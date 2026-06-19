World Cup 2026: CĐV Anh bị đuổi khỏi quán sau khi uống hết... 5.000 cốc bia

CĐV Anh bị đuổi khỏi quán sau khi uống hết... 5.000 cốc bia

Tình trạng mất trật tự của người hâm mộ buộc lực lượng thực thi pháp luật phải can thiệp, khi quán rượu Londoner Pub đóng cửa trước 22 giờ sau khi bán hơn 5.000 cốc bia.

Cảnh sát đã yêu cầu các CĐV ĐT Anh rời khỏi một quán rượu ở thành phố Dallas sau một đêm ăn uống được cho là tiêu tốn khoảng 30.000 bảng Anh.

Hàng trăm người hâm mộ vẫn cố tình nán lại trên ban công bên ngoài Londoner Pub, bất chấp lời đề nghị giải tán từ lực lượng chức năng. Một số người thậm chí còn ném chậu cây từ trên cao xuống đường.

CĐV Anh. Ảnh: AP.

Những người khác dành khoảng một giờ đồng hồ để đá bóng qua lại trên đường phố và khu vực ban công, với trái bóng nhiều lần bay trúng nắp ca-pô của các phương tiện đang đỗ gần đó.

Sự việc diễn ra trước trận ra quân của ĐT Anh gặp Croatia tại World Cup 2026 vào thứ Tư trên sân vận động AT&T của đội bóng bầu dục Dallas Cowboys, nơi dự kiến đón hàng nghìn CĐV Anh tới cổ vũ.

Nhiều người hâm mộ đã tụ tập tại quán từ chiều tối thứ Ba. Không ít người mặc trang phục hóa trang, khoác trên mình những lá cờ Thánh George – biểu tượng của nước Anh.

Mặc dù quán rượu này từng quảng bá rằng sẽ mở cửa muộn hơn bình thường, nhưng nhân viên quán cùng hai sĩ quan cảnh sát đã yêu cầu khách rời đi ngay trước 22 giờ theo giờ địa phương.

Cuối cùng, cảnh sát đã sơ tán phần lớn khách khỏi quán, song vẫn còn nhiều người tiếp tục tụ tập trên ban công trong thêm vài giờ nữa, trong khi hàng chục xe của Sở Cảnh sát Dallas đậu kín tuyến đường phía trước.

Các sĩ quan đứng giám sát khoảng 20 phút trước khi rời đi. Tuy nhiên, sau đó họ đã quay lại để tiếp tục yêu cầu những người còn lại rời khỏi khu vực ban công.

Theo phía cảnh sát, nguyên nhân quán phải đóng cửa sớm là do lượng khách đã vượt quá sức chứa cho phép, trong khi chỉ có hai nhân viên an ninh làm nhiệm vụ.

Trước khi đóng cửa, Londoner Pub đã bán được hơn 5.000 cốc bia, thu về hơn 30.000 bảng Anh chỉ trong một buổi tối.

Đáng chú ý, sau khi cuộc vui kết thúc, nhiều CĐV Anh vẫn ở lại để hỗ trợ nhân viên quán dọn dẹp đống rác và sự bừa bộn còn sót lại.

Sự kiện bắt đầu trong bầu không khí lễ hội khi người hâm mộ phủ kín quán bằng những lá cờ Anh, mặc trang phục hóa trang và hát vang các bài cổ động quen thuộc bất chấp cái nóng oi bức của bang Texas.