. "Tôi làm đổ bia lên người anh ấy. Khi tôi xin lỗi, anh ấy cười và bảo không sao", cô kể.

Sau trận đấu, hai người trao đổi số điện thoại và hẹn gặp vào ngày hôm sau. Buổi hẹn đầu tiên diễn ra với vài ly nước và một ván bida. Hai người trò chuyện nhiều giờ.

Những bức ảnh ghi lại nụ hôn đầu của cô gái khi xem World Cup. Ảnh: New York Post

Họ nhận ra cùng yêu thích du lịch, tập luyện thể thao và có nhiều giá trị sống tương đồng. Kết thúc buổi tối, cả hai bước vào một buồng chụp ảnh tự động theo gợi ý của chàng trai. "Những tấm ảnh đó đã ghi lại nụ hôn đầu tiên của chúng tôi", Paz cho biết.

Cô cho rằng bầu không khí đặc biệt của World Cup đã góp phần tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh. Paz cho biết nhiều năm qua cô chưa từng gặp ai khiến bản thân có cảm giác tương tự. "Sự phấn khích tập thể và tinh thần cộng đồng tại World Cup đã giúp mọi người dễ dàng kết nối với nhau hơn", cô nói.